Guida agli eventi del weekend (10-12 luglio)

C’è chi è già partito, chi conta i giorni che lo separano dalle ferie e chi, invece, l’estate la vive restando in Bergamasca. Qualunque sia il vostro programma, il weekend offre più di un’occasione per uscire di casa e godersi le serate all’aperto. Concerti, festival gastronomici, spettacoli e appuntamenti immersi nella natura: ecco i nostri consigli!
Venerdì 10 luglio
Il fine settimana inizia all’insegna del gusto con la « Sagra della Sardina », l’evento gastronomico che ogni estate anima Tavernola Bergamasca, in Località Gallinara. Per due weekend, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 luglio, protagonista è la sardina, pesce tipico delle acque lacustri, cucinata secondo le ricette della tradizione alla griglia o sotto sale e servita fumante con polenta, patate e altri contorni tipici del territorio, studiati per valorizzarne il sapore deciso e autentico. Tra gli appuntamenti spicca il ritorno di « FESTezzano », la festa estiva che da venerdì 10 a domenica 12 luglio anima Stezzano con tre serate di musica, buon cibo e intrattenimento. L’edizione 2026 porta con sé una novità importante: un giorno in più di festa. Nell’area dell’evento è possibile scegliere tra numerosi food truck con proposte per tutti i gusti mentre sul palco si alternano DJ e gruppi musicali del territorio.
Prosegue in Piazzale Alpini a Bergamo « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi: questa sera è in programma il doppio live di Rusty Brass e Slick Steve & The Gangsters . Una serata che unisce brass funk, teatro urbano, swing, rock’n’roll e performance tutte da vivere.
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Sabato 11 luglio
La musica continua a essere una delle protagoniste del weekend. Nel cortile del Lazzaretto prosegue la rassegna estiva di eventi con il concerto di « Dardust », pianista, compositore e produttore tra i più influenti e premiati della scena internazionale. L’artista si esibisce in un live che unisce pianoforte ed elettronica dando vita a un’esibizione musicale che fonde classico e contemporaneo. A ChorusLife arriva il « Festival Mediterraneo », la rassegna culturale e gourmet dedicata alle atmosfere e alle tradizioni del bacino del Mediterraneo. Tra concerti dal vivo e proposte di street food, la manifestazione offre l’occasione perfetta per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dei sapori della cucina mediterranea.
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Domenica 12 luglio
Volete fare un viaggio in Spagna senza lasciare la Bergamasca? A Bottanuco prosegue il « Festival della Paella Valenciana e della Sangria », manifestazione gastronomica che fino ad oggi porta in Piazza Mercato alcuni dei sapori più rappresentativi della tradizione iberica. Dalla paella valenciana preparata da «El Rincón de España» alla sangria, passando per costine alla brace e altre specialità, il festival propone buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento in un’atmosfera pensata per tutta la famiglia. Per chi invece preferisce rallentare i ritmi, il Parco Oglio Nord organizza una mattinata di yoga immersi nella natura. Il ritrovo è alla Casa del Parco di Torre Pallavicina, dove, muniti di tappetino e abbigliamento comodo, è possibile concedersi un momento di benessere all’aria aperta.
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