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6 Novembre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (6 - 8 novembre)

Guida. Dal «Festival Organistico» ad «Amarsi Male», da «La Barchetta di Carta» a «Estate di San Martino» passando per «Trevino». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Il cambio armadio è stato fatto, sciarpa e cappello sono pronti e la parola Na… – no, non la diremo ancora – è già stata pronunciata tra amici e parenti. In effetti, le prime luminarie hanno fatto capolino per le vie del centro e Bergamo e provincia si preparano ad accogliere le festività, ancora immerse nelle atmosfere autunnali. L’aria fresca e pungente, però, non deve scoraggiarvi dall’uscire di casa. Per il fine settimana, gli appuntamenti legati alla tradizione gastronomica offrono l’occasione per ritrovarsi intorno a un piatto caldo o a una bevanda fumante. Non mancheranno le proposte culturali e musicali, insieme alle occasioni per scoprire il territorio. Ecco una selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen.

Venerdì 6 novembre

A Bergamo si chiude la 34esima stagione del Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo». L'appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Pancrazio, in Città Alta, con un concerto per organo e piccola orchestra . Protagonisti della serata saranno l'organista e cembalista milanese Antonio Frigé e l'Ensemble Pian&Forte, formazione specializzata nella riscoperta del repertorio barocco. L'ingresso è gratuito ed è prevista anche una diretta streaming sul canale YouTube del Festival. Tutte le informazioni.

Sempre in città, NXT Station ospita « Amarsi Male », una serata musicale che prende spunto dall'omonimo brano de Lo Stato Sociale. Sul palco, dalle 21, si alterneranno tre cantautori: Gattotoro, progetto solista di Gabriele Tura, voce de Le Endrigo, Lietto, nome d'arte di Giulio Mastropietro, già cantante dei Pau Amma, e il bergamasco Damiano Dentella. È prevista anche la presenza di Lodo Guenzi. L'ingresso è gratuito, con posti limitati.

Fino al 29 novembre, è in programma la mostra « “Nostra è questa Italia per la quale abbiamo lottato” 1945-1948: Bergamo nella ricostruzione democratica », allestita nell’atrio scamozziano della Biblioteca Civica Angelo Mai. Alla descrizione dell’installazione abbiamo dedicato un approfondimento che potete leggere qui .

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

6
Ven
Novembre
h.18:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra dei canederli & stinco

Canederli, stinco alla birra, würstel e specialità della tradizione tedesca: a NXT Bergamo torna l’appuntamento con i sapori bavaresi, tra piatti tipici, dolci e proposte plant-based, per salutare ottobre e dare il benvenuto a novembre.

Food
6
Ven
Novembre
h.20:45 / 22:30
S.D.F archivio storico e museo SAME Treviglio
La luce del primo mattino

La Biblioteca di Treviglio presenta l'ultimo romanzo di Franco Faggiani, un racconto incentrato sui temi della resilienza e della rinascita attraverso il mondo dei librai ambulanti.

Incontri
6
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:00
Sede CAI Albino
Scalare sul Monte Bianco

L'incontro fa parte della rassegna «ImmaginAzione 2026» e presenta un approfondimento sull'alpinismo con Ennio Spiranelli, focalizzato sui ricordi e i confronti tra le scalate del Monte Bianco degli anni 80 e 90 e quelle odierne.

Incontri
6
Ven
Novembre
h.21:00 / 22:30
LA TANA DEL GIOPPINO DI BERGAMO Gorle
Balli e canti popolari di gruppo

Un corso gratuito dedicato ai balli folk, ai canti popolari e alle musiche della tradizione, con lezioni accompagnate da musica dal vivo e aperte a tutti.

Corsi
6
Ven
Novembre
h.21:00 / 22:00
LUnesco Visitor Centre Crespi d'Adda
Andrea Mastrovito: Agnus Dei tra iconografia e spazio sacro

Andrea Mastrovito sarà ospite della rassegna «Produzioni ininterrotte». In programma l'incontro con l'artista bergamasco.

Incontri
6
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:00
Cineteatro San Filippo Neri Nembro
Se domani non torno

Proiezione del film «Se domani non torno», un'opera cinematografica che rielabora la vicenda di Giulia Cecchettin.

Cinema

Sabato 7 novembre

Non vi abbiamo convinto?

A Clusone torna « Estate di San Martino », rassegna giunta alla 23esima edizione e dedicata alle tradizioni contadine e alla cultura enogastronomica del territorio. In piazza Orologio, per tutta la giornata, sono in programma occasioni di degustazione di piatti tipici e prodotti locali, insieme a momenti di musica dal vivo. L'appuntamento prosegue anche domenica 8 novembre.

A Bergamo, negli spazi del Centro Culturale Loreto, il pomeriggio propone un incontro dedicato ai temi dall’integrazione e della scoperta di culture diverse dalla nostra. Un ponte tra Bergamo e Cuba: il progetto « La Barchetta di Carta » presenta un percorso che utilizza la scrittura di lettere come occasione d’incontro. Per scoprire di più dell’iniziativa, leggete l’articolo di approfondimento .

