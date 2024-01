Guida agli eventi del weekend (12 – 14 gennaio)

La mostra «Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma», in Accademia Carrara fino al 25 febbraio, è l’occasione giusta per scoprire un mondo che intreccia musica, storia e letteratura. Nasce da questa esposizione l’idea di esplorare Bergamo attraverso i luoghi più significativi della città: Teatro Donizetti e Sentierone, Museo dell’Ottocento e Museo Donizettiano in Città Alta. Se volete fare una breve gita fuori porta, l’Ecomuseo delle miniere di Gorno organizza delle visite guidate per conoscere meglio la storia delle famose miniere. Un’occasione preziosa per tutta la famiglia per scoprire uno dei tesori della Val del Riso.