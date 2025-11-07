Guida agli eventi del weekend (7 – 9 novembre)

Si apre questa sera la 23esima stagione teatrale del Teatro Crystal di Lovere con «Volevo essere Marlon Brando». Alessandro Haber, in questo spettacolo, ripercorre la sua carriera e una vita fuori dagli schemi, fatta di colpi di scena, cadute e risalite, incontri straordinari e scelte controcorrente. Un titolo che fa ridere, riflettere, emozionare e che sarà replicato anche nel pomeriggio di domani, domenica 9 novembre. In città sono invece gli ultimi giorni per poter ammirare « Fotografica Bergamo Festival » con la sua edizione intitolata «Coraggiosi si diventa». Il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo di Scienze Lettere ed Arti ospiteranno fino a domani tredici mostre che compongono una mappa del coraggio contemporaneo: quello che attraversa guerre e ingiustizie, ma anche quello che abita i gesti quotidiani, la cura, la resistenza. La manifestazione è promossa dall’associazione Fotografica APS in collaborazione con il Comune di Bergamo.