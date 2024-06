Che lavori fanno gli studenti dell’Università degli studi di Bergamo?

Per molti, comunque, il lavoro part-time o stagionale è essenziale per finanziare gli studi o sostenere le spese quotidiane. A queste opportunità gli studenti accedono facendo ricerche online, oppure all’interno delle loro cerchie di amici e conoscenti. Come ci racconta Daniele, che ha 23 anni e studia Lettere: «Durante gli studi, ho svolto diversi lavoretti. Ho iniziato con una cooperativa che si occupava del rifornimento di supermercati, trovata tramite app come Indeed o Infojobs. Successivamente ho lavorato come cameriere per un’estate, grazie a un annuncio trovato in una pizzeria locale. Attraverso il passaparola, ho avuto l’opportunità di fare doposcuola con una cooperativa. Attualmente sto svolgendo il servizio civile in Croce Bianca, un’esperienza che ho trovato estremamente gratificante. Tuttavia, questa doppia esigenza può ridurre il tempo disponibile per lo studio approfondito e per le attività ricreative, essenziali per un sano equilibrio psicofisico. All’inizio è stato difficile conciliare studio e lavoro, soprattutto perché non ero abituato a gestire entrambi contemporaneamente. Personalmente, ho trovato soddisfazione nei lavori di tipo sociale, che oltre ad essere in linea con i miei interessi, mi hanno permesso di crescere come individuo e di sentire la gratificazione a fine giornata».