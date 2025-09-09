Latticini, panna e siero diventano nuove risorse

Nel settore lattiero-caseario, nulla si butta: lo dimostra l’evoluzione sempre più concreta del principio di economia circolare, applicato oggi anche ai sottoprodotti della lavorazione del latte. Siero e panna, un tempo considerati scarti marginali, stanno diventando protagonisti di una nuova catena di valore, trasformandosi in ingredienti per altri alimenti oppure in basi per prodotti destinati ad altri settori, come il cibo per animali domestici o la nutraceutica.

Bevande proteiche e integratori sportivi

Ogni giorno migliaia di litri di latte fresco sono lavorati nei caseifici italiani, per la produzione di formaggi freschi e stagionati. Oltre al prodotto principale, la trasformazione genera sottoprodotti preziosi. Il più abbondante è il siero di latte, che rappresenta circa il 90% del volume del latte iniziale. Composto in gran parte da acqua, contiene, però, una quota significativa di proteine nobili, lattosio, vitamine e sali minerali. In passato, il siero era spesso smaltito come rifiuto. Oggi, invece, è utilizzato per produrre alimenti ad alto valore aggiunto: bevande proteiche, integratori sportivi, prodotti da forno e persino formaggi secondari come la ricotta, ottenuta dal riscaldamento del siero residuo.

In Lombardia, ad esempio, diversi caseifici hanno attivato impianti interni per la concentrazione e la microfiltrazione del siero, così da separarne le componenti principali e poterle avviare a filiere dedicate. Un altro esempio interessante riguarda l’utilizzo del siero nella produzione di alimenti per animali domestici: le sue qualità nutrizionali lo rendono ideale per formulazioni ricche di proteine, destinate al mercato del «pet food». Alcune realtà del Nord Italia, tra cui caseifici dell’area bergamasca, collaborano con aziende del settore per destinare siero e grassi residui alla produzione di crocchette e cibi umidi per cani e gatti.

Economia circolare