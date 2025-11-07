93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
7 Novembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (7 – 9 novembre)

Guida. Da «Bergamo Sposi» a «Guarda che stelle» con Max Pisu, da «Volevo essere Marlon Brando» a «Fotografica Bergamo Festival», passando per «Librokilo». Ecco le nostre proposte per questo fine settimana

Non sapete cosa fare nel week end? Tra eventi, concerti, sagre e mostre, il fine settimana bergamasco promette divertimento per tutti. Dalla città ai borghi della provincia, non mancano infatti appuntamenti per chi ama la cultura, la musica dal vivo o i sapori d’autunno. Ecco la nostra guida per scoprire come vivere al meglio il territorio, tra tradizione, gusto e…. buonumore.

Venerdì 7 novembre

Questo fine settimana alla Fiera di Bergamo torna « Bergamo Sposi », il salone dedicato al matrimonio che da oltre trenta edizioni accompagna le coppie verso il loro giorno più bello. Per le coppie che convoleranno a breve a nozze sarà l’occasione perfetta per scoprire abiti da sposa, sposo e cerimonia, esplorare location, trovare i giusti allestimenti e le perfette partecipazioni, oltra a tutto il mondo legato alle fedi, ai servizi fotografici e ai viaggi di nozze. Inizia oggi la nuova stagione di prosa del Teatro Verdi di Bonate Sopra con Max Pisu, in scena con « Guarda che stelle », un nuovo one man show dedicato allo smarrimento di fronte alle tecnologie che stanno cambiando la nostra vita: dagli elettrodomestici intelligenti che non sappiamo come accendere alle app per il benessere che ci mettono ansia, dalle chat familiari a volte indecifrabili ai vocali sbagliati con effetti esilaranti. Da non perdere!

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

7
Ven
Novembre
h.19:00 / 23:00
Palaspirà Spirano
Sagra della Polenta Taragna

A Spirano l’autunno profuma di mais, grano saraceno e formaggio fuso: dal 24 ottobre al 9 novembre torna infatti al Palaspirá la Sagra della Polenta Taragna!

Food
7
Ven
Novembre
h.19:00 / 23:30
Live Club Trezzo sull'Adda
LEPROUS + Gate + Royal Sorrow

Per il tour europeo, tornano ad esibirsi i LEPROUS al Live Music Club di Trezzo.

Musica
7
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Lietto e DUNGEON x Tech Manèt

All'Ink Club ci sarà live on stage Lietto, nome d'arte di Giulio Mastropietro, artista e musicista bergamasco. A seguire, l'aftershow di DUNGEON.

Musica
7
Ven
Novembre
h.18:00 / 20:00
Biblioteca Tiraboschi Bergamo
Ciò che il lavoro non è

Per la rassegna culturale delle Acli di Bergamo «Molte fedi sotto lo stesso cielo» ospite Francesca Coin con una riflessione sulle "grandi dimissioni" nel campo del lavoro.

Incontri
7
Ven
Novembre
h.21:00 / 22:15
Auditorium Piazza Libertà Bergamo
Il mondo che cambia

Per «Festival Città Impresa», l'analisi di Francesco Costa sui cambiamenti globali, tra Italia, Europa e l'America di Trump.

Incontri
7
Ven
Novembre
h.19:30 / 20:00
Casa delle Gente Monasterolo del Castello
Sagra del bollito misto

Torna alla decima edizione la sagra più amata a Monasterolo del Castello: un'occasione per gustare una specialità della cucina contadina e vivere un autentico ritorno al passato, immergendosi nella vita contadina, nella natura e nella tradizione!

Food

Sabato 8 novembre

Si apre questa sera la 23esima stagione teatrale del Teatro Crystal di Lovere con «Volevo essere Marlon Brando». Alessandro Haber, in questo spettacolo, ripercorre la sua carriera e una vita fuori dagli schemi, fatta di colpi di scena, cadute e risalite, incontri straordinari e scelte controcorrente. Un titolo che fa ridere, riflettere, emozionare e che sarà replicato anche nel pomeriggio di domani, domenica 9 novembre. In città sono invece gli ultimi giorni per poter ammirare « Fotografica Bergamo Festival » con la sua edizione intitolata «Coraggiosi si diventa». Il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo di Scienze Lettere ed Arti ospiteranno fino a domani tredici mostre che compongono una mappa del coraggio contemporaneo: quello che attraversa guerre e ingiustizie, ma anche quello che abita i gesti quotidiani, la cura, la resistenza. La manifestazione è promossa dall’associazione Fotografica APS in collaborazione con il Comune di Bergamo.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

8
Sab
Novembre
h.09:00 / 19:30
Mirmex Collectibles Bergamo
Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia

Per celebrare i 25 anni di Pikachu e compagni in Italia, Mirmex Collectibles ha deciso di organizzare una mostra nella sua sede di Bergamo: due nuove sale e 70 pannelli per esporre tutte le 18.000 carte italiane, le versioni unlimited e molto altro ancora.

