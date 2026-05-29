Guida agli eventi del weekend (29 – 31 maggio)

Domenica prende il via la 22esima edizione della « Fiera del Parco dei Colli », che dalle 9.30 anima la valletta di Valmarina e il vicino ex monastero benedettino. La giornata è nata per coinvolgere adulti e bambini nella scoperta dell’agricoltura e degli allevatori locali, attraverso esperienze dirette e momenti di incontro. Tra gli eventi più attesi, sia per i più piccoli che per gli appassionati, è possibile assistere al 22esimo «Concorso della Razza Bruna Alpina», lo storico appuntamento della fiera dedicato agli animali del territorio. Per chi invece cerca un po’ di fresco, l’ideale è recarsi in Val Taleggio, dove dalle 11.30 inizia « Sapori d’Estate », un itinerario enogastronomico in cinque tappe che mira a valorizzare i sentieri, percorsi eco-museali e tradizione culinaria locale. Il cammino, che inizia da Pizzino e si conclude a Borgo del Grasso, si concentra sulla vasta e rinomata offerta dei formaggi DOP della valle.