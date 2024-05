Guida agli eventi del weekend (24-26 maggio)

Continuano gli appuntamenti di « UP TO YOU », festival di spettacolo dal vivo organizzato da giovani under 30. Stasera, presso l’Auditorium di Piazza della Libertà, va in scena « Davidson » di Balletto Civile , collettivo nomade di performers. Lo spettacolo è ispirato a «Padre Selvaggio» di Pasolini ed è la storia di Davidson, un giovane liberiano sensibile e acuto che incontra un insegnante progressista e tormentato che cerca di dare ai suoi allievi un’istruzione moderna e anticolonialista.