Guida agli eventi del weekend (31 maggio-2 giugno)

Approfittate della pioggia per leggere un libro (in questo articolo vi abbiamo parlato nel nuovo giallo del giornalista bergamasco Fabio Paravisi , che tra colpi di scena e tanto umorismo si concentra sul processo allo «strangolatore» Vincenzo Verzeni di Bottanuco ) oppure per approfondire la strana storia di Enrico Brusoni , campione olimpico… senza mai saperlo!