Arte con la natura perché ci offre tutto

Si è laureata all’Accademia di Brera come scenografa, ma Sara Ruggeri è indubbiamente un’artista poliedrica, che nella vita non si è mai tirata indietro, lavorando nel teatro e nelle scuole, diventando mamma e poi educatrice nel particolare atelier di pittura, il Closlieu, di Arno Stern. Dal 2023 è presidente dell’associazione «Atelier delle Mura» di Bergamo, nata per diffondere la conoscenza e la pratica del Closlieu per adulti e bambini: «È uno spazio particolare, dove non si fa “arte”, perché chi dipinge non ha un pubblico a cui comunicare un messaggio e può sentirsi libero dal giudizio del mondo. Eppure è un luogo che sento molto: i materiali sono meravigliosi, naturali o vegani, si lavora nella sobrietà, per la qualità, per sé, senza l’ansia di dover produrre. Qualcosa di molto distante dal consumismo e dalle logiche del mercato. E si rispetta la natura profonda del bambino: non a caso Stern parla di una “ecologia dell’infanzia” da conoscere e tutelare».

L’impegno come «servente» nel Closlieu per lei non è certo un ostacolo all’attività artistica in proprio. Sara, che è nata e vive a Villa di Serio, ha esposto con i Pittori Villesi nella recente mostra sulle maschere in Sala Manzù a Bergamo e sta preparando con il gruppo RI. ART. una collettiva per il prossimo maggio. Coraggio e determinazione l’hanno portata ad esplorare tecniche e stili, in una ricerca che continua per raccontare, secondo la sua inclinazione, il suo tempo e la «sua» natura: i fiori, gli alberi, i rami… «Mi affascinano le forme, gli intrecci», racconta. «Ora mi sto specializzando in uno stile che richiama il giapponese Sumi-e: dipingo utilizzando una polvere d’oro per creare uno sfondo ai disegni tracciati dagli alberi spogli dell’inverno».