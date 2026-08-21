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21 Agosto 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (21-23 agosto)

Guida. Dalla «Festa di Sant’Alessandro» alla «Sagra degli Scarpinòcc», da «Musica Mirabilis» a «Gromo medievale», passando per il teatro dedicato alle famiglie. Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Dopo settimane di caldo intenso e siccità anche per Bergamo e provincia sembra arrivato il momento di una tregua. Il meteo del fine settimana prevede qualche fenomeno temporalesco e un calo delle temperature. Anche se i segnali dicono che l’estate stia per volgere al termine la seconda parte del mese di agosto è ricca di proposte per godersi la città nel momento in cui è più calma, silenziosa e attraversata dagli ultimi turisti in vacanza. Ma anche per chi ha già concluso le ferie, le occasioni per trascorre tempo fuori casa e riscoprire il territorio attraverso le iniziative che offre, sono numerose: concerti, festival, spettacoli, sagre e appuntamenti all’aperto. Tempo permettendo, ecco qualche idea per il weekend.

Venerdì 21 agosto

Si apre il calendario della Festa di Sant’Alessandro, l’appuntamento con cui Bergamo celebra il suo Santo Patrono tra celebrazioni religiose, incontri, musica, visite guidate e iniziative diffuse. Il filo conduttore di questa edizione è «Custodire la comunità, nella concordia»: un invito a riflettere sul valore della responsabilità condivisa, del dialogo e della cura reciproca. Il programma anima la città fino ai primi giorni di settembre e propone anche l’occasione per riscoprire alcuni dei luoghi legati alla storia di Sant’Alessandro. Tutti gli appuntamenti della Festa di Sant’Alessandro sono consultabili sull’agenda di Eppen. Per chi invece vuole omaggiare la tradizione bergamasca a tavola, a Parre prende il via la « Sagra degli Scarpinòcc », una delle sagre di qualità riconosciute da UNPLI Italia, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. La manifestazione gastronomica quest’anno festeggia il 60esimo anniversario e propone tre giorni dedicati alla specialità simbolo della cucina di Parre: il raviolo dal ripieno a base di pane, formaggio, uova, latte e spezie, servito con burro fuso, salvia e formaggio grattugiato. Per approfondire la sua storia e scoprire dosi e preparazione, leggete il nostro articolo dedicato.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

21
Ven
Agosto
h.19:00 / 22:30
Biblioteca di Bottanuco Bottanuco
Frida Kahlo

Un nuovo appuntamento degli «Aperitivi culturali» dedica un incontro alla figura di Frida Kahlo, tra arte, biografia e riflessioni accompagnate da un momento conviviale.

Incontri
21
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini - Lovere Lovere
L'Estetica del Tempo: Volti e Trame di Donna

L'Accademia Tadini propone una serie di appuntamenti estivi tra arte, musica e teatro, con percorsi tematici e l'utilizzo di una nuova applicazione digitale per la visita delle collezioni.

Incontri
21
Ven
Agosto
h.21:45 / 23:30
Piani dell'Avaro Cusio
Serata Osservativa in Alta Montagna

Un appuntamento dedicato all'osservazione guidata del cielo notturno attraverso l'utilizzo di un grande telescopio per individuare le costellazioni estive e gli oggetti celesti in un ambiente privo di inquinamento luminoso.

Scienza
21
Ven
Agosto
h.21:15 / 23:00
Castello di Clanezzo Ubiale Clanezzo
Poesia è rifare il mondo

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», un percorso poetico a cura di padre Ermes Ronchi che vede la partecipazione di Luciano Bertoli e Ombretta Ghidini.

Spettacoli
21
Ven
Agosto
h.08:00 / 18:00
Piazza Ferrari Rovetta
Mercatini in Piazza a Rovetta

Una giornata dedicata alle produzioni locali e alla creatività artigianale, con bancarelle di hobbisti, artigiani e produttori nella piazza di Rovetta.

Manifestazioni
21
Ven
Agosto
h.18:30 / 21:00
Castello di Grumello Grumello del Monte
Aperitivo al Castello di Grumello

Al Castello di Grumello un percorso di degustazione dedicato al Metodo Classico, con tre bollicine selezionate in abbinamento a formaggi bergamaschi.

Food

Sabato 22 agosto

A Clusone « Musica Mirabilis », il festival internazionale dedicato a Giovanni Legrenzi, propone « Le grazie e Legrenzi », il concerto dell’Ensemble «La Fenice» diretto da Jean Tubéry. L’edizione del 2026 è speciale: quest’anno infatti ricorre il quarto centenario della nascita del grande compositore del Seicento europeo, nato proprio nel paese della Val Seriana nell’agosto del 1626. Il palinsesto di nove concerti, in programma fino al 24 ottobre, offre quindi l’occasione per riscoprire la musica proprio nella sua città natale. Dalle note del Seicento passiamo alla storia medievale: a Gromo il centro storico torna indietro nel tempo con « Gromo Medievale », una giornata dedicata alla storia millenaria del borgo tra dame, cavalieri, falconieri e sbandieratori. Non mancano musica, attività ispirate alla vita dell’epoca e piatti tipici da gustare durante tutta la giornata mentre, da non perdere, in chiusura della rievocazione, alle 21, è in programma uno spettacolo con il fuoco.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

22
Sab
Agosto
h.15:30 / 17:00
Piazza Orologio 21 Clusone
I Grandi Classici

Scopri Clusone attraverso i suoi capolavori più iconici con una visita guidata che accompagnerà residenti e visitatori in un percorso tra arte, storia e ingegno, alla scoperta delle bellezze che rendono unica la Città Baradella.

Visite guidate
22
Sab
Agosto
h.20:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
Astronomi per una notte

Un eccezionale appuntamento dedicato all'osservazione guidata della volta celeste, a cura degli astrofili e divulgatori scientifici Gianni Locatelli e Luciano Pezzotti.

Outdoor
22
Sab
Agosto
h.18:00 / 23:00
piazzale comunale di Onore Onore
Sparkling night

Gli Amici di Cristian in collaborazione organizza una serata gastronomica a base di casoncelli e arrosticini presso il piazzale del Comune di Onore.

Manifestazioni
22
Sab
Agosto
h.20:45 / 22:30
Porto Turistico Lovere
Anastasio

Per la terza edizione il festival «Arawordbridge» organizzato dal periodico Araberara, ospite Anastasio che porta a Lovere i suoi brani, la sua penna, la sua voce e la sua musica.

Musica
22
Sab
Agosto
h.17:30 / 19:00
Accademia Tadini Lovere
Anthony Guerrini

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo 2026», nella Sala Affreschi dell'Accademia Tadini, è in programma il concerto di Anthony Guerrini.

Musica
22
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:00
Baia delle Rose Costa Volpino
La Notte degli 883

Un tributo musicale dedicato ai successi di Max Pezzali e degli 883, inserito in una giornata di attività sportive e intrattenimento.

Musica

Domenica 23 agosto

La domenica si anima all’insegna del teatro per famiglie, con due appuntamenti di risate, racconti e avventure fantastiche. Si chiude con « Leggende » la rassegna estiva «Sguardi all’insù», dedicata a bambini e famiglie e ai linguaggi del teatro, della narrazione e dell’immaginazione. A Presezzo arrivano quattro cantastorie con uno spettacolo che intreccia narrazione, ombre luminose, giocoleria, verticalismo e acrobazie, che riportano in scena storie e leggende della tradizione attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo. A Castel Rozzone arriva invece « Tre marziani, una vedova e Gioppino », per la rassegna «Borghi e Burattini». La trama è cristallina: protagonista è ancora una volta Gioppino, la più celebre maschera bergamasca, alle prese con gli scherzi dell’amico Brighella e con un’anziana signora decisa a sposarlo. La sua avventura prende però una svolta inattesa quando viene catapultato su un’astronave diretta verso Marte, dove deve salvare l’amata Margì. Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Baraca & Böratì di Pietro Roncelli e Gabriele Codognola.

Non vi abbiamo convinto?

23
Dom
Agosto
h.07:00 / 12:30
Spiazzi di Gromo Gromo
Trekking e pilates

Un'escursione tra i sentieri di Gromo che unisce il piacere del cammino a una sessione di pilates immersa nella natura, con colazione al Rifugio Vodala.

Outdoor
23
Dom
Agosto
h.08:00 / 20:00
Piazza Ferrari Rovetta
Il Mercatino di Forte dei Marmi

L'iniziativa itinerante, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Rovetta, propone una selezione di prodotti di pregio realizzati con tecniche tradizionali.

Manifestazioni
23
Dom
Agosto
h.10:00 / 19:00
Cannoniera di San Giovanni Bergamo
Intorno al baluardo di Sant'Alessandro

Visita alla Cannoniera delle mura di Città Alta sulle tracce della basilica perduta nel 1561.

Visite guidate
23
Dom
Agosto
h.10:00 / 12:00
Casa Dell'Orfano Clusone
Visita guidata alla Casa dell'Orfano

Un ricco calendario di visite guidate al Museo Casa dell'Orfano Mons. Antonietti, nel cuore della Pineta di Clusone: tour guidato delle sale museali, dei reperti della collezione permanente e della chiesa dedicata a Cristo Re.

Visite guidate
23
Dom
Agosto
h.15:00 / 18:00
Museo di Scienze Naturali Enrico C… Bergamo
Piccole creature, grandi comunità. la natura insegna a vivere insieme

Imparare dalla natura come la collaborazione e il dare valore al singolo nel gruppo rafforzi la comunità.

Incontri
23
Dom
Agosto
h.18:00 / 23:00
Piazza Orologio Clusone
Festa di fine estate

Una serata nel centro storico tra musica, dj set e proposte gastronomiche per salutare la stagione estiva in un’atmosfera conviviale.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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