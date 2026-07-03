Guida agli eventi del weekend (3-5 luglio)

Dal cicloturismo alla cultura, passando per i sapori del territorio: la prima domenica del mese offre tante occasioni per vivere la Bergamasca. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la Cicloturistica dei Fontanili, una pedalata aperta a tutti tra la Bassa bergamasca e la pianura cremasca, con tre percorsi (32, 40 o 45 km) immersi nel paesaggio rurale e lungo le risorgive. L’iscrizione è obbligatoria (10 euro e gratis per gli under 18). Per chi preferisce un’esperienza tra storia e gusto, Degustando San Pellegrino propone un tour guidato alla scoperta della cittadina liberty, con salita in funicolare e degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo è alle 9.30 davanti al municipio. In città, il Museo Diocesano Bernareggi apre le porte ai suoi capolavori con una visita guidata dedicata alle opere di artisti come Lotto, Moroni, Baschenis e Manzù, un viaggio attraverso secoli di arte e spiritualità. Spazio infine anche all’attualità con «Con o senza America», incontro di approfondimento che invita a riflettere sul ruolo degli Stati Uniti negli equilibri geopolitici contemporanei, tra scenari internazionali e nuove sfide globali.