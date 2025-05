Scende del 5% il numero di patenti agli under 25 bergamaschi

Emissioni da azzerare

Le linee sono stabilite, talvolta, da noi stessi: la società cresce, cambia, modifica le proprie priorità e i propri bisogni, secondo processi spesso difficili da comprendere. Uno di questi è il superamento dell’auto di proprietà da parte dei giovani : nella Bergamasca, le patenti rilasciate agli under 25 sono scese del 5% negli ultimi cinque anni ; nello stesso periodo, in Italia, le auto intestate ai giovani sono diminuite di un terzo. Altre volte, i mutamenti sono imposti dai legislatori. Entro il 2035 , l’Ue ha stabilito di azzerare le emissioni dei nuovi veicoli . Per riuscirci, l’unica soluzione è la transizione all’elettrico. Transizione discussa, che richiede tempo, volontà politica e investimenti infrastrutturali. Non è un caso che gli scettici dell’auto elettrica utilizzino ancora, tra i propri argomenti, quello delle colonnine elettriche «insufficienti», nonostante in Italia ce ne siano quasi 65mila contro le 23mila (scarse) stazioni di rifornimento per benzina e gasolio.

Meno auto vendute, meno chilometri percorsi, più elettrico. Il combinato disposto di queste tre rivoluzioni potrebbe stravolgere il settore dell’automotive, che dovrà per forza di cose confrontarsi con il nuovo panorama della mobilità privata. La soluzione, secondo gli accademici, è la mobilità elettrica, condivisa e autonoma: «Il modello occidentale dell’auto di proprietà è vecchio e indesiderabile. I neo-maggiorenni non pensano più a fare la patente. E chi la ottiene non vuole più comprare un’auto, ma preferisce i servizi di “car sharing” (auto su prenotazione, ndr) e “car pooling” (auto in condivisione, ndr)», racconta Sergio Savaresi, direttore del dipartimento di elettronica del Politecnico di Milano. Che prevede un cambio di paradigma per l’intero mercato delle auto: «La virata verso l’elettrico, se non verrà affiancata a quella verso i sistemi di “mobility as a service” (mobilità come servizio, ndr), non sarà davvero sostenibile. Per arrivarci, però, dobbiamo progettare veicoli elettrici a guida autonoma in condivisione, soprattutto per le tratte brevi».