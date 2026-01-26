SEZIONI

EDITORIALE ENERGIA E CLIMA ECONOMIA CIRCOLARE MOBILITÀ GREEN ECONOMY TERRITORIO DISINQUINAMENTO SOSTENIBILITÀ FOCUS ECOLOGIA INTEGRALE
Burger button
Logo
Ricerca avanzata
Focus

Verso la “carta d’identità digitale” degli abiti

Dal 2027 il Passaporto digitale di prodotto (DPP) renderà tracciabile l’intero ciclo di vita di un capo. Ma la filiera dei produttori è frammentata: Confindustria Moda chiede criteri che tengano conto della composizione fibrosa e delle lavorazioni.

Federica Fumagalli
Federica Fumagalli
Collaboratrice

Dalla produzione delle materie prime, alla fabbricazione, al trasporto e alla distribuzione, fino al comportamento dei consumatori e alla cura dei capi, il ciclo di vita dell’abbigliamento ha un forte impatto ambientale, con un uso massiccio di risorse naturali, inquinamento dell’acqua e del suolo ed elevate emissioni di carbonio. Parliamo della cosiddetta filiera del comparto tessile. Uno strumento che aiuterà a certificarla sarà il Passaporto digitale di prodotto (Dpp) – atteso in Italia dalla metà del 2027 –: una sorta di carta d’identità dell’abito che consentirà ai consumatori di ripercorrere ogni step della supply chain per capire se è stato realizzato in modo etico, nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

La sfida per le aziende

Guido Bottini
Guido Bottini

Ne abbiamo parlato con Guido Bottini, responsabile dell’area Sostenibilità, Economia circolare e Ambiente di Confindustria Moda. «L’aspetto su cui stiamo insistendo è che, nella definizione dei criteri di performance, si tenga conto della complessità della filiera e della composizione fibrosa dei capi – riferisce Bottini –: le varie tipologie di fibre (naturali, miste o sintetiche) o la resistenza allo strappo».

È chiaro che c’è una differenza notevole tra un prodotto in seta pura, uno in fibra sintetica o un cotone elasticizzato. «Se tutti i parametri non fanno riferimento a questa composizione fibrosa allora le informazioni che vengono date al consumatore varranno ben poco».

Il Ddp verrà applicato a quelle aziende proprietarie di prodotti brandizzati che immettono sul mercato italiano, ma ricadrà a catena sui fornitori della filiera che dovranno produrre tutte le informazioni necessarie a produrre il passaporto. «Chi non avrà l’obbligo del passaporto digitale, per esempio aziende che fanno solo tintoria o finissaggio, dovrà utilizzare i dati di produzione per comunicare le informazioni necessarie e sufficienti per rispondere ai criteri di performance».

Dal punto di vista degli investimenti sulla misurazione delle produzioni molto dipende da quanto le aziende sono strutturate: «Per chi ha una linea dedicata allo stesso prodotto sarà più semplice calcolare il consumo e la spesa elettrica, al contrario se su una linea si fanno diverse produzioni si deve avere un impianto capace di distinguere una lavorazione dall’altra». Un problema sarà la trasparenza e la comunicazione all’interno della catena di fornitura: «Se un’azienda ha la catena di fornitura in estremo Oriente sarà più complesso rispetto a chi ha tutti i fornitori sul territorio italiano», conclude Bottini.

Leggi anche

Slow Fiber: consumo consapevole e filiera chiusa

Bello, buono, sano, pulito, durevole e giusto. Sono i valori coniati dal movimento Slow fiber, nato dall’incontro fra il movimento Slow Food e alcune aziende italiane virtuose della filiera del tessile.

Il suo fondatore è l’imprenditore torinese Dario Casalini, che pone l’accento sulla necessità di un cambiamento culturale. «Bisogna consumare meno e meglio – dichiara l’imprenditore – e riequilibrare prezzo e valore. Una cosa che costa poco siamo più incentivati a sprecarla, al contrario, si tende a prestare più attenzione a ciò che costa di più». Gli sforzi devono essere fatti da entrambe le parti, da chi produce e da chi acquista: «Il mercato apprezza la filosofia e la coerenza di pensiero. Un rischio per le aziende è che alzino molto l’asticella del Made in Europe, però se il 75% della produzione arriva da fuori Europa questo diventa un problema, che dobbiamo imparare a gestire», sottolinea Casalini. Quali possono essere le strategie? «Un euro speso su una filiera locale rimane in loco, e il beneficio è molto alto, se invece si investe in importazione quel denaro andrà da qualche altra parte», prosegue il fondatore di Slow Fiber.

Sul fronte del riciclo, Casalini propone un circolo chiuso: «È fondamentale capire da dove arriva e dove va il prodotto. Qui entra in gioco il tema della sicurezza chimica di un rifiuto tessile: se un prodotto non ha una sicurezza chimica alta, per esempio, non conosciamo dove è stato tinto, si corre il rischio di inserire quel prodotto insalubre in tutti i capi a contenuto riciclato».

È chiaro: il processo è molto oneroso ed applicabile piccola scala. «Credo infatti che un ruolo fondamentale possono averlo i consorzi nel gestire progetti di riciclo a circuito chiuso e a filiera controllata». Positivo Casalini anche sull’introduzione dell’Epr, che ritiene oggi una delle poche normative «utili e fondamentali», con l’accortezza di considerare alcuni aspetti: composizione, sicurezza chimica, complessità e disassemblaggio del prodotto necessari a definire il contributo ambientale; trovare alternative alla raccolta e spedizione del tessile verso il Sud del mondo; la sfida alla gestione dei resi e-commerce, che nel 90% dei casi sono inutilizzati o usati pochissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
italia
Ambiente
inquinamento
Industria Trasformazione
Politica
Risorse naturali
Politica ambientale
Guido Bottin
Dario Casalini
Confindustria Moda
Slow Fiber