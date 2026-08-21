Guida agli eventi del weekend (21-23 agosto)

Dopo settimane di caldo intenso e siccità anche per Bergamo e provincia sembra arrivato il momento di una tregua. Il meteo del fine settimana prevede qualche fenomeno temporalesco e un calo delle temperature. Anche se i segnali dicono che l’estate stia per volgere al termine la seconda parte del mese di agosto è ricca di proposte per godersi la città nel momento in cui è più calma, silenziosa e attraversata dagli ultimi turisti in vacanza. Ma anche per chi ha già concluso le ferie, le occasioni per trascorre tempo fuori casa e riscoprire il territorio attraverso le iniziative che offre, sono numerose: concerti, festival, spettacoli, sagre e appuntamenti all’aperto. Tempo permettendo, ecco qualche idea per il weekend.
Venerdì 21 agosto
Si apre il calendario della Festa di Sant’Alessandro, l’appuntamento con cui Bergamo celebra il suo Santo Patrono tra celebrazioni religiose, incontri, musica, visite guidate e iniziative diffuse. Il filo conduttore di questa edizione è «Custodire la comunità, nella concordia»: un invito a riflettere sul valore della responsabilità condivisa, del dialogo e della cura reciproca. Il programma anima la città fino ai primi giorni di settembre e propone anche l’occasione per riscoprire alcuni dei luoghi legati alla storia di Sant’Alessandro. Tutti gli appuntamenti della Festa di Sant’Alessandro sono consultabili sull’agenda di Eppen. Per chi invece vuole omaggiare la tradizione bergamasca a tavola, a Parre prende il via la « Sagra degli Scarpinòcc », una delle sagre di qualità riconosciute da UNPLI Italia, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. La manifestazione gastronomica quest’anno festeggia il 60esimo anniversario e propone tre giorni dedicati alla specialità simbolo della cucina di Parre: il raviolo dal ripieno a base di pane, formaggio, uova, latte e spezie, servito con burro fuso, salvia e formaggio grattugiato. Per approfondire la sua storia e scoprire dosi e preparazione, leggete il nostro articolo dedicato.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 22 agosto
A Clusone « Musica Mirabilis », il festival internazionale dedicato a Giovanni Legrenzi, propone « Le grazie e Legrenzi », il concerto dell’Ensemble «La Fenice» diretto da Jean Tubéry. L’edizione del 2026 è speciale: quest’anno infatti ricorre il quarto centenario della nascita del grande compositore del Seicento europeo, nato proprio nel paese della Val Seriana nell’agosto del 1626. Il palinsesto di nove concerti, in programma fino al 24 ottobre, offre quindi l’occasione per riscoprire la musica proprio nella sua città natale. Dalle note del Seicento passiamo alla storia medievale: a Gromo il centro storico torna indietro nel tempo con « Gromo Medievale », una giornata dedicata alla storia millenaria del borgo tra dame, cavalieri, falconieri e sbandieratori. Non mancano musica, attività ispirate alla vita dell’epoca e piatti tipici da gustare durante tutta la giornata mentre, da non perdere, in chiusura della rievocazione, alle 21, è in programma uno spettacolo con il fuoco.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 23 agosto
La domenica si anima all’insegna del teatro per famiglie, con due appuntamenti di risate, racconti e avventure fantastiche. Si chiude con « Leggende » la rassegna estiva «Sguardi all’insù», dedicata a bambini e famiglie e ai linguaggi del teatro, della narrazione e dell’immaginazione. A Presezzo arrivano quattro cantastorie con uno spettacolo che intreccia narrazione, ombre luminose, giocoleria, verticalismo e acrobazie, che riportano in scena storie e leggende della tradizione attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo. A Castel Rozzone arriva invece « Tre marziani, una vedova e Gioppino », per la rassegna «Borghi e Burattini». La trama è cristallina: protagonista è ancora una volta Gioppino, la più celebre maschera bergamasca, alle prese con gli scherzi dell’amico Brighella e con un’anziana signora decisa a sposarlo. La sua avventura prende però una svolta inattesa quando viene catapultato su un’astronave diretta verso Marte, dove deve salvare l’amata Margì. Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Baraca & Böratì di Pietro Roncelli e Gabriele Codognola.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!