Ambiente e uomo: la stessa salute

La Lombardia, tra i molti primati, ne ha anche uno controverso. Con 5,3 milioni di capi è la regione italiana che alleva il numero maggiore di suini e di bovini. Tale presenza è particolarmente massiccia in Pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Quali sono le possibili criticità di questa grande presenza di allevamenti? Il primo aspetto da valutare è l’eventuale inquinamento da nitrati, causato dagli alti carichi di azoto prodotti dalle deiezioni dei capi di bestiame, destinate a diventare concime per i campi.