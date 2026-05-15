Guida agli eventi del weekend (15 – 17 maggio)

Siamo finalmente giunti alla metà di maggio, quindi è arrivato il momento di far partire il countdown per l’estate e per le vacanze. In questa “dolorosa” attesa, abbiamo selezionato una serie di eventi per prepararvi psicologicamente a quando il caldo diventerà parte integrante delle nostre giornate. Eccoli per voi!
Venerdì 15 maggio
Il weekend si apre con due eventi dedicati alla natura. In mattinata, prende il via il « BioBlitz 2026 » al Parco Oglio Nord: tre giorni nel verde per imparare a riconoscere e classificare le numerose specie animali e vegetali dell’area, guidati da esperti ed educatori. Il primo appuntamento è fissato per le 9.30, con una sessione di monitoraggio ittico lungo la roggia Molinara. Dalle 19, l’attenzione si sposta a Treviglio Fiera, dove prende il via la ventesima edizione di « Treviglio Cavalli », la manifestazione interamente dedicata al mondo equestre. Fino a domenica, i visitatori possono vivere un vasto programma di spettacoli, tra cui gran galà serali e sfilate di carrozze d’epoca per le vie della città. Non mancano le attività per i più piccoli, come il «Battesimo della sella», una prima esperienza a cavallo con consegna di attestato.
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Sabato 16 maggio
Sabato è la giornata conclusiva di « Bergamo Animation Days », il festival dedicato al cinema d’animazione. Tra gli eventi di chiusura, presso l’Aula Magna nel complesso di Sant’Agostino, è in programma « Fammi ridere », un incontro che vede protagonisti il comico Lillo Petrolo e il celebre disegnatore Bruno Bozzetto e che si concentra sulle affinità tra la comicità del cinema live action e quella dell’animazione, con un’analisi che parte dalla costruzione della gag fino alla performance attoriale. La mattinata prosegue a Palazzo Moroni con « Seta », un evento di due giorni dedicato alla scoperta di questo filato pregiato e del ruolo che ha avuto per l’economia lombarda e per la famiglia Moroni. Attraverso installazioni artistiche, visite guidate e laboratori dedicati, il percorso approfondisce il ciclo produttivo della seta, mettendo in risalto l’intreccio vitale tra storia e artigianato.
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Domenica 17 maggio
Prosegue al Parco Turani di Bergamo il percorso di sensibilizzazione sull’ambiente voluto dal Comune di Bergamo con una nuova tappa dell’« Ecothlon », la caccia al rifiuto che coniuga l’azione concreta alla crescita culturale. Un’iniziativa che punta a informare i cittadini sulle criticità legate alla dispersione dei rifiuti, evidenziandone le conseguenze dirette sulla salute umana. A Covo approda il « Circo a Pedali », l’evento simbolo del «Culturalmente Covo Festival». A partire dalle 14, una pedalata itinerante attraversa il centro del paese, passando per le storiche cascine, che si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, ospitando spettacoli di artisti internazionali e degustazioni di prodotti locali. La giornata si chiude con «Ape Zuen», l’aperitivo delle associazioni della Bassa bergamasca, accompagnato dal dj set dei Kasoncelli.
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