Guida agli eventi del weekend (9 – 11 maggio)

In programma questo weekend in città, «Bergamo Next Level» è la rassegna di Public Engagement dell’Università di Bergamo con tanti ospiti nazionali e internazionali. Tema forte di questa edizione è l’innovazione attenta e consapevole, con un occhio rivolto al futuro e uno al passato: non a caso, il titolo adottato per la manifestazione è «Innovazione con le radici: preservare per rigenerare». Eppen ha raccontato in questo articolo il programma. A Treviglio, invece, è in scena in questi giorni «Treviglio Cavalli», la manifestazione dedicata al mondo equestre con tanti appuntamenti per vivere al meglio questo settore. Cuore pulsante della manifestazione sono infatti gli spettacoli equestri pomeridiani, i suggestivi gran galà serali e la sfilata delle carrozze d’epoca, che attraversano anche le vie del centro storico di Treviglio, regalando uno spettacolo unico tra tradizione e bellezza. Ampio spazio è dedicato alla movimentazione libera di cavalli appartenenti a diverse razze: da non perdere!