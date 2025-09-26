Guida agli eventi del weekend (26 – 28 settembre)

Da oggi a domenica torna a Treviglio lo «Street Food Market» , la manifestazione dedicata al cibo di strada che porterà nel cuore della città 24 cucine provenienti da tutto il mondo. L’evento, organizzato da Promozioni Confesercenti, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Distretto del Commercio di Treviglio, promette un viaggio alla scoperta di quelle pietanze nate che sono riuscite a conquistare il cuore e il palato del grande pubblico. Da non perdere! L’astrofisica Luca Perri sarà invece protagonista questa sera della «Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori» , in programma al Kilometro Rosso con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra ricercatori e cittadini. Oltre a Perri saranno ospiti i docenti dell’Università di Bergamo, Massimo Temporelli, e la docente di Princeton Sigrid Adriaenssens. L’evento, che aprirà idealmente la nuova edizione di «BergamoScienza», ha un obiettivo semplice e chiaro: avvicinare i giovani alla scienza e creare un dialogo diretto tra ricercatori, istituzioni e cittadini.