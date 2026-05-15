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15 Maggio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (15 – 17 maggio)

Guida. Dal «BioBlitz» a «Treviglio Cavalli», da «Ecothlon» a «Seta», passando per la «Circo a pedali». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 1 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Siamo finalmente giunti alla metà di maggio, quindi è arrivato il momento di far partire il countdown per l’estate e per le vacanze. In questa “dolorosa” attesa, abbiamo selezionato una serie di eventi per prepararvi psicologicamente a quando il caldo diventerà parte integrante delle nostre giornate. Eccoli per voi!

Venerdì 15 maggio

Il weekend si apre con due eventi dedicati alla natura. In mattinata, prende il via il « BioBlitz 2026 » al Parco Oglio Nord: tre giorni nel verde per imparare a riconoscere e classificare le numerose specie animali e vegetali dell’area, guidati da esperti ed educatori. Il primo appuntamento è fissato per le 9.30, con una sessione di monitoraggio ittico lungo la roggia Molinara. Dalle 19, l’attenzione si sposta a Treviglio Fiera, dove prende il via la ventesima edizione di « Treviglio Cavalli », la manifestazione interamente dedicata al mondo equestre. Fino a domenica, i visitatori possono vivere un vasto programma di spettacoli, tra cui gran galà serali e sfilate di carrozze d’epoca per le vie della città. Non mancano le attività per i più piccoli, come il «Battesimo della sella», una prima esperienza a cavallo con consegna di attestato.

Preferite altro? Ecco altri consigli

15
Ven
Maggio
h.17:00 / 22:30
Varie sedi Bergamo
Biblofestival 2026

Torna la 23esima edizione del festival per grandi e piccini, con un ricco calendario di incontri che non smetterà di sorprendere. Un'occasione per condividere momenti di leggerezza, curiosità e scoperta.

Bambini / Rassegna
15
Ven
Maggio
h.21:00 / 22:30
Teatro Colognola Bergamo
Svergognata!

Al Cineteatro Colognola, Antonella Questa si immerge nelle pieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze.

Spettacoli
15
Ven
Maggio
h.18:00 / 23:00
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Adunata VIII - Feudalesimo e Libertà

Torna, al Live Music Club di Trezzo, l'ottavo raduno di Feudalesimo e Libertà 2026! Un weekend ricco di musica e divertimento con numerosi ospiti sul palco.

Musica
15
Ven
Maggio
h.19:30 / 23:55
Cascina Carlinga Curno
Utopia

Un dj set targato Utopia trasforma gli spazi storici della Cascina Carlinga di Curno in un punto di incontro tra la musica elettronica e i ritmi contemporanei e atmosfera rurale della tradizione.

Musica
15
Ven
Maggio
h.20:00 / 22:30
Sala civica Sant’Agata Bergamo
Quel ramo del Lago di Lecco

Dopo l’appuntamento dedicato a Sondrio e la Valle del Bitto, continua il percorso degustativo che esplora il territorio: tra la Galbusera Nera e la Val Sassina, attraverso i sapori dei produttori locali.

Food
15
Ven
Maggio
h.21:00 / 23:55
Daste Bergamo
Fashionkilla Djset

Torna al Daste il Fashionkilla dj set, per una nuova data calorosissima all'insegna della musica.

Musica

Sabato 16 maggio

Sabato è la giornata conclusiva di « Bergamo Animation Days », il festival dedicato al cinema d’animazione. Tra gli eventi di chiusura, presso l’Aula Magna nel complesso di Sant’Agostino, è in programma « Fammi ridere », un incontro che vede protagonisti il comico Lillo Petrolo e il celebre disegnatore Bruno Bozzetto e che si concentra sulle affinità tra la comicità del cinema live action e quella dell’animazione, con un’analisi che parte dalla costruzione della gag fino alla performance attoriale. La mattinata prosegue a Palazzo Moroni con « Seta », un evento di due giorni dedicato alla scoperta di questo filato pregiato e del ruolo che ha avuto per l’economia lombarda e per la famiglia Moroni. Attraverso installazioni artistiche, visite guidate e laboratori dedicati, il percorso approfondisce il ciclo produttivo della seta, mettendo in risalto l’intreccio vitale tra storia e artigianato.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

16
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Forever Young

Torna il meglio degli anni '80! Una serata al ritmo della musica che ha segnato un intero decennio. Preparatevi a ballare sulle note delle hit più amate presso NXT Station.

