Guida agli eventi del weekend (27 – 29 giugno)

Dal oggi al 27 settembre, GAMeC e Brightstar propongono sei visite guidate gratuite per scoprire in modo inedito alcuni luoghi di Bergamo, ripercorrendo il percorso espositivo della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan. Le educatrici museali della GAMeC, guide turistiche della città, accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra luoghi simbolici di Bergamo – dalla GAMeC all’Ex Oratorio di San Lupo, da Palazzo della Ragione alla Rotonda dei Mille – con l’obiettivo non tanto di spiegare, ma di aprire piste di senso, creare connessioni tra l’arte contemporanea e il territorio, tra lo sguardo individuale e quello collettivo. Questa settimana ha preso il via anche « Sguardi all’insù », il format di «deSidera» pensato per i più piccoli. Saranno tante le compagnie teatrali che fino al 31 luglio sperimenteranno linguaggi e generi per far sognare ad occhi aperti. Questa sera, alle 21 presso il Parco Brolo di Bonate Sotto, ci sarà «Cinerentola», una rivisitazione in chiave ironica e postmoderna della nota fiaba.