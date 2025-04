Anche i motociclisti utenti vulnerabili

Il plauso dei motociclisti

L’allarme per la mortalità

In Italia l’intasamento di molte strade urbane e periferiche nei percorsi casa-lavoro rende il motociclo un veicolo scelto per velocizzare gli spostamenti quotidiani. Nel mondo, intanto, cresce l’allarme per l’elevatissima mortalità legata a questo tipo di veicolo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. In Europa e nel Nord America la mortalità in motocicletta raggiunge circa il 40% del totale delle vittime stradali. In provincia di Bergamo, nel 2024, le vittime in moto o in scooter sono state quasi la metà del totale: il 47%. In Paesi asiatici come la Thailandia e la Cambogia si raggiunge addirittura il 74%. Con la definizione dei motociclisti come utenti vulnerabili il nuovo Codice della Strada sollecita, dunque, un approccio diverso nei confronto di utenti della strada che scelgono i motocicli non tanto per la velocità quanto per andare al lavoro o, come nel caso di molti giovani, per andare a scuola. Per le caratteristiche di minore costo d’acquisto, di manutenzione e di consumi e per la facilità di guida, i motocicli sono mezzi privilegiati dai giovani, che li utilizzano come primo, e per diversi anni unico, veicolo per la loro mobilità.