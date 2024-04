Guida agli eventi del weekend (5-7 aprile)

F inesettimana di sole, finesettimana di eventi! Calmate l’appetito facendo tappa nel piazzale di Bergamo NXT Station , che per tutto il weekend ospita la « Sagra romana ». Venite a conoscere il gruppo Fridays for Future di Bergamo partecipando al « Festival For Future », che fino a domenica riempirà il Club Ricreativo di Pignolo , il centro sociale autogestito Pacì Paciana e lo Spazio Caracol con laboratori, dibattiti e performance artistiche. Ecco qualche consiglio.