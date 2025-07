Cos’è l’agricoltura rigenerativa e perchè serve al pianeta

Il principio di fondo

Qual è il concetto alla base dell’agricoltura rigenerativa? «Il principio di fondo è lasciare il suolo in condizioni migliori di come lo si è trovato. È in parte una risposta alle ferite lasciate dall’agricoltura convenzionale, a un utilizzo eccessivo di fertilizzanti e pesticidi, alla perdita di biodiversità, acqua e suolo», spiega la giornalista, specificando che ci sono diverse forme agricole che rientrano nella categoria di rigenerative. «Ci sono alcuni elementi in comune con l’agricoltura biologica, come la rotazione delle colture o le piantagioni di carrubo. L’agricoltura rigenerativa, però, rispetto al biologico non impone pratiche: si parla di principi da tradurre in misurazioni e risultati tangibili. Per esempio, non si vieta l’uso di pesticidi, ma si mira a capire quanta acqua trattiene il suolo, quanti microbi o nutrienti ci sono al suo interno – prosegue Lazzaris –. Non tutti gli esempi di “farm” rigenerative adottano il metodo di Götsch: un elemento comune è l’attenzione forte al riequilibrio dell’ecosistema. La convivenza con flora e fauna autoctone è fondamentale, le erbacce sono considerate le migliori amiche dell’agricoltore». Anche sul piano giuridico la distinzione è importante: «Il termine “rigenerativo” lascia ancora ampio margine di interpretazione, a differenza del biologico che, regolamentato a livello europeo attraverso standard rigidi, copre solo il 10% dei terreni agricoli europei e il 2% di quelli mondiali. La mancanza di una certificazione ufficiale implica, da un lato, una leggerezza burocratica e un’adattabilità ai contesti, dall’altro il rischio di svuotarsi di ogni significato e trasformarsi in greenwashing», sostiene Lazzaris.