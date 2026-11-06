Guida agli eventi del weekend (6 - 8 novembre)

Il cambio armadio è stato fatto, sciarpa e cappello sono pronti e la parola Na… – no, non la diremo ancora – è già stata pronunciata tra amici e parenti. In effetti, le prime luminarie hanno fatto capolino per le vie del centro e Bergamo e provincia si preparano ad accogliere le festività, ancora immerse nelle atmosfere autunnali. L’aria fresca e pungente, però, non deve scoraggiarvi dall’uscire di casa. Per il fine settimana, gli appuntamenti legati alla tradizione gastronomica offrono l’occasione per ritrovarsi intorno a un piatto caldo o a una bevanda fumante. Non mancheranno le proposte culturali e musicali, insieme alle occasioni per scoprire il territorio. Ecco una selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen.