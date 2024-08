Guida agli eventi del weekend (23 – 25 agosto)

Il programma di eventi organizzati dalla Diocesi e dall’amministrazione comunale di Bergamo in onore del Santo Patrono è ricchissimo: dalla storica Fiera sul Sentierone , a cura di COMAP, alle serate di riflessione religiosa, dalle mostre e gli spettacoli alle visite animate al Museo del Burattino . Venerdì alle 20.30 presso il Monastero di Astino, andrà in scena lo spettacolo « Circo Bazzoni », curato da Ambaradan – Associazione ARTS in collaborazione con Eccentrici, «un bislacco caravanserraglio di acrobazie e giocolerie» a detta dello stesso Aristide Bazzoni.