Musica
16
Sab
Maggio
h.10:30 / 13:30
gres art 671 Bergamo
Piscina Mirabilis

Aspettando «Festival Danza Estate 38», gres art 671 ospita un appuntamento speciale con mk, compagnia partner del festival per il prossimo triennio.

Spettacoli
16
Sab
Maggio
h.18:00 / 20:00
Auditorium CULT! Bergamo
La Haine

Per «IFF - Integrazione Film Festival 2026», è in programma la proiezione del film cult di Mathieu Kassovitz sulle banlieu parigine degli anni Novanta.

Cinema
16
Sab
Maggio
h.16:00 / 17:00
Orto botanico Città Alta Bergamo
Petali e Parole: Iris

Nella sezione di Città Alta dell'Orto Botanico, appuntamento con il Circolo dei Narratori e una lettura dedicata agli iris.

Outdoor
16
Sab
Maggio
h.09:00 / 23:00
BRUSAPORTO Brusaporto
Brusa in Festa

Tra gli appuntamenti principali sono previste due giornate di festa, il 16 e 17 maggio, affiancate da contest e attività pensati per favorire il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Manifestazioni
16
Sab
Maggio
h.09:00 / 17:00
Oratorio di Cornale Pradalunga
Córnal Beer

Torna la corsa non competitiva (12km) a Cornale. La «Cornal Beer» vi aspetta per un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento.

Manifestazioni

Domenica 17 maggio

Prosegue al Parco Turani di Bergamo il percorso di sensibilizzazione sull’ambiente voluto dal Comune di Bergamo con una nuova tappa dell’« Ecothlon », la caccia al rifiuto che coniuga l’azione concreta alla crescita culturale. Un’iniziativa che punta a informare i cittadini sulle criticità legate alla dispersione dei rifiuti, evidenziandone le conseguenze dirette sulla salute umana. A Covo approda il « Circo a Pedali », l’evento simbolo del «Culturalmente Covo Festival». A partire dalle 14, una pedalata itinerante attraversa il centro del paese, passando per le storiche cascine, che si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, ospitando spettacoli di artisti internazionali e degustazioni di prodotti locali. La giornata si chiude con «Ape Zuen», l’aperitivo delle associazioni della Bassa bergamasca, accompagnato dal dj set dei Kasoncelli.

Non vi abbiamo convinto?

17
Dom
Maggio
h.09:30 / 17:30
Varie sedi Bergamo
XI Maratona fotografica

Un’intera giornata per raccontare Bergamo in quattro scatti: la città si trasforma in un set a cielo aperto per fotografi di ogni età, esperienza e sguardo.

Arte
17
Dom
Maggio
h.09:30 / 15:00
Daste Bergamo
Distinguished Gentleman’s Ride

Bergamo tornerà a essere una delle capitali mondiali dell’evento, che unisce migliaia di motociclisti in oltre 100 paesi, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore alla prostata e sulla salute mentale maschile.

Manifestazioni
17
Dom
Maggio
h.09:00 / 20:00
Varie sedi Bergamo
Up to you 2026

Torna la rassegna di spettacoli che riflettono sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo, sul rinegoziare i confini a cui siamo abituati per il festival teatrale, alla sua settima edizione, organizzato da under30 e da Qui e Ora Residenza Teatrale.

Spettacoli / Rassegna
17
Dom
Maggio
h.11:00 / 23:00
Cascina Carlinga Fabric Curno
Mezzopieno - Festa del vino artigianale

Un’intera domenica da vivere tra i filari ideali del gusto, con decine di etichette da scoprire, incontri con vignaioli artigiani, sapori autentici alla griglia e il fascino rurale della Cascina Carlinga.

Food
17
Dom
Maggio
h.17:30 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Aperigin

Tre domeniche imperdibili dove il ritmo del Padel incontra il gusto del Gin Tonic. Al ChorusLife, musica, sport all'aperto e una selezione di Gin premium per concludere la settimana con l'energia giusta.

Food
17
Dom
Maggio
h.18:00 / 17:00
Varie sedi di Bergamo Bergamo
Time Out Sport Festival

Torna, dal 17 maggio al 7 giugno, la terza edizione del festival dedicato allo sport, tra gare sportive e incontri di riflessione con testimonial quali il “Falco” Paolo Savoldelli, Alberto Cova, Giacomo Agostini, Gianpaolo Bellini e tanti ospiti.

Incontri / Rassegna

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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