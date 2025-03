Diocesi e parrocchie: energie per la Casa comune

Mettere insieme il plurale e il singolare, le energie fisiche e le energie umane. Parte da queste parole il progetto «Energie per la Casa comune», sotto il cappello del Programma nazionale di informazione e formazione «Italia in classe A», co-finanziato dal ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica e promosso da Enea in collaborazione con la Rete nazionale agenzie energetiche locali (Renael) e la Conferenza episcopale italiana. Un partner in un certo senso insolito, ma tutt’altro che imprevedibile: le diocesi e il sistema delle parrocchie, che per il territorio rappresentano, per molti versi, uno dei presidi per un tempo rinnovato di comunità.