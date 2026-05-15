Guida agli eventi del weekend (15 – 17 maggio)

Sabato è la giornata conclusiva di « Bergamo Animation Days », il festival dedicato al cinema d’animazione. Tra gli eventi di chiusura, presso l’Aula Magna nel complesso di Sant’Agostino, è in programma « Fammi ridere », un incontro che vede protagonisti il comico Lillo Petrolo e il celebre disegnatore Bruno Bozzetto e che si concentra sulle affinità tra la comicità del cinema live action e quella dell’animazione, con un’analisi che parte dalla costruzione della gag fino alla performance attoriale. La mattinata prosegue a Palazzo Moroni con « Seta », un evento di due giorni dedicato alla scoperta di questo filato pregiato e del ruolo che ha avuto per l’economia lombarda e per la famiglia Moroni. Attraverso installazioni artistiche, visite guidate e laboratori dedicati, il percorso approfondisce il ciclo produttivo della seta, mettendo in risalto l’intreccio vitale tra storia e artigianato.