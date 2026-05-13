Il sito di stoccaggio in Val Rogno ha come obiettivo minimizzare i rifiuti

Il processo Waelz, utilizzato dalla Pontenossa Spa per recuperare metalli strategici da un rifiuto pericoloso, genera a sua volta un residuo, non più pericoloso, composto prevalentemente da ossido di ferro, calce e in minima parte cadmio e piombo, inodore e dalla consistenza sabbiosa, che si ossida a contatto con l’aria. Questo residuo viene depositato nel sito di stoccaggio all’interno della proprietà, la discarica Val Rogno, situato tra i comuni di Premolo e Gorno, in Val Seriana. «Il sito è stato costruito con tecniche ingegneristiche all’avanguardia che garantiscono la raccolta di tutte le acque di dilavamento - spiega il direttore operativo Fabrizio Panella - Queste vengono convogliate nello stabilimento, sottoposte ad un sofisticato sistema di abbattimento di metalli e cloruri e, tornate idonee, restituite ai corsi idrici. Questo processo si applica a tutte le acque che attraversano lo stabilimento, siano esse di dilavamento, meteoriche o utilizzate dal processo Waelz». Il sito di stoccaggio copre 115.000 m2 e garantirà, ai ritmi di produzione attuale, una capacità di abbancamento dei residui per oltre 15 anni. Qui, rigore tecnologico e benessere ecologico convivono in armonia: il materiale depositato da più anni è stato ricoperto di argilla e ghiaia e poi piantumato, restituendo al pendio un aspetto verde e rigoglioso.

Claudia Palamini, project leader «Da un paio di anni abbiamo avviato il progetto Caronte in collaborazione con privati e università - aggiunge Claudia Palamini, project leader per la valorizzazione dei residui Waelz - Effettuando studi interni sul residuo Waelz abbiamo verificato che, dopo un’adeguata esposizione agli agenti atmosferici, presenta interessanti caratteristiche meccaniche che potrebbero renderlo adatto ad un utilizzo in applicazioni cementizie e bituminose, in alternativa ad aggregati naturali estratti quali sabbia e ghiaia. Stiamo effettuando test su piccola scala, ma puntiamo ad allargarne la portata al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie e la certificazione di fine vita della scoria per collocarla direttamente sul mercato, in via teorica nella sua totalità». L’obiettivo è dunque quello di trovare, entro i prossimi pochi anni, una soluzione tecnica che consenta di trovare un mercato di riferimento per il residuo Waelz, riducendo significativamente o rendendo addirittura superfluo il suo stoccaggio.

Un traguardo ambizioso, ma che punta a chiudere il cerchio virtuoso dell’economia circolare: estrarre metalli strategici da rifiuti e riutilizzare i residui in alternativa a materiali naturali estratti. «Ci aspettiamo che le nuove normative relative ai Piani Cave, e all’utilizzo di aggregati industriali in sostituzione parziale di quelli naturali - conclude Panella - favoriscano, con il supporto dell’industria del cemento e del bitume, il processo di recupero totale dei residui del processo Waelz».

Val Rogno: il sito

Un presidio senza pause, sia dentro che fuori che è stato realizzato seguendo le più stringenti

Mirko Ferruggia, direttore della discarica norme costruttive, mettendo a frutto decenni di esperienza della Pontenossa nella progettazione, costruzione e gestione di discariche in ambiente montano. «Il fondo del sito è costituito da uno spesso mantello di cemento armato, ricoperto da due strati di telo in Hdpe alternati a strati drenanti che convogliano i liquidi verso una rete di captazione collegata a camere di raccolta ispezionabili e raggiungibili attraverso una galleria interna di 320 metri- spiega Mirko Ferruggia, direttore della discarica - Al suo interno, il percolato che attraversa il corpo del sito di discarica viene analizzato e poi convogliato al sito produttivo, dov’è trattato e depurato. Le acque pulite invece, provenienti dall’esterno del sito, vengono ricondotte all’alveo del Riso seguendo un percorso ben distinto. Lo stato superficiale è continuamente monitorato attraverso una fitta rete di piezometri, mentre sofisticati inclinometri, estensimetri ed un sistema Gps di ultima generazione sono in grado di rilevare e segnalare potenziali movimenti del sito stesso. A questo monitoraggio continuo si affiancano voli mensili effettuati con droni dotati di sistema RTK di precisa misurazione, che consente di misurare cambiamenti volumetrici attraverso una modellazione tridimensionale del sito». Ma i controlli non sono lasciati solo alla Pontenossa, enti esterni effettuano verifiche indipendenti sul rigoroso rispetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) concessa.