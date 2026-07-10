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10 Luglio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (10-12 luglio)

Articolo. Dalla «Sagra della Sardina» a «FESTezzano», da «Lazzaretto Estate» al «Festival Mediterraneo», passando per lo «Yoga nel parco». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

C’è chi è già partito, chi conta i giorni che lo separano dalle ferie e chi, invece, l’estate la vive restando in Bergamasca. Qualunque sia il vostro programma, il weekend offre più di un’occasione per uscire di casa e godersi le serate all’aperto. Concerti, festival gastronomici, spettacoli e appuntamenti immersi nella natura: ecco i nostri consigli!

Venerdì 10 luglio

Il fine settimana inizia all’insegna del gusto con la « Sagra della Sardina », l’evento gastronomico che ogni estate anima Tavernola Bergamasca, in Località Gallinara. Per due weekend, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 luglio, protagonista è la sardina, pesce tipico delle acque lacustri, cucinata secondo le ricette della tradizione alla griglia o sotto sale e servita fumante con polenta, patate e altri contorni tipici del territorio, studiati per valorizzarne il sapore deciso e autentico. Tra gli appuntamenti spicca il ritorno di « FESTezzano », la festa estiva che da venerdì 10 a domenica 12 luglio anima Stezzano con tre serate di musica, buon cibo e intrattenimento. L’edizione 2026 porta con sé una novità importante: un giorno in più di festa. Nell’area dell’evento è possibile scegliere tra numerosi food truck con proposte per tutti i gusti mentre sul palco si alternano DJ e gruppi musicali del territorio.

Prosegue in Piazzale Alpini a Bergamo « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi: questa sera è in programma il doppio live di Rusty Brass e Slick Steve & The Gangsters . Una serata che unisce brass funk, teatro urbano, swing, rock’n’roll e performance tutte da vivere.

Preferite altro? Ecco altri consigli

10
Ven
Luglio
h.20:45 / 22:15
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Museo al lume di torcia

Nel buio della sera, nel cuore di Città Alta, si snoda un percorso che racconta la storia di Bergamo e di come studiosi, storici e archeologi siano riusciti a riportarla alla luce.

Visite guidate
10
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini - Lovere Lovere
Mystery Game

Un ciclo di appuntamenti serali presso l'Accademia Tadini che propone percorsi tematici, concerti e attività interattive attraverso l'utilizzo di una nuova applicazione digitale.

Manifestazioni
10
Ven
Luglio
h.18:00 / 23:30
Parco delle Bandiere Arcene
Rockin’ Park

Tre serate di concerti dal vivo, street food e intrattenimento all’aperto con band e progetti musicali pronti ad animare il Parco delle Bandiere.

Manifestazioni
10
Ven
Luglio
h.21:30 / 23:30
Comune di Bagnatica Bagnatica
Ohana Fest

Il legame profondo che unisce la comunità, la passione per la musica e la voglia di condividere momenti indimenticabili si preparano a dare vita a un traguardo importantissimo

Incontri
10
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:00
Parco delle Tre Ville Palazzolo sull'oglio
Tipico Maschio Italiano

Uno spettacolo teatrale di Lorenzo Maragoni che affronta temi come l'amore, il consenso, la vulnerabilità e la lotta agli stereotipi di genere, unendo teatro d'attore e musica dal vivo.

Spettacoli
3
Ven
Luglio
h.19:00 / 23:45
Arena Piazzale Mercato Almenno San Salvatore
Almenno Summer Music Festival 2026

Ritorna il grande appuntamento per il sesto anno consecutivo con Almenno Summer Music Festival 2026 ad Almenno San Salvatore, con un fine benefico!

Musica

Sabato 11 luglio

La musica continua a essere una delle protagoniste del weekend. Nel cortile del Lazzaretto prosegue la rassegna estiva di eventi con il concerto di « Dardust », pianista, compositore e produttore tra i più influenti e premiati della scena internazionale. L’artista si esibisce in un live che unisce pianoforte ed elettronica dando vita a un’esibizione musicale che fonde classico e contemporaneo. A ChorusLife arriva il « Festival Mediterraneo », la rassegna culturale e gourmet dedicata alle atmosfere e alle tradizioni del bacino del Mediterraneo. Tra concerti dal vivo e proposte di street food, la manifestazione offre l’occasione perfetta per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dei sapori della cucina mediterranea.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

11
Sab
Luglio
h.19:00 / 23:00
Gorlago - centro paese Gorlago
Coloriamo la notte

Torna la magica notte bianca di Gorlago! Un'iniziativa speciale promossa dai Commercianti e dalle Associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Gorle e in collaborazione con Terre del Vescovado.

