Guida agli eventi del weekend (22-24 marzo)

Da diversi anni, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il Museo delle Storie di Bergamo propone una serie di iniziative per far conoscere a fondo le nostre radici e le nostre bellezze. In vista della primavera, domenica alle 16 tornerà il laboratorio « Visioni Fenomenali » in programma al Museo della Fotografia Sestini, dove bambini e adulti proveranno a trasformare anonime scatole in strabilianti strumenti con cui osservare il mondo e scoprire la magia dietro l’obiettivo. L’evento prevede anche una visita guidata al Museo, un viaggio alla scoperta della storia della fotografia, dei suoi protagonisti, dell’evoluzione della tecnologia, della realtà indagata attraverso il fuoco di un obiettivo.