Manifestazioni
8
Sab
Novembre
h.18:30 / 21:00
Piazza Civiltà Contadina Arcene
Sagra del Contadino

Arriva ad Arcene per la prima volta la Sagra del Contadino! In programma sfilate di mezzi agricoli, giochi antichi, musica, esibizione e cucina bergamasca: un'occasione per riavvicinarci alla cultura di un tempo e alla tradizione.

Manifestazioni
8
Sab
Novembre
h.22:30 / 23:55
Druso Ranica
Boomer Party

Sabato 8 novembre al Druso uno spettacolo per far rivivere le canzoni del passato e cantarle sotto il palco.

Musica
20
Sab
Settembre
h.09:30 / 18:00
Tulipania Bonate Sopra
Pumpkin Patch

Torna nel campo di Tulipania l'esperienza autunnale per eccellenza: la raccolta di zucche, da quelle grandi a quelle piccole e decorative, dalle commestibili alle ornamentali. In programma anche laboratori, giochi, intrattenimento e molto altro!

Manifestazioni
8
Sab
Novembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Funky Lemonade e DJ Edo

Sul palco di Ink Club proseguono i concerti live: protagonisti della serata saranno i Funky Lemonade e DJ Edo.

Musica
4
Sab
Ottobre
h.17:00 / 19:00
Casa Matteo Fino del Monte
Materia Aurea Sacer

L’Associazione Culturale Casa Matteo propone «Materia Aurea Sacer», una mostra di Paolo de Stefani che presenta la sua evoluzione pittorica e spirituale e una grande ricerca personale non si arresta mai.

Arte / Mostra

Domenica 9 novembre

Dopo il grande successo dello scorso anno, « Librokilo » torna a Bergamo con una vastissima selezione di libri salvati dal macero. L’appuntamento è confermato da Daste e si propone di essere un momento straordinario di vendita di libri a prezzi accessibili, ma anche l’occasione per riflettere sul nostro sistema editoriale e per promuovere nuovi stili di vita più ecologici. Se invece volete passare una giornata all’aria aperta, vi consigliamo uno degli ultimi itinerari outdoor che abbiamo proposto su Eppen: l’ anello del Resegone , un trekking con vista tra Bergamo e Lecco. Il percorso – senza salite ripide e con sentieri scorrevoli – racconta la storia secolare di due territori e offre dei panorami mozzafiato sui laghi brianzoli. Diciassette chilometri per perdersi nella bellezza delle nostre montagne.

Non vi abbiamo convinto?

9
Dom
Novembre
h.14:30 / 17:30
Convento dei Neveri Bariano
Alla scoperta del Convento dei Neveri

Visite guidate al complesso del Convento dei Neveri. Un viaggio unico nella storia, dalle testimonianze romane a quelle del ‘700. Prenotazione obbligatoria entro il sabato precedente la visita.

Visite guidate
8
Sab
Novembre
h.11:00 / 20:00
TreviglioFiera Treviglio
Trevino

La grande fiera-mercato dei vini di Treviglio torna l’8 e 9 novembre con la quarta edizione: un intero weekend dedicato al mondo del vino, tra degustazioni illimitate, incontri con i produttori, piatti gourmet e tante nuove eccellenze da scoprire.

Food
9
Dom
Novembre
h.18:30 / 22:00
NXT Station Bergamo
Spritz, c'est chic

Torna a Bergamo l'evento che coniuga musica dal vivo e aperitivo per una serata in compagnia al NXT Station di Bergamo.

Musica / Dj Set
9
Dom
Novembre
h.15:00 / 16:30
Borgo Cornello dei Tasso Camerata Cornello
Cronaca di una vendetta

In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, c’è un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo: i tour letterari! Appuntamento a Cornello dei Tasso.

Visite guidate
9
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
La gabbianella e il gatto

Continua «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco Assemblea Teatro con la magica favola di Luis Sepúlveda.

Bambini / Teatro per bambini
9
Dom
Novembre
h.10:30 / 12:00
Orto Botanico sez. di Astino Bergamo
Piante di ieri e di oggi

Una visita guidata per adulti nella Valle delle Biodiversità, a cura di Sara Prada, naturalista e collaboratrice dell'Orto Botanico di Bergamo.

Visite guidate

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

