Unibg, l’85% dei laureati trova lavoro entro un anno: 1 su 2 per ciò che ha studiato

Il segno «più» emerge accanto a diverse voci: aumentano gli studenti che si laureano in corso (il 71,2%, un punto percentuale in più), i laureati stranieri (dal 3,8% al 4,8%), ma soprattutto il tasso di occupazione dei laureati magistrali a un anno dal titolo (85,2%, +8 punti) e la loro retribuzione (in media 1.390 euro netti mensili per i laureati da un anno e 1.701 euro a cinque anni dalla laurea). In quei numeri c’è «la forza del sistema bergamasco»: l’università che forma persone e professionisti, le aziende che li accolgono, la sinergia tra accademia e impresa. Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, inquadra così le performance dell’ateneo orobico segnalate nel nuovo rapporto di AlmaLaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati. «Questi risultati sono un elemento di vanto e di orgoglio per tutto il sistema bergamasco, non solo per l’Università – rimarca il rettore -. I dati di placement testimoniano un inserimento nel mondo lavorativo che avviene in tempi brevi e con profili di qualità».