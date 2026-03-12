Come funziona il recupero dello zinco dai fumi di acciaieria

Alla Pontenossa , in Val Seriana, si sviluppa il processo Waelz in un contesto dove la sicurezza e la sostenibilità sono monitorate. Si opera affinché ciò che oggi è scarto domani possa essere recuperato con la ricerca e lo sviluppo

Fabrizio Panella, direttore operativo Pontenossa Spa Nel 2024, la produzione mondiale di acciaio ha sfiorato i due miliardi di tonnellate. Una cifra enorme, che riflette la grande versatilità d’utilizzo del materiale: l’acciaio si usa per le strutture di case e grattacieli, per i telai delle auto, per le infrastrutture stradali e le reti ferroviarie, le posate, i contenitori alimentari, i dispositivi elettronici, i tubi, i macchinari e persino negli impieghi che richiedono resistenza alla corrosione. Ma per farlo occorrono dei processi all’avanguardia e una grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Ne parla l’ingegner Fabrizio Panella, direttore operativo di Pontenossa Spa.

Che cosa sono le polveri di acciaieria?

«Sono un sottoprodotto che si genera durante la fusione e il trattamento dei rottami metallici. In origine si tratta di fumi, che vengono aspirati e filtrati: il risultato di questo processo è un residuo molto fine, simile alla polvere ma ricco di metalli. I principali sono lo zinco e il ferro, ma ce ne sono anche altri. Ogni anno, la produzione di acciaio genera milioni di tonnellate di polveri d’acciaieria: in Italia, parliamo di circa 300mila tonnellate».

Le polveri d’acciaieria sono pericolose per la salute?

«Potrebbero esserlo sia per l’uomo che per l’ambiente, qualora non venissero trattate correttamente. La normativa europea le classifica come rifiuti pericolosi, il che impone alle aziende di gestirle con grande attenzione. Il loro smaltimento in discarica è insostenibile sul lungo periodo, ed è pure molto costoso. Per questo, nel tempo è stata studiata una strada più virtuosa - quella del recupero».

Come avviene il recupero di questi rifiuti?

«La tecnologia comunemente utilizzata è il processo Waelz, che permette di valorizzare e trasformare le polveri in materie prime seconde, con importanti vantaggi ambientali, economici e strategici. Il processo Waelz è stato ideato all’inizio del Novecento, ma oggi è ampiamente migliorato: nella sua versione moderna, si svolge in un fondo rotante orizzontale - il nostro è lungo 60 metri e ha un diametro di 4,2 metri - dove le polveri si mescolano con degli agenti riducenti e con l’ossido di calce, per poi essere riscaldate fino a 1.200-1.300 °C. A queste temperature, lo zinco diventa gassoso: successivamente, viene raffreddato e separato dagli altri materiali per diventare ossido di zinco, che può essere riutilizzato nell’industria. Il processo permette di recuperare anche oltre il 90% dello zinco contenuto nelle polveri, riducendo la quantità di rifiuti da smaltire e contribuendo alla sostenibilità del settore siderurgico. L’ossido di zinco, ulteriormente raffinato, trova nuovi impieghi nei più diversi settori industriali, dalla produzione di vernici, pneumatici e fertilizzanti, fino ai farmaci, cosmetici e persino mangimi animali».

Qual è l’impatto ambientale del processo Waelz?

«Nonostante le alte temperature in gioco, il processo è progettato per minimizzare l’impronta ecologica. Gli impianti moderni hanno una serie di accorgimenti per il controllo delle emissioni: ci sono filtri che catturano le particelle residue, nonché sistemi di abbattimento chimico e termico che neutralizzano gli inquinanti. Tutto il processo avviene in atmosfera controllata, limitando la dispersione di polveri e metalli pesanti. Le emissioni sono costantemente monitorate».

Quali scarti si generano dal recupero dello zinco?

«Il processo produce il “residuo Waelz”, un materiale solido composto per lo più da ossido di ferro e calce. In diversi Paesi, anche europei, lo si utilizza come alternativa agli aggregati tradizionali, quali sabbia e ghiaia, per l’edilizia e per le strade. In percentuali minime, però, il residuo potrebbe contenere elementi potenzialmente pericolosi per l’ambiente, come cadmio e piombo. Da tempo stiamo conducendo degli esperimenti per confermare che il residuo Waelz della Pontenossa, dopo un certo periodo di maturazione in condizioni naturali di pioggia e sole in un sito dedicato, perde totalmente la sua pericolosità ecologica».

Pontenossa è tra le maggiori aziende della Val Seriana. «È nata nel 1994 - racconta l’Ad