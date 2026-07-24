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24 Luglio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (24-26 luglio)

Guida. Da «Borgo diVino» alla «Notte Bianca» di Ponte San Pietro a «l’Elisir d’Amore», passando per «Una giornata un po’ lenta». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

«Che cosa facciamo questo weekend?». È una domanda che, puntualmente, torna ogni venerdì tra amici, in famiglia o con il proprio partner. Eppen è qui anche per aiutarvi a rispondere e a selezionare le proposte migliori per il fine settimana. Anche questa volta le occasioni non mancano tra concerti, passeggiate enogastronomiche, degustazioni e cinema sotto le stelle la Bergamasca offre un calendario ricco per tutte le età. Ecco la nostra selezione.

Venerdì 24 luglio

La visita a uno dei borghi più belli d’Italia che affaccia sul Sebino - accompagnata da una degustazione di buon vino - è la dritta che vi diamo per cominciare bene il weekend. Oggi (dalle 18 alle 23) torna la terza edizione di «Borgo diVino», che fa tappa a Lovere, fino a domenica 26 luglio. Gli appassionati di vino (e non) avranno a disposizione un’ampia scelta di degustazioni enologiche accompagnate da gastronomia e musica dal vivo. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo «Senza fine. Omaggio a Ornella Vanoni» in omaggio all’artista organizzato dalla Compagnia Teatrale Filodirame. L’artista Cecilia Ottaