Guida agli eventi del weekend (6 - 8 novembre)

Il cambio armadio è stato fatto, sciarpa e cappello sono pronti e la parola Na… – no, non la diremo ancora – è già stata pronunciata tra amici e parenti. In effetti, le prime luminarie hanno fatto capolino per le vie del centro e Bergamo e provincia si preparano ad accogliere le festività, ancora immerse nelle atmosfere autunnali. L’aria fresca e pungente, però, non deve scoraggiarvi dall’uscire di casa. Per il fine settimana, gli appuntamenti legati alla tradizione gastronomica offrono l’occasione per ritrovarsi intorno a un piatto caldo o a una bevanda fumante. Non mancheranno le proposte culturali e musicali, insieme alle occasioni per scoprire il territorio. Ecco una selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen.
Venerdì 6 novembre
A Bergamo si chiude la 34esima stagione del Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo». L'appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Pancrazio, in Città Alta, con un concerto per organo e piccola orchestra . Protagonisti della serata saranno l'organista e cembalista milanese Antonio Frigé e l'Ensemble Pian&Forte, formazione specializzata nella riscoperta del repertorio barocco. L'ingresso è gratuito ed è prevista anche una diretta streaming sul canale YouTube del Festival. Tutte le informazioni.
Sempre in città, NXT Station ospita « Amarsi Male », una serata musicale che prende spunto dall'omonimo brano de Lo Stato Sociale. Sul palco, dalle 21, si alterneranno tre cantautori: Gattotoro, progetto solista di Gabriele Tura, voce de Le Endrigo, Lietto, nome d'arte di Giulio Mastropietro, già cantante dei Pau Amma, e il bergamasco Damiano Dentella. È prevista anche la presenza di Lodo Guenzi. L'ingresso è gratuito, con posti limitati.
Fino al 29 novembre, è in programma la mostra « “Nostra è questa Italia per la quale abbiamo lottato” 1945-1948: Bergamo nella ricostruzione democratica », allestita nell’atrio scamozziano della Biblioteca Civica Angelo Mai. Alla descrizione dell’installazione abbiamo dedicato un approfondimento che potete leggere qui .
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Non vi abbiamo convinto?
A Clusone torna « Estate di San Martino », rassegna giunta alla 23esima edizione e dedicata alle tradizioni contadine e alla cultura enogastronomica del territorio. In piazza Orologio, per tutta la giornata, sono in programma occasioni di degustazione di piatti tipici e prodotti locali, insieme a momenti di musica dal vivo. L'appuntamento prosegue anche domenica 8 novembre.
A Bergamo, negli spazi del Centro Culturale Loreto, il pomeriggio propone un incontro dedicato ai temi dall’integrazione e della scoperta di culture diverse dalla nostra. Un ponte tra Bergamo e Cuba: il progetto « La Barchetta di Carta » presenta un percorso che utilizza la scrittura di lettere come occasione d’incontro. Per scoprire di più dell’iniziativa, leggete l’articolo di approfondimento .
A Bergamo, negli spazi di gres art 671, la serata propone « La palestra delle emozioni », un incontro che mette in dialogo arte, musica e psicologia. Il programma, in calendario alle 21, si apre con un momento musicale della pianista Gloria Campaner e prosegue con una lectio magistralis dello psicoterapeuta Wolfgang Ullrich. A seguire, un talk sul rapporto tra talento e solitudine con Gloria Campaner, Ilaria Gaspari, Alberto Idà e Linda Messerklinger. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
Domenica 8 novembre
A Treviglio per gli appassionati di degustazioni torna « Trevino », la quinta edizione della manifestazione dedicata al mondo del vino e alle specialità enogastronomiche. Negli spazi di Treviglio Fiera oltre 80 produttori vinicoli da tutta Italia, accompagnati da una selezione di specialità gastronomiche, liquori e distillati artigianali. Tra le novità dell'evento è presente una nuova Area Food con street food selezionato, con menù completi a partire da 10 euro, oltre a un punto birra e un punto Aperol Spritz. Per le informazioni e l’acquisto dei biglietti visitare il sito dell’iniziativa.
Per chi preferisce una visita culturale, a Capriate San Gervasio è possibile partecipare a « Scopri il Villaggio Operaio di Crespi d'Adda ». Il tour guidato, della durata di un'ora e mezza, accompagna i visitatori tra le vie del sito Unesco e nelle Sale Museali Multimediali, per approfondire la storia del villaggio operaio. Le visite sono previste in diverse fasce orarie, dalle 11 alle 18.30. Il costo è di 8 euro a persona, con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni; la prenotazione è obbligatoria. Volete altre idee?
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