Cinema sotto le stelle, dove vedere i migliori film dell’estate a Bergamo

Uno dei nostri appuntamenti preferiti dell’estate – chi ci segue lo sa – è quello con le arene estive cittadine. Per qualche settimana il cinema esce dalle sale e si trasferisce all’aperto, portando le proiezioni nei chiostri, nei cortili e nei parchi della città. In programma ci sono soprattutto seconde visioni e i film che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa: un’occasione per recuperare i titoli sfuggiti durante l’anno o rivederli senza rinunciare alla visione sul grande schermo. In città sono tre i luoghi che si trasformano in arena: Esterno Notte, Arena Santa Lucia e Palazzo Moroni. I primi due sono ormai appuntamenti storici, mentre il terzo è arrivato più di recente ma, estate dopo estate, sta diventando una piacevole abitudine per molti bergamaschi. Se Esterno Notte, la cui rassegna è curata da Lab80, e Arena Santa Lucia – organizzata da SAS come estensione della programmazione del Conca Verde e del Cinema del Borgo – puntano su cartelloni ampi, che alternano molti dei migliori film della scorsa stagione ad alcuni classici e titoli del passato, Palazzo Moroni segue una filosofia diversa. Qui gli appuntamenti sono soltanto sei, ma ciascuno è pensato come un piccolo evento. Vediamo allora, arena per arena, cosa propone l’estate cinematografica in città.