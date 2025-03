Aiuto: il multitasking ci cambia il cervello

Le origini del concetto

Zaira Cattaneo

L’idea di multitasking si sviluppa negli anni ’60 del ’900 nel mondo dell’informatica, quando Ibm introduce il concetto per i mainframe, i computer in grado di eseguire più operazioni in parallelo. Negli anni successivi, il termine è adottato anche dalla psicologia cognitiva e dalla cultura del lavoro, dove essere «iper-performanti» è visto come un valore. Manager, imprenditori e professionisti di successo spesso sono descritti come persone che riescono a fare mille cose contemporaneamente, senza perdere un colpo. Si è creato, in questo modo, il mito dell’efficienza multitasking: se vuoi avere successo, devi saper gestire più fronti contemporaneamente, anche a costo di sovraccaricare il cervello. Ne parliamo con Zaira Cattaneo, docente e neuroscienziata dell’Università di Bergamo. «Il multitasking è spesso erroneamente associato a un aumento dell’efficacia. Gli esperti, invece, sottolineano che ciò è più una percezione distorta che una realtà. Quando passiamo da un compito all’altro, il nostro cervello impiega tempo per adattarsi, comportando un rallentamento generale delle prestazioni. Questo tempo “perso” nel cambio di contesto può accumularsi rapidamente, compromettendo la nostra efficienza complessiva».