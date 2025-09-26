93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.

26 Settembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (26 – 28 settembre)

Guida. Dallo «Street Food Market» di Treviglio alla «Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori», da «I Prodòcc de Bérs» all’inaugurazione del nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi, passando per il «Palio de la Bora» e per la «Festa contadina» di Terno d’Isola. Ecco i nostri consigli per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Voglia di uscire, ma non sai da dove iniziare? Questo weekend Bergamo risponde con scelte per tutti i gusti: dall’arte alla musica, dal gusto all’esperienza urbana fino alla divulgazione scientifica. Scopri con Eppen cosa fare (e dove) in città e dintorni.

Venerdì 26 settembre

Da oggi a domenica torna a Treviglio lo «Street Food Market» , la manifestazione dedicata al cibo di strada che porterà nel cuore della città 24 cucine provenienti da tutto il mondo. L’evento, organizzato da Promozioni Confesercenti, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Distretto del Commercio di Treviglio, promette un viaggio alla scoperta di quelle pietanze nate che sono riuscite a conquistare il cuore e il palato del grande pubblico. Da non perdere! L’astrofisica Luca Perri sarà invece protagonista questa sera della «Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori» , in programma al Kilometro Rosso con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra ricercatori e cittadini. Oltre a Perri saranno ospiti i docenti dell’Università di Bergamo, Massimo Temporelli, e la docente di Princeton Sigrid Adriaenssens. L’evento, che aprirà idealmente la nuova edizione di «BergamoScienza», ha un obiettivo semplice e chiaro: avvicinare i giovani alla scienza e creare un dialogo diretto tra ricercatori, istituzioni e cittadini.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

26
Ven
Settembre
h.23:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Un, dos, trash

La festa più glitterata, sfacciata e libera della città: una notte all’insegna del pop senza filtri, del ballo sfrenato e dell’autoironia, dove il trash diventa arte e la libertà di esprimersi è l’unica regola.

Musica
26
Ven
Settembre
h.19:00 / 20:00
Piazza XX settembre Sarnico
La Castagna in Festa

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, in Piazza XX Settembre a Sarnico, si terrà la tradizionale manifestazione con protagoniste assolute le castagne.

Manifestazioni
26
Ven
Settembre
h.18:00 / 22:00
Piazza del Mercato Bottanuco
Festival della Valtellina

Un evento all'insegna della tradizione valtellinese e della convivialità: a Bottanuco ti aspettano sciatt, pizzoccheri, polenta e brasato, vini tipici, menù classico sempre disponibile.

Food
26
Ven
Settembre
h.21:15 / 23:15
Cineteatro “G. Gavazzeni” Seriate
Bidibibodibiboo

Per «Terre del Vescovado Teatro Festival 2025», Francesco Alberici racconta la caduta negli inferi aziendali del protagonista: attacchi, vergogna, licenziamento, omissione, liberazione.

Spettacoli
26
Ven
Settembre
h.18:30 / 21:00
Palazzo Terzi Bergamo
Saudade

Per «Concerti giovani artisti» della rassegna di concerti «Serate Musicali» organizzato dall'associazione per Palazzo Terzi ETS, appuntamento con Antonio Senese e Giuliano Cianciolo, chitarra.

Musica
26
Ven
Settembre
h.21:00 / 22:30
Chiesa di Santa Maria Immacolata d… Bergamo
Enno Gröhn

Prosegue la 33esima edizione del «Festival Organistico Internazionale "Città di Bergamo"». Ospite dalla Germania con Enno Gröhn.

Musica / Organistico

Sabato 27 settembre

Il conto alla rovescia è finalmente finito. Oggi verrà inaugurato il nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi con una grande festa corale che coinvolgerà alcune bande musicali e che offrirà una meditazione teatrale con l’attrice Lucilla Giagnoni e una performance firmata TTB ispirata alla Pala di San Bernardino di Lorenzo Lotto. L’antico palazzo episcopale, nei mesi scorsi oggetto di un notevole intervento di recupero e restauro, accoglierà il meglio del patrimonio di arte sacra bergamasco: 60 opere d’arte che coprono un arco temporale dal Trecento al Novecento, dalla scultura medievale a Lorenzo Lotto e Andrea Previtali, da Giovan Battista Moroni a Carlo Ceresa ed Evaristo Baschenis, fino a Manzù e Scorzelli. La ventiduesima edizione di «I Prodòcc de Bérs» , in programma questo weekend trasformerà il Centro Sportivo Comunale di Berzo San Fermo in una scenografia che porterà sotto i riflettori le eccellenze gastronomiche del territorio, a partire dalla castagna, una delle regine dell’autunno bergamasco. Oggi ci sarà il primo raduno trattori della Val Cavallina, mentre domani la manifestazione culminerà con la mostra e il mercato agricolo con gli imperdibili prodotti del territorio e con i manufatti degli artigiani locali.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

27
Sab
Settembre
h.11:00 / 20:00
Spazio Fase Alzano Lombardo
Factory Market

Settembre, la terra ricomincia i suoi cicli e noi torniamo con una nuova edizione di Factory Market! Il 27 e 28 settembre lo Spazio Fase torna a diffondere l'amore per l'artigianato e i progetti handmade.

Manifestazioni
27
Sab
Settembre
h.20:30 / 23:00
Sala Alfredo Piatti Bergamo
Concerto quintetto Ottoni della Rai

Per «Donizetti Festival Fiati», il festival dedicato alle mille sfumature degli strumenti a fiato, appuntamento con il concerto del Quintetto Ottoni della Rai.

Musica
27
Sab
Settembre
h.16:30 / 17:30
Via Vittorio Emanuele II Calusco d'Adda
Il Brigante Barbanera

Per la rassegna «Borghi & Burattini» di Fondazione Ravasio: appuntamento con la compagnia I Burattini Bonacina.

Spettacoli / Burattini
27
Sab
Settembre
h.18:00 / 23:00
Piazza Duca d'Aosta Levate
Frutti di pace... comincio io!

Un intera settimana dedicata alla sensibilizzazione sul tema della PACE assieme all'associazione Kaki Tree Europe. In programma spettacoli teatrali, musicali, cene etniche, giochi.

Manifestazioni
27
Sab
Settembre
h.09:00 / 12:30
Orto Botanico - Valle della Biodiv… Bergamo
Fare l’orto in città - L’orto a risparmio idrico

Continuano gli appuntamenti del ciclo «Fare l’orto in città». Con Lorenzo Costa un appuntamento su due giorni alla scoperta di come l'acqua interagisce con i nostri suoli agricoli e con gli ambiti urbani.

Incontri
27
Sab
Settembre
h.17:00 / 23:00
- Almè
San Michele in Festa

Torna sabato 27 settembre ad Almè San Michele in Festa, l'appuntamento annuale tanto atteso quanto partecipato che trasforma il paese in una grande vetrina di eccellenze, tradizione e divertimento!

Manifestazioni

Domenica 28 settembre

A Calusco d’Adda non potete perdere questo fine settimana il «Palio de la Bora» , non un semplice palio delle contrade, ma un appuntamento che gli abitanti sentono più di ogni altra festività, quasi fosse un’Olimpiade da affrontare fra giochi tradizionali e prove di agilità. Un appuntamento diventato una tradizione per l’Isola bergamasca, con le sette contrade cercheranno di fare del proprio meglio per portarsi a casa la fatidica Bora, il trofeo scolpito a mano da uno scultore del territorio. A Terno d’Isola ci sarà invece la «Festa contadina» , una giornata d’altri tempi e un “tuffo” nel passato contadino alla scoperta delle tradizioni e delle origini del nostro territorio. Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura degli stand gastronomici. Nel pomeriggio ci saranno dimostrazioni di antichi mestieri e degli attrezzi tipici dei contadini che i nostri nonni avevano per le mani tutti i giorni e che noi oggi quasi non riconosciamo più. Per i più piccoli ci sanno i giochi di una volti firmati La Compagnia del Re Gnocco.

Non vi abbiamo convinto?

28
Dom
Settembre
h.20:45 / 23:30
Gres art 671 Bergamo
I figli dell'odio

Per la rassegna culturale delle Acli di Bergamo «Molte fedi sotto lo stesso cielo» ospite Cecilia Sala con il suo nuovo libro che racconta storie vere di giovani che vivono dentro fratture generazionali profonde.

Incontri
26
Ven
Settembre
h.10:00 / 14:00
Palasettembre Chiuduno
Bergamofil

Tre giornate dedicate alla passione per la filatelia: collezionisti, esposizioni e incontri al Palasettembre per un viaggio nel mondo dei francobolli e della memoria storica condivisa.

Manifestazioni
28
Dom
Settembre
h.09:00 / 17:00
Viale Papa Giovanni XXIII San Pellegrino Terme
Mercatino dell'Antiquariato e dell'ingegno italiano

Il mercatino dell'ultima domenica del mese a San Pellegrino Terme! Espositori, oggetti d'arte, prodotti handmade e tantissime chicche vintage.

Manifestazioni
28
Dom
Settembre
h.10:00 / 11:00
Accademia Tadini Lovere
Ospiti/3 – Francesco Hayez. Imelda e Giulietta: eroine romantiche

Visita guidata alla mostra di Hayez in Accademia Tadini. L’esposizione rappresenta un’occasione unica per esplorare il mondo pittorico di Hayez attraverso il tema delle eroine romantiche.

Visite guidate
28
Dom
Settembre
h.11:00 / 17:30
L’Unesco Visitor Centre Crespi d'Adda
Luci dell’alba

In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, c’è un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo: i tour letterari! Alla scoperta del villaggio di Crespi d'Adda.

Visite guidate
28
Dom
Settembre
h.07:30 / 12:30
Parco Oglio Nord Orzinuovi
Marcia della Valle dell'Oglio

Evento podistico ludico motorio non competitivo a passo libero lungo i sentieri del fiume Oglio, aperto a tutti.

Outdoor

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

