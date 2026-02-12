Ghiacci, terre rare e idee geniali per competere

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Groenlandia per via delle minacce di Donald Trump sul volerla conquistare o acquistare. Nonostante qualche flebile dietrofront, torniamo sull’argomento perché gli interessi verso l’isola più grande del mondo sono, sì, economici e geopolitici, ma anche strettamente legati alle conseguenze del cambiamento climatico che stanno rendendo il territorio groenlandese sempre più appetibile in termini di risorse. Nello specifico di terre rare, di cui parliamo con Francesca Fontana, ordinaria in Fondamenti chimici delle tecnologie in UniBg. Restando in tema di neve e ghiacci, qualche giorno fa c’è stata l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: per capire quello che ci aspetta come ricaduta ambientale sui territori, apriamo con un’intervista a Francesco Antonelli (UniBg), il cui progetto di ricerca mira a raccontare gli impatti geografici e sociali dei Giochi olimpici sui territori dell’Alta Valtellina.

A proposito di risultati, il report di Legambiente Ecosistema urbano posiziona Bergamo al terzo posto su 106 capoluoghi. Dopo gli ottimi risultati sul fronte delle rinnovabili, con solare e eolico che nel 2025 hanno superato le fonti fossili (Ember), l’Italia perde terreno sul geotermico, nonostante il Belpaese abbia il primato sull’apertura della prima centrale elettrica geotermica, nel 1911, in Toscana. Lo spiega nell’analisi Luigi Mazzocchi, ex-direttore del Dipartimento «tecnologie di generazione e materiali» di Rse.

La copertina del numero di febbraio Dal glossario della sostenibilità, spieghiamo il termine «greenhushing», e altre definizioni dall’inglese, che raccontano con quali effetti un’azienda può comunicare (o no) la sostenibilità che pratica (o non pratica). Il focus di questo mese sono le idee geniali, che fanno bene all’ambiente: vi raccontiamo quattro storie di start up che hanno trasformato innovazioni in tecnologie brevettate.

Gli impegni delle imprese

Infine, trovate il racconto delle buone pratiche aziendali: tre calcestruzzi prodotti da Heidelberg Materials Italia sono stati inseriti nell’Atlante delle pavimentazioni di Roma; il contributo di TenarisDalmine al territorio; quello di Rea Dalmine e A2A per il teleriscaldamento; Sacbo ci porta alla scoperta del «modello digitale» del Milan Bergamo Airport; Lovato Electric e le partnership per attrarre talenti e Atb che lancia la Bus Academy per futuri autisti e autiste; Siad racconta la professionalità della manutenzione degli impianti gasdotti, invece con Pontenossa scopriamo come l’azienda monitora i suoi impatti su aria, acqua e biodiversità in Val Seriana. In ambito agricolo Zanetti illustra l’introduzione della tecnologia negli allevamenti in ottica di sostenibilità. Parliamo anche di riciclo del vetro, del nuovo bando per l’agrisolare con Ing Srl, del Conto termico 3.0 con gli artigiani di Bergamo e, ancora, di infissi efficienti grazie ai consigli di Metano Nord.