Guida agli eventi del weekend (10-12 luglio)

Il fine settimana inizia all’insegna del gusto con la « Sagra della Sardina », l’evento gastronomico che ogni estate anima Tavernola Bergamasca, in Località Gallinara. Per due weekend, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 luglio, protagonista è la sardina, pesce tipico delle acque lacustri, cucinata secondo le ricette della tradizione alla griglia o sotto sale e servita fumante con polenta, patate e altri contorni tipici del territorio, studiati per valorizzarne il sapore deciso e autentico. Tra gli appuntamenti spicca il ritorno di « FESTezzano », la festa estiva che da venerdì 10 a domenica 12 luglio anima Stezzano con tre serate di musica, buon cibo e intrattenimento. L’edizione 2026 porta con sé una novità importante: un giorno in più di festa. Nell’area dell’evento è possibile scegliere tra numerosi food truck con proposte per tutti i gusti mentre sul palco si alternano DJ e gruppi musicali del territorio.