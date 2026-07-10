Torna la «Magut Race», la gara che porta il muratore bergamasco sotto i riflettori

La «Magut Race» compie dieci anni. Domani, sabato 11 luglio, a Selvino, si svolgerà la decima edizione della storica corsa dei muratori, manifestazione che vede i partecipanti affrontare una salita con un sacco di cemento da 25 chilogrammi sulle spalle. I 350 pettorali disponibili sono andati esauriti con oltre un mese di anticipo rispetto alla gara, confermando l’interesse crescente attorno a un evento che negli anni ha assunto una dimensione nazionale. La competizione è organizzata da Fly-Up Sport in collaborazione con il Gruppo Selvino Sport, con il patrocinio del Comune di Selvino e il sostegno di Heidelberg Materials, la ex Italcementi, da sempre sostenitore della filosofia dell’evento. Il percorso si sviluppa lungo la vecchia pista da sci del Monte Purito: 230 metri di lunghezza e 70 metri di dislivello positivo da percorrere nel minor tempo possibile trasportando il sacco di cemento fornito da Heidelberg Materials.

Il sacco di cemento. Viene prodotto nello stabilimento di Heidelberg Materials di Calusco

(Foto di Cristian Riva) Se in origine la manifestazione aveva soprattutto una dimensione locale, nel tempo ha saputo attrarre partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Tra gli iscritti figurano muratori professionisti, sportivi appartenenti a discipline differenti e semplici appassionati interessati a misurarsi con una prova particolarmente impegnativa. Uomini e donne affrontano la gara con lo stesso carico, senza differenze di regolamento. «L’anima della “Magut Race” è lo sport praticato in maniera goliardica - spiega l’organizzatore Mario Poletti -. Per alcuni rappresenta un momento di divertimento, per altri una sfida legata alla propria professione, per altri ancora una prova atletica. È una formula che continua a coinvolgere persone molto diverse tra loro». Secondo Poletti, uno degli aspetti più significativi della crescita della manifestazione è l’aumento della partecipazione del pubblico. «Alla prima edizione erano presenti circa 300 persone. Oggi si superano le 3.500 presenze tra i concorrenti, tra cui figurano oltre 40 donne, gli accompagnatori e gli spettatori».