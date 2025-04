Latticini: la sostenibilità inizia dall’allevamento

La sostenibilità nella filiera lattiero-casearia inizia dal primo anello della catena: l’allevamento. Un settore strategico, ma anche oggetto di crescente attenzione per il suo impatto ambientale, economico ed etico-sociale. Ne parliamo con il dottor Luigi Bertocchi, direttore del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Economia e ambiente

La sostenibilità degli allevamenti, secondo Bertocchi, si articola su più livelli. L’aspetto economico è il primo: un’azienda che non garantisce redditività non è sostenibile. A questo si aggiunge il rispetto delle normative, che riguardano la sanità animale e la sicurezza alimentare. Negli ultimi anni si è imposta la sostenibilità etico-sociale. «Oggi la società chiede agli allevatori non solo di produrre in modo efficiente, ma di garantire un trattamento adeguato agli animali», spiega Bertocchi. Tuttavia, il concetto di benessere animale varia tra cittadini e allevatori, generando dibattito. Infine, c’è l’impatto ambientale, una sfida sempre più centrale.

Metano, reflui, biogas

In questo ambito, tra gli aspetti principali c’è la produzione di metano derivante dalla ruminazione. Anche la gestione dei reflui, con il rilascio di sostanze azotate, ha effetti sulla qualità del suolo e delle acque. Esistono poi criticità legate alle emissioni di particolato e agli odori, soprattutto vicino ai centri abitati.

Tuttavia, esistono soluzioni virtuose: «Alcuni allevamenti adottano sistemi di fermentazione pilotata per trasformare il letame in biogas e produrre energia elettrica», spiega Bertocchi. «Un’altra strategia è l’installazione di pannelli fotovoltaici per ridurre il consumo energetico da fonti non rinnovabili».

Grandi e piccoli produttori