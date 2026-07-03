Guida agli eventi del weekend (3-5 luglio)

Il mese di luglio è entrato nel vivo e con lui la stagione dei festival, dei concerti e delle serate all’aperto. Il conto alla rovescia alle vacanze estive si fa insistente e qualche fortunato avrà già pronta la valigia per un weekend al lago, al mare o in montagna. Tuttavia, se restate in Bergamasca, il fine settimana offre tantissime occasioni per uscire: musica, cinema sotto le stelle, notti bianche, pedalate e appuntamenti gastronomici. Abbiamo selezionato gli eventi più interessanti, giorno per giorno. Prendete nota!
Venerdì 3 luglio
Tre giorni di musica indipendente, buon cibo e incontri dedicati all’ambiente e al sociale: torna a Cavernago « CastHell », uno dei festival estivi più attesi. Sarà un weekend all’insegna della musica anche per Almenno San Salvatore che inaugura il weekend con il Summer Music Festival, che comincia alle 19 e prosegue fino a tarda notte. A Bonate Sopra torna il Palio delle Contrade (in Piazza Giovanni XXIII) con cucina tipica, karaoke e musica fino alle 23.30.
Prosegue nel cuore di Bergamo, «NXT Festival», la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali: questa sera sul palco è ospite «Ditonellapiaga», protagonista anche di una nostra intervista.
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Sabato 4 luglio
È la giornata delle notti bianche, con appuntamenti diffusi in tutta la provincia. Se amate passeggiare fino a tardi questo è il giorno giusto. Il cuore della città si anima con la «Shopping Night», appuntamento simbolo dell’avvio dei saldi estivi: negozi aperti, musica e animazione trasformano il centro in un grande spazio dedicato allo shopping. Dalle 17 alle 22 le vie dello shopping si trasformeranno in un vivace palcoscenico di eventi: tra i più attesi il «Luna Park Retrò» in piazza Matteotti. Le “notti” proseguono anche a Bolgare, in Via Dante (dalle 18 all’1) e a Curno con «Note d’Estate» con un ricco palinsesto di eventi. A Palazzo Moroni torna il cinema sotto le stelle con «Pellicole d’autore en plein air». Sabato verrà proiettato (21.15) «Before the Flood, Punto di non ritorno», il documentario statunitense di Fisher Stevens (2016, ’93) dedicato alla crisi climatica.
Sul palco del «NXT» salgono i Modena City Ramblers con uno dei concerti più attesi del Festiva.
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Domenica 5 luglio
Dal cicloturismo alla cultura, passando per i sapori del territorio: la prima domenica del mese offre tante occasioni per vivere la Bergamasca. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la Cicloturistica dei Fontanili, una pedalata aperta a tutti tra la Bassa bergamasca e la pianura cremasca, con tre percorsi (32, 40 o 45 km) immersi nel paesaggio rurale e lungo le risorgive. L’iscrizione è obbligatoria (10 euro e gratis per gli under 18). Per chi preferisce un’esperienza tra storia e gusto, Degustando San Pellegrino propone un tour guidato alla scoperta della cittadina liberty, con salita in funicolare e degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo è alle 9.30 davanti al municipio. In città, il Museo Diocesano Bernareggi apre le porte ai suoi capolavori con una visita guidata dedicata alle opere di artisti come Lotto, Moroni, Baschenis e Manzù, un viaggio attraverso secoli di arte e spiritualità. Spazio infine anche all’attualità con «Con o senza America», incontro di approfondimento che invita a riflettere sul ruolo degli Stati Uniti negli equilibri geopolitici contemporanei, tra scenari internazionali e nuove sfide globali.
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