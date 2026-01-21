In viaggio sulla Linea 1 per Città Alta

Sistemi di pagamento elettronici e Smart Card hanno definitivamente sostituito il biglietto cartaceo per salire sugli autobus dell’Azienda trasporti Bergamo (Atb). Informarsi diventa quindi fondamentale per muoversi in città senza cercare parcheggio e in modo sostenibile, anche per gli acquisti di Natale. Il fatto che Bergamo sia stata la prima città in Lombardia ad adottare il biglietto elettronico su vasta scala con il sistema «AtBip» nel novembre 2023 è motivo di orgoglio.

Linea 1: Fiera - Città Alta

Per spiegare come muoversi sui mezzi pubblici dell’Atb, abbiamo scelto di percorrere, una mattina di fine novembre, la Linea 1 che collega la Fiera di via Lunga con Città Alta. Si lascia l’auto nel parcheggio di interscambio della Fiera per raggiungere il centro in autobus. Il parcheggio è dotato di 300 posti gratuiti. La fermata dei bus è poco distante e ben segnalata. Un altro parcheggio gratuito di interscambio si trova in via San Bernardino 149 (ex Bonini): è aperto 24 ore su 24, ha una capienza fino a 150 veicoli ed è servito dalla linea 6. In prossimità della stazione di Bergamo sono inoltre presenti il parcheggio Autolinee ed il parcheggio ex Gasometro, entrambi a pagamento, che consentono la sosta occasionale e in abbonamento, con tariffe agevolate per i possessori di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. C’è poi il parcheggio Stadio Atalanta che si trova in piazzale Goisis e offre 348 posti auto. Aperto tutti i giorni e 24 ore su 24, con una limitazione. In occasione di eventi sportivi o di altra natura è riservato ai partecipanti e inaccessibile anche gli abbonati.

Come acquistare il biglietto

Per l’acquisto del biglietto digitale, Atb ha predisposto cinque canali di vendita. Le biglietterie automatiche che sono presenti in alcune fermate, i punti vendita autorizzati che sono ancora molto utilizzati soprattutto da chi non è abituato alle soluzioni digitali, i validatori verdi «Passa e Vai» sui quali obliterare i biglietti digitali o appoggiare una carta bancaria contactless, l’app «Atb Mobile» e infine il nuovissimo canale «WhatsApp Chat&Go».

App ATB mobile

(Foto di Matteo Gibellini) Passa & Vai a bordo

(Foto di Matteo Gibellini) Punti vendita e totem a terra

(Foto di Matteo Gibellini)

Proviamo quest’ultimo metodo di acquisto. Alla fermata si trova il QR code da scansionare in modo da aprire la chat di WhatsApp e inviando «Ciao» si riceve un messaggio automatico. Cliccando sul primo link, si sceglie la tariffa Una Zona nella sezione «Biglietti».

Che cosa ne pensano gli utenti

A bordo dell’autobus raccogliamo alcuni pareri: qualcuno percepisce la comodità dei nuovi sistemi digitali, altri proferiscono continuare a comprare il biglietto nei punti fisici che in città sono all’Atb Point di Porta Nuova, alla stazione autolinee, alla stazione inferiore della funicolare, in aeroporto e in altre 200 rivendite. Una studentessa è soddisfatta invece nello scoprire l’app «Atb Mobile». L’ha utilizzata con noi nel viaggio di ritorno; insieme abbiamo scoperto quanto sia semplice scegliere la tipologia di biglietto e la zona tariffaria in pochissimi passaggi.

Emettitrici automatiche

Sono di facile utilizzo anche le emettitrici presenti in alcune fermate: la stazione inferiore della funicolare di San Vigilio, la fermata n. 39 di Colle Aperto, le stazioni alta e bassa della funicolare, la fermata n. 4 di viale Vittorio Emanuele II (davanti all’Inps), il citato Atb Point, la fermata di Porta Nuova, la stazione autolinee, l’aeroporto, l’ospedale Papa Giovanni XXIII e le fermate della linea tranviaria T1 di Bergamo, Torre Boldone, Ranica, Alzano Centro, Nembro Centro e Albino.