Guida agli eventi del weekend (21-23 agosto)

La domenica si anima all’insegna del teatro per famiglie, con due appuntamenti di risate, racconti e avventure fantastiche. Si chiude con « Leggende » la rassegna estiva «Sguardi all’insù», dedicata a bambini e famiglie e ai linguaggi del teatro, della narrazione e dell’immaginazione. A Presezzo arrivano quattro cantastorie con uno spettacolo che intreccia narrazione, ombre luminose, giocoleria, verticalismo e acrobazie, che riportano in scena storie e leggende della tradizione attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo. A Castel Rozzone arriva invece « Tre marziani, una vedova e Gioppino », per la rassegna «Borghi e Burattini». La trama è cristallina: protagonista è ancora una volta Gioppino, la più celebre maschera bergamasca, alle prese con gli scherzi dell’amico Brighella e con un’anziana signora decisa a sposarlo. La sua avventura prende però una svolta inattesa quando viene catapultato su un’astronave diretta verso Marte, dove deve salvare l’amata Margì. Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Baraca & Böratì di Pietro Roncelli e Gabriele Codognola.