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3 Luglio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (3-5 luglio)

Guida. Da «CastHell» al «Palio delle Contrade», dalla «Shopping Night» a «Pellicole d’autore en plein air», passando per la «Cicloturistica dei Fontalini». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Il mese di luglio è entrato nel vivo e con lui la stagione dei festival, dei concerti e delle serate all’aperto. Il conto alla rovescia alle vacanze estive si fa insistente e qualche fortunato avrà già pronta la valigia per un weekend al lago, al mare o in montagna. Tuttavia, se restate in Bergamasca, il fine settimana offre tantissime occasioni per uscire: musica, cinema sotto le stelle, notti bianche, pedalate e appuntamenti gastronomici. Abbiamo selezionato gli eventi più interessanti, giorno per giorno. Prendete nota!

Venerdì 3 luglio

Tre giorni di musica indipendente, buon cibo e incontri dedicati all’ambiente e al sociale: torna a Cavernago « CastHell », uno dei festival estivi più attesi. Sarà un weekend all’insegna della musica anche per Almenno San Salvatore che inaugura il weekend con il Summer Music Festival, che comincia alle 19 e prosegue fino a tarda notte. A Bonate Sopra torna il Palio delle Contrade (in Piazza Giovanni XXIII) con cucina tipica, karaoke e musica fino alle 23.30.

Prosegue nel cuore di Bergamo, «NXT Festival», la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali: questa sera sul palco è ospite «Ditonellapiaga», protagonista anche di una nostra intervista.

Preferite altro? Ecco altri consigli

3
Ven
Luglio
h.09:00 / 23:00
Piazza Tredici Martiri – Lovere Lovere
Sapori in Piazza

L'iniziativa organizzata dalla Nuova ProLoco Lovere propone un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali.

Manifestazioni
3
Ven
Luglio
h.21:30 / 23:00
Lazzaretto Bergamo
Elio e le Storie Tese

Continua la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026», con la tappa bergamasca del tour «à la carte» di Elio e le Storie Tese, con una serie di canzoni diverse per tappa.

Musica
18
Gio
Giugno
h.09:00 / 23:00
Gerundium Casirate d'Adda
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni / Rassegna
3
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini Lovere
Voci dal Lago

Il programma estivo dell'Accademia Tadini propone un ciclo di appuntamenti tra arte, musica e teatro, arricchito dall'utilizzo di una nuova applicazione digitale per la visita delle collezioni.

Musica
3
Ven
Luglio
h.21:15 / 23:00
Parco della rocca Urgnano
La morte ovvero il pranzo della domenica

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura, con Serena Balivo.

Spettacoli
30
Mar
Giugno
h.18:00 / 23:00
Spritz & Burger Albino Albino
Festival della paella valenciana e della sangria

Un viaggio nei sapori della Spagna con paella, sangria, musica dal vivo e tanto divertimento per tutta la famiglia, dal 30 giugno al 5 luglio ad Albino.

Food

Sabato 4 luglio

È la giornata delle notti bianche, con appuntamenti diffusi in tutta la provincia. Se amate passeggiare fino a tardi questo è il giorno giusto. Il cuore della città si anima con la «Shopping Night», appuntamento simbolo dell’avvio dei saldi estivi: negozi aperti, musica e animazione trasformano il centro in un grande spazio dedicato allo shopping. Dalle 17 alle 22 le vie dello shopping si trasformeranno in un vivace palcoscenico di eventi: tra i più attesi il «Luna Park Retrò» in piazza Matteotti. Le “notti” proseguono anche a Bolgare, in Via Dante (dalle 18 all’1) e a Curno con «Note d’Estate» con un ricco palinsesto di eventi. A Palazzo Moroni torna il cinema sotto le stelle con «Pellicole d’autore en plein air». Sabato verrà proiettato (21.15) «Before the Flood, Punto di non ritorno», il documentario statunitense di Fisher Stevens (2016, ’93) dedicato alla crisi climatica.

Sul palco del «NXT» salgono i Modena City Ramblers con uno dei concerti più attesi del Festiva.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

4
Sab
Luglio
h.18:00 / 23:30
Parco della Fara Bergamo
Viva Fluo Run Sportpiù

La prima corsa party d'Italia a tema fluo per correre e ballare con i dj di VivaFm torna a Bergamo sabato 4 luglio! Partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party.

Manifestazioni
4
Sab
Luglio
h.18:00 / 23:45
Centro paese Bolgare
Notte Bianca a Bolgare

Il programma della serata è ricco e variegato, capace di intercettare gli interessi di un pubblico eterogeneo. Lungo le vie sarà possibile passeggiare tra le bancarelle degli hobbisti, alla scoperta di creazioni artigianali e curiosità.

Manifestazioni
4
Sab
Luglio
h.19:00 / 23:30
centro storico Cologno al Serio
Notte Bianca dei 4 Portoni

La «Notte Bianca dei 4 Portoni», sabato 4 luglio dalle 19, animerà Cologno al Serio: un appuntamento che trasformerà il centro storico in un percorso diffuso di eventi, musica e intrattenimento.

Manifestazioni
4
Sab
Luglio
h.10:00 / 18:00
Museo Baschenis Santa Brigida
Cucina Baschenis

Una mostra dedicata all'aspetto più umano di Evaristo Baschenis, tra nature morte di oggetti domestici e vita quotidiana nella Bergamo del Seicento.

Arte / Mostra
4
Sab
Luglio
h.21:00 / 23:30
Centro paese Osio Sotto
Notte di Osio Sotto

L’intero paese della bassa bergamasca ospiterà eventi di diverso genere, tutti disseminato per le strade e le piazze del paese.

Manifestazioni
4
Sab
Luglio
h.18:00 / 20:00
Varie sedi città e provincia Bergamo
Natura & Cultura

La rassegna teatrale “viaggiante” firmata da deSidera porta il teatro in quattordici luoghi verdi per vivere un’esperienza distesi nell’erba.

Spettacoli / Rassegna

Domenica 5 luglio

Dal cicloturismo alla cultura, passando per i sapori del territorio: la prima domenica del mese offre tante occasioni per vivere la Bergamasca. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la Cicloturistica dei Fontanili, una pedalata aperta a tutti tra la Bassa bergamasca e la pianura cremasca, con tre percorsi (32, 40 o 45 km) immersi nel paesaggio rurale e lungo le risorgive. L’iscrizione è obbligatoria (10 euro e gratis per gli under 18). Per chi preferisce un’esperienza tra storia e gusto, Degustando San Pellegrino propone un tour guidato alla scoperta della cittadina liberty, con salita in funicolare e degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo è alle 9.30 davanti al municipio. In città, il Museo Diocesano Bernareggi apre le porte ai suoi capolavori con una visita guidata dedicata alle opere di artisti come Lotto, Moroni, Baschenis e Manzù, un viaggio attraverso secoli di arte e spiritualità. Spazio infine anche all’attualità con «Con o senza America», incontro di approfondimento che invita a riflettere sul ruolo degli Stati Uniti negli equilibri geopolitici contemporanei, tra scenari internazionali e nuove sfide globali.

5
Dom
Luglio
h.15:00 / 18:00
Sala della musica Bergamo
Le nozze in villa

Per la rassegna «CineDOpera», al Teatro Donizetti va in scena la proiezione del dramma buffo in due atti di Bartolomeo Merelli. con la musica di Gaetano Donizetti.

Cinema
5
Dom
Luglio
h.21:00 / 23:00
Parco delle Tre Ville Palazzolo sull'oglio
Piacere, Tipico Maschio Italiano

In programma un panel discussion che esplora la prospettiva maschile nel dibattito contemporaneo riguardante i ruoli di genere, gli stereotipi e il cambiamento sociale.

Incontri
2
Gio
Luglio
h.19:00 / 23:30
Via Fracce Riva di Solto
Sagra del Pesce

Quattro serate tra specialità di pesce, musica dal vivo, spettacoli itineranti e intrattenimento nella tradizionale festa estiva di Riva di Solto.

Manifestazioni
5
Dom
Luglio
h.11:00 / 16:00
Pineta Pian di Vione Colere
Pic-nic sotto la Presolana

Un'iniziativa dedicata al tempo libero all'aria aperta nella pineta di Pian di Vione, con proposte gastronomiche e attività di intrattenimento.

Bambini
5
Dom
Luglio
h.10:00 / 17:00
Associazione Il Sentiero dei Ghiri Rota d'Imagna
Yoga esperienziale

Una giornata dedicata alla pratica e alla filosofia dello yoga, tra ascolto, risonanza interiore e letture dai testi tradizionali guidate da un insegnante esperto.

Outdoor / Benessere
5
Dom
Luglio
h.21:00 / 22:30
Lungolago Iseo
Notturno pianistico

Una serata sul lungolago tra musica e memoria storica, con un concerto pianistico al tramonto che accompagna la celebrazione di un secolo di navigazione e tradizione.

Musica

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