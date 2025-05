Quanto è “green” il verde che calpestiamo

La scelta delle colture incide

La differenza è soprattutto nelle dimensioni: se un campo da calcio occupa settemila metri quadri, l’impianto per il gioco del golf può estendersi anche per 150 ettari. Per questo motivo la ricerca può fare molto, come racconta Zeduri: «L’orientamento è scegliere colture più resistenti alla siccità come, per esempio, alcune cultivar della macrofamiglia delle gramigne, dimostrando di resistere bene anche a temperature più rigide. Un altro filone di ricerca, che arriva dal Nord Europa, è la misura della tolleranza all’acqua salata», aggiunge l’agronomo. «Si tratta di usare la genetica incrociando ciò che la natura mette a disposizione e osservando come si comportano le piante nelle diverse condizioni, scegliendo poi le essenze migliori».