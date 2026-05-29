Guida agli eventi del weekend (29 – 31 maggio)

L’ultima settimana di maggio si chiude con una vera e propria anticipazione dell’estate: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanta voglia di stare all’aperto. Tra una pausa gelato (d’obbligo) e l’altra, lasciatevi consigliare gli eventi imperdibili del fine settimana. Preparate i ventagli e una bottiglia d’acqua, perché il weekend è già qui!
Venerdì 29 maggio
Questa sera prende il via la nona edizione di « Onde Musicali », la rassegna concertistica che porta la musica sulle sponde del Lago d’Iseo, con tre mesi di concerti e spettacoli speciali. L’inaugurazione è affidata agli allievi dell’Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di Busseto, che alle 21 salgono sul palco del Sagrato della Pieve di Iseo per presentare « Note sul lago », una serata in cui Nicola Di Filippo, Valentina Saccone, Yuliya Cherskaya e Joseleo Logdat si esibiscono con un programma dedicato al lago. Questo weekend il Lago d’Iseo è doppiamente al centro dell’attenzione, grazie alla partenza del « Festival dei Laghi Europei », la manifestazione che riunisce laghi del nostro continente, celebrando la loro unicità ambientale e culturale. Fino al 2 giugno, la città di Iseo si trasforma in vivace palcoscenico all’aperto, ospitando un’ampia serie di appuntamenti, tra degustazioni, spettacoli, musica dal vivo e conferenze.
Nel centro di Bergamo, prende il via anche « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali, che si inaugura alle 21 con il concerto dei fratelli Giuradei e dall’esibizione di Edda, per una serata che unisce canzone d’autore e animo rock.
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Sabato 30 maggio
Nel pomeriggio di sabato, il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo, in collaborazione con le Terre del Vescovado, organizza « Vino in cammino », una passeggiata tra le cantine e le colline del territorio di Scanzorosciate, pensata per riscoprire la tradizione vitivinicola locale. L’appuntamento è fissato per e 15 in centro paese, dove i partecipanti possono scegliere tra tre itinerari tematici, ognuno dei quali guidato del gruppo Custodis. Sempre nel pomeriggio, c’è spazio per festeggiare il « Compleanno di Daste », che celebra il quinto anniversario dalla sua riapertura. Durante il weekend, l’ex centrale termoelettrica più famosa di Bergamo presenta un palinsesto di attività, progettate e pensate in collaborazione con le diverse realtà che sono solite animare lo spazio, che continua fino a domenica sera. Non mancheranno installazioni fotografiche, dj set e aperitivi speciali, creati proprio per l’occasione.
Al NXT, a partire dalle 19 torna il « FeFèFestival », il progetto nato per ricordare Felice Ferri e Raffaella Listanti, che prevede due giorni di musica dal vivo con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la produzione di un docufilm sulla figura di Felice.
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Domenica 31 maggio
Domenica prende il via la 22esima edizione della « Fiera del Parco dei Colli », che dalle 9.30 anima la valletta di Valmarina e il vicino ex monastero benedettino. La giornata è nata per coinvolgere adulti e bambini nella scoperta dell’agricoltura e degli allevatori locali, attraverso esperienze dirette e momenti di incontro. Tra gli eventi più attesi, sia per i più piccoli che per gli appassionati, è possibile assistere al 22esimo «Concorso della Razza Bruna Alpina», lo storico appuntamento della fiera dedicato agli animali del territorio. Per chi invece cerca un po’ di fresco, l’ideale è recarsi in Val Taleggio, dove dalle 11.30 inizia « Sapori d’Estate », un itinerario enogastronomico in cinque tappe che mira a valorizzare i sentieri, percorsi eco-museali e tradizione culinaria locale. Il cammino, che inizia da Pizzino e si conclude a Borgo del Grasso, si concentra sulla vasta e rinomata offerta dei formaggi DOP della valle.
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