A Bergamo, negli spazi di gres art 671, la serata propone « La palestra delle emozioni », un incontro che mette in dialogo arte, musica e psicologia. Il programma, in calendario alle 21, si apre con un momento musicale della pianista Gloria Campaner e prosegue con una lectio magistralis dello psicoterapeuta Wolfgang Ullrich. A seguire, un talk sul rapporto tra talento e solitudine con Gloria Campaner, Ilaria Gaspari, Alberto Idà e Linda Messerklinger. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

7
Sab
Novembre
h.18:00 / 20:00
Varie sedi città e provincia Bergamo
Presente Prossimo

Torna la rassegna «Presente Prossimo» con dodici autori in programma tra cui Nicola Lagioa, Marcello Fois e Laura Imai Messina.

Incontri
7
Sab
Novembre
h.09:30 / 11:30
Museo TIME - I.T.I.S. Paleocapa Bergamo
Democrazia e partecipazione: prendere parte alla comunità

L'incontro fa parte della rassegna «Molte fedi sotto lo stesso cielo» edizione 2026 e affronta i temi della crisi climatica, della sicurezza globale e del disarmo.

Incontri
7
Sab
Novembre
h.15:00 / 23:00
Polisportiva - Vigolo Vigolo
Castagnata Vigolo

La Polisportiva di Vigolo organizza una manifestazione gastronomica dedicata alla tradizione autunnale.

Incontri
7
Sab
Novembre
h.17:00 / 22:00
ChorusLife Arena Bergamo
Belle e la Bestia – Il Musical

La produzione teatrale basata sulla celebre storia d'amore e magia approda alla ChorusLife Arena con scenografie e costumi d'epoca.

Spettacoli
7
Sab
Novembre
h.18:00 / 22:15
Ridotto Gavazzeni del Teatro Doniz… Bergamo
Virgin Opera Club

Tra gli eventi «Donizetti Off», parte della rassegna «Donizetti Opera», in programma un aperitivo, un incontro con Maria Teresa Galati e la possibilità di sbirciare le prove e il cast all'opera.

Incontri
7
Sab
Novembre
h.14:45 / 16:45
Santuario San Patrizio in Via S. P… Colzate
Tesori nascosti della Val Seriana

Un percorso guidato tra il Santuario di San Patrizio a Colzate e il Santuario della Santissima Trinità a Casnigo per scoprire i cicli affrescati e la storia artistica della Val Seriana.

Visite guidate

Domenica 8 novembre

A Treviglio per gli appassionati di degustazioni torna « Trevino », la quinta edizione della manifestazione dedicata al mondo del vino e alle specialità enogastronomiche. Negli spazi di Treviglio Fiera oltre 80 produttori vinicoli da tutta Italia, accompagnati da una selezione di specialità gastronomiche, liquori e distillati artigianali. Tra le novità dell'evento è presente una nuova Area Food con street food selezionato, con menù completi a partire da 10 euro, oltre a un punto birra e un punto Aperol Spritz. Per le informazioni e l’acquisto dei biglietti visitare il sito dell’iniziativa.

Per chi preferisce una visita culturale, a Capriate San Gervasio è possibile partecipare a « Scopri il Villaggio Operaio di Crespi d'Adda ». Il tour guidato, della durata di un'ora e mezza, accompagna i visitatori tra le vie del sito Unesco e nelle Sale Museali Multimediali, per approfondire la storia del villaggio operaio. Le visite sono previste in diverse fasce orarie, dalle 11 alle 18.30. Il costo è di 8 euro a persona, con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni; la prenotazione è obbligatoria. Volete altre idee?

8
Dom
Novembre
h.09:00 / 13:00
Monte Isola - Luoghi Vari Monte isola
Montisola Legend 2026

Una rassegna dedicata ai mezzi leggendari che hanno segnato la storia e ai campioni che li hanno resi celebri.

Manifestazioni
8
Dom
Novembre
h.09:30 / 13:30
Il bosco Alzano Lombardo
Forest walk dance

Un percorso di dodici incontri dedicato all'osservazione dei cambiamenti naturali attraverso il movimento e la presenza.

Outdoor
8
Dom
Novembre
h.14:30 / 15:25
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Favole e Animali del Cielo al Planetario

Uno spettacolo al planetario commentato da un operatore, dedicato alla narrazione di miti e leggende legate agli animali e alle costellazioni celesti.

Spettacoli
8
Dom
Novembre
h.16:30 / 17:30
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
Blu. Il colore della felicità

L'evento, parte della rassegna «Il Teatro delle Meraviglie», presenta uno spettacolo poetico e sorprendente, portato in scena dalla compagnia Pilar Ternera

Spettacoli
17
Sab
Ottobre
h.10:00 / 19:00
Centro Culturale San Bartolomeo Bergamo
Sguardi

Al Centro Culturale San Bartolomeo una selezione di opere recenti racconta l’evoluzione della pittura di Benjamin Royaards, tra ritratti, scene quotidiane, paesaggi e nature morte.

Arte / Mostra
8
Dom
Novembre
h.18:00 / 20:00
Bikefellas Cafè Bergamo
Asta di biciclette SKappate

L'associazione FIAB Pedalopolis Bergamo organizza un'asta di biciclette rigenerate nell'ambito della campagna di tesseramento annuale.

Handmade

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