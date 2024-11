Guida agli eventi del weekend (1° – 3 novembre)

Questo è il weekend della « Campionaria ». La Fiera di Bergamo ospiterà la «fiera delle fiere», che quest’anno taglia il traguardo delle 45 edizioni. Accanto alla parte espositiva ci sarà come sempre un ricco programma di eventi collaterali per tutta la famiglia. Da non perdere, ad esempio, «Mattoncini a Bergamo», un’area dedicata ai famosi mattoncini Lego® che quest’anno celebrerà la bellezza della cultura italiana con una riproduzione 1:1 del David di Michelangelo, dal bacino in su. L’ingresso è gratuito come da tradizione! Infine, vi suggeriamo la 17esima edizione di un raduno perfetti per appassionati di storia informatica. « Brusaporto Retrocomputing » è pronto a incantarvi al Centro Polivalente con un’esposizione di computer, console e videogiochi.