Manifestazioni
11
Sab
Luglio
h.18:00 / 23:30
Skate Park Villa di Serio
Water Melon Party

Una serata estiva allo skatepark dedicata alla musica, al food e alla socialità, con un’atmosfera informale pensata per vivere gli spazi all’aperto tra divertimento e aggregazione.

Manifestazioni
11
Sab
Luglio
h.19:00 / 22:00
Centro storico Premolo
Premol Box Rally

La sesta edizione della competizione dedicata alle macchinine in legno si inserisce nel 18° Campionato Box Rally 2026.

Manifestazioni
11
Sab
Luglio
h.19:30 / 23:00
Parco Senatore Silvestri – Sovere Sovere
Sovere Föch Fest

La quinta edizione della manifestazione si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali e della musica.

Manifestazioni
11
Sab
Luglio
h.22:00 / 22:30
Osservatorio di Maslana / Rifugi d… Valbondione
Apertura delle Cascate in notturna

L'evento prevede l'apertura notturna delle Cascate del Serio, un appuntamento annuale che permette di osservare il salto d'acqua da diverse prospettive.

Outdoor
2
Gio
Luglio
h.18:00 / 23:00
Rocca Albani Urgnano
Festa in Rocca

Alla Rocca Albani rivive il Medioevo: cortei, duelli, spettacoli e sapori bergamaschi per un'immersione tra storia e tradizione.

Manifestazioni

Domenica 12 luglio

Volete fare un viaggio in Spagna senza lasciare la Bergamasca? A Bottanuco prosegue il « Festival della Paella Valenciana e della Sangria », manifestazione gastronomica che fino ad oggi porta in Piazza Mercato alcuni dei sapori più rappresentativi della tradizione iberica. Dalla paella valenciana preparata da «El Rincón de España» alla sangria, passando per costine alla brace e altre specialità, il festival propone buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento in un’atmosfera pensata per tutta la famiglia. Per chi invece preferisce rallentare i ritmi, il Parco Oglio Nord organizza una mattinata di yoga immersi nella natura. Il ritrovo è alla Casa del Parco di Torre Pallavicina, dove, muniti di tappetino e abbigliamento comodo, è possibile concedersi un momento di benessere all’aria aperta.

Non vi abbiamo convinto?

12
Dom
Luglio
h.09:00 / 20:00
Castello Barbò Pumenengo
Si può fare a Pumenengo

Una giornata di festa per famiglie all'insegna di inclusione e aggregazione, con gran finale in concerto live.

Manifestazioni
12
Dom
Luglio
h.10:00 / 13:00
Accademia Carrara Bergamo
Ricamo e uncinetto

Un ciclo di laboratori dedicati alla riscoperta delle tecniche manuali come forma di interpretazione del patrimonio museale, tra ricamo su t-shirt e piastrelle all'uncinetto.

Handmade
12
Dom
Luglio
h.20:30 / 22:30
Arena del Parco, Mapello – Prezzate Mapello
Meneghino e il castello di Tremarello

Torna la rassegna «Borghi e Burattini»: la principessa Mafalda è stata rapita e Brighella coinvolge Meneghino in una missione di salvataggio armato solo di coraggio e bastone.

Spettacoli
2
Gio
Luglio
h.09:00 / 19:00
Area Fiera di Treviglio (BG) Treviglio
Revel Summer Festival

Un festival musicale di undici giorni che propone una programmazione di concerti accompagnata da offerta street food e spazi dedicati alle famiglie.

Musica
11
Sab
Luglio
h.09:30 / 23:45
Centro paese Valbrembo
Fiera delle arti e degli antichi mestieri

Il Comune di Valbrembo presenta la seconda edizione della «Fiera degli Antichi Mestieri» sabato 11 e domenica 12 luglio in Piazza don Gnocchi - Cortile “Stalù” - Villa Berizzi - Palazzo Benaglio – Pista Ciclopedonale.

Manifestazioni
12
Dom
Luglio
h.21:30 / 23:00
Castello dei Conti Calepio Castelli Calepio
Visita serale nel Castello dei Calepio

Il Castello dei Calepio svela il suo fascino più misterioso. Tramite una visita guidata verrete accompagnati alla scoperta di questa perla notturna nella zona di Castelli Caleppio.

Visite guidate

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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