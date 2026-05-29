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29 Maggio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (29 – 31 maggio)

Guida. Da «Note sul lago» al «Festival dei Laghi Europei», da «Vino in Cammino» al «Compleanno di Daste», passando per la «Fiera del Parco dei Colli». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’ultima settimana di maggio si chiude con una vera e propria anticipazione dell’estate: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanta voglia di stare all’aperto. Tra una pausa gelato (d’obbligo) e l’altra, lasciatevi consigliare gli eventi imperdibili del fine settimana. Preparate i ventagli e una bottiglia d’acqua, perché il weekend è già qui!

Venerdì 29 maggio

Questa sera prende il via la nona edizione di « Onde Musicali », la rassegna concertistica che porta la musica sulle sponde del Lago d’Iseo, con tre mesi di concerti e spettacoli speciali. L’inaugurazione è affidata agli allievi dell’Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di Busseto, che alle 21 salgono sul palco del Sagrato della Pieve di Iseo per presentare « Note sul lago », una serata in cui Nicola Di Filippo, Valentina Saccone, Yuliya Cherskaya e Joseleo Logdat si esibiscono con un programma dedicato al lago. Questo weekend il Lago d’Iseo è doppiamente al centro dell’attenzione, grazie alla partenza del « Festival dei Laghi Europei », la manifestazione che riunisce laghi del nostro continente, celebrando la loro unicità ambientale e culturale. Fino al 2 giugno, la città di Iseo si trasforma in vivace palcoscenico all’aperto, ospitando un’ampia serie di appuntamenti, tra degustazioni, spettacoli, musica dal vivo e conferenze.

Nel centro di Bergamo, prende il via anche « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali, che si inaugura alle 21 con il concerto dei fratelli Giuradei e dall’esibizione di Edda, per una serata che unisce canzone d’autore e animo rock.

Preferite altro? Ecco altri consigli

29
Ven
Maggio
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Monsters of Rock

La serata al Druso ospita tre tribute band dedicate ai Rammstein, System of a Down e Marilyn Manson, con un dj set conclusivo.

Musica
29
Ven
Maggio
h.22:00 / 23:55
Daste Bergamo
Video killed the radio star - Miami Edition

Si torna al Daste per danzare a ritmo della musica più iconica e amata degli anni Ottanta, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
29
Ven
Maggio
h.21:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Karaoke

Torna all'Ink Club di Bergamo una serata dedicata al divertimento con il karaoke. A seguire, un dj set per concludere la serata.

Musica
29
Ven
Maggio
h.10:00 / 23:45
Piazza della Libertà Stezzano
Hop Hop Street Food

Il Tour 2026 arriva a Stezzano, nel cuore della Bergamasca, per un weekend tutto da vivere tra street food dal mondo, musica e atmosfera di festa in Piazza Libertà.

Food
29
Ven
Maggio
h.14:00 / 22:00
Boccaleone Bergamo
Festa dei Vicini

Tra le iniziative di «S-Centràti Festival», è in programma una festa nel quartiere di Boccaleone, con tanta musica dal vivo.

Manifestazioni
29
Ven
Maggio
h.19:00 / 23:00
Area Feste Ghisalba
Rockin' Ghisalba

Dal 29 Maggio al 1 Giugno, Ghisalba ospita la ventesima edizione del festival dedicato alla musica rock, con area ristoro e birreria.

Manifestazioni

Sabato 30 maggio

Nel pomeriggio di sabato, il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo, in collaborazione con le Terre del Vescovado, organizza « Vino in cammino », una passeggiata tra le cantine e le colline del territorio di Scanzorosciate, pensata per riscoprire la tradizione vitivinicola locale. L’appuntamento è fissato per e 15 in centro paese, dove i partecipanti possono scegliere tra tre itinerari tematici, ognuno dei quali guidato del gruppo Custodis. Sempre nel pomeriggio, c’è spazio per festeggiare il « Compleanno di Daste », che celebra il quinto anniversario dalla sua riapertura. Durante il weekend, l’ex centrale termoelettrica più famosa di Bergamo presenta un palinsesto di attività, progettate e pensate in collaborazione con le diverse realtà che sono solite animare lo spazio, che continua fino a domenica sera. Non mancheranno installazioni fotografiche, dj set e aperitivi speciali, creati proprio per l’occasione.

Al NXT, a partire dalle 19 torna il « FeFèFestival », il progetto nato per ricordare Felice Ferri e Raffaella Listanti, che prevede due giorni di musica dal vivo con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la produzione di un docufilm sulla figura di Felice.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

30
Sab
Maggio
h.22:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Dungeon

Torna all'Ink Club di Bergamo una una serata musicale di musica elettronica, sperimentale e deconstructed club, con il live dei Cavalli Mongoli.

Musica
30
Sab
Maggio
h.10:00 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Fish Parade

Sabato 30 maggio il Teatro San Giorgio di Bergamo si trasforma in un fondale oceanico con la «Fish Parade»: in programma laboratori per i più piccoli, una parata e uno show di bolle.

Spettacoli
30
Sab
Maggio
h.16:00 / 23:55
Piazzale Rinaldi Suisio
G-Land Festival

A Suisio, un intero fine settimana da vivere insieme tra concerti dal vivo, esposizioni di motori e lo street food più gustoso.

Manifestazioni
30
Sab
Maggio
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Basketball Night

Una serata dedicata alla cultura del basket che prevede una gara di tiri liberi, l'estrazione di premi a cura di Blab e un dj set con Joe Cagliostro.

Manifestazioni
30
Sab
Maggio
h.21:30 / 22:55
Torre del Sole Brembate di Sopra
Il cielo di Primavera

Serata di osservazione al telescopio principale della Torre del Sole: verrà svolta una parte di Proiezione al Planetario relativa al cielo della stagione e una parte di osservazione al telescopio principale, situato alla sommità della Torre.

Scienza
30
Sab
Maggio
h.14:30 / 18:30
Spazio civico Rina Sara Virgillito Bergamo
Mercatino dei libri

Allo spazio civico Rina Sara Virgillito, è in programma un mercatino dei libri inutilizzati dallo Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.

Manifestazioni

Domenica 31 maggio

Domenica prende il via la 22esima edizione della « Fiera del Parco dei Colli », che dalle 9.30 anima la valletta di Valmarina e il vicino ex monastero benedettino. La giornata è nata per coinvolgere adulti e bambini nella scoperta dell’agricoltura e degli allevatori locali, attraverso esperienze dirette e momenti di incontro. Tra gli eventi più attesi, sia per i più piccoli che per gli appassionati, è possibile assistere al 22esimo «Concorso della Razza Bruna Alpina», lo storico appuntamento della fiera dedicato agli animali del territorio. Per chi invece cerca un po’ di fresco, l’ideale è recarsi in Val Taleggio, dove dalle 11.30 inizia « Sapori d’Estate », un itinerario enogastronomico in cinque tappe che mira a valorizzare i sentieri, percorsi eco-museali e tradizione culinaria locale. Il cammino, che inizia da Pizzino e si conclude a Borgo del Grasso, si concentra sulla vasta e rinomata offerta dei formaggi DOP della valle.

Non vi abbiamo convinto?

31
Dom
Maggio
h.18:30 / 23:55
Cascina Carlinga Curno
The Swing Home Summer Night

Una cascina storica, un’atmosfera unica, le luci soffuse della sera per vivere lo swing, il boogie ed il Rockabilly e scatenarsi in pista.

Musica
31
Dom
Maggio
h.17:00 / 21:30
Druso Ranica
Druso Balera

Nelle prime giornate di estate, si scalda per l'ultima volta la pista della Balera. Immergetevi in questa domenica pomeriggio e lasciatevi andare in una magica sala da ballo.

Musica
31
Dom
Maggio
h.14:30 / 21:00
Parco della Rocca Cologno al Serio
Cologno Sound

Dopo il successo dello scorso anno, torna «Cologno Sound», una giornata dedicata alla musica e al buon cibo al Parco della Rocca di Cologno al Serio.

Manifestazioni
31
Dom
Maggio
h.14:00 / 21:00
Ponte Celso Gandini sul Fiume Oglio Pumenengo
Se un ponte d'estate sull'Oglio

Una giornata senza auto sul Ponte Gandini, tra spettacoli, musica, laboratori, natura ed emozioni condivise sulle rive del fiume Oglio, per riscoprire la bellezza di unire luoghi e persone.

Outdoor
31
Dom
Maggio
h.10:00 / 13:00
Orto botanico Astino Bergamo
Il giardino ronzante

All'Orto Botanico di Bergamo, una visita guidata al parco apistico per adulti, famiglie e bambini sui fiori, le api e il mondo degli impollinatori.

Visite guidate
31
Dom
Maggio
h.07:00 / 18:30
Mura Venete Bergamo
Bergamo Historic Gran Prix

Storiche e prestigiose vetture da corsa tornano sul circuito medioevale per disputare la 22esima edizione della Coppa Città di Bergamo.

Outdoor

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