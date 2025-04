Non solo luce e gas: servizi a tutto campo

I tempi cambiano, con loro anche le aziende. A volte, addirittura, interi settori si trasformano. È questo il caso delle compagnie di erogazione di servizi – elettricità, metano e acqua in primis – che negli ultimi dieci anni sono passate dalla semplice fornitura di materia prima al supporto a tutto tondo per i propri clienti.

Luca Zanchi «La storia di molte imprese di “utility”, tra cui la nostra, è partita dalla necessità di portare energia e gas nelle case», spiega Luca Zanchi, general manager di Metano Nord: «Nel nostro caso, si è trattato di metanizzare il nord Italia. Il nostro compito era soddisfare un bisogno concreto: avere acqua calda in casa. Fino al nuovo millennio, le “utility” erano questo: costruire la rete e portare la materia prima nelle abitazioni e nelle aziende». Poi, però, le cose sono cambiate: a partire dal 2000 la gestione delle infrastrutture si è separata dalle vendite. «C’è stato un cambiamento nel fabbisogno primario: tutti avevano la materia prima. Diventava fondamentale modulare i costi e i servizi per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo. Abbiamo scoperto piano piano che la “commodity”, cioè l’elettricità o il gas, non è solo la materia prima, ma anche tutto il servizio che le sta intorno», ricorda Zanchi.

La crisi energetica ha accelerato il cambiamento: «Il Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno stravolto il settore. Dal 2020 al 2022, il prezzo del gas è aumentato di 20, 25 volte a parità di guadagno del fornitore. In un contesto simile, tutti gli operatori onesti – non solo Metano Nord, ovviamente, ma anche i principali competitor – fanno prezzi simili per la corrente e il gas. Ciò che distingue l’uno dall’altro sono i servizi collaterali: il supporto ai clienti nella lettura delle bollette e i prodotti che offriamo per l’efficientamento delle case, per esempio». Addirittura, la compagnia bergamasca ha deciso di estendere la propria presenza sul territorio – una scelta controcorrente rispetto al resto del settore – con sette punti vendita proprietari e 14 negozi partner, nonché con un piano che porterà Metano Nord a raggiungere i 200 «flagship», ossia gli «angoli» all’interno di punti vendita terzi come venditori di telefonia, reti internet e fibra ottica, entro fine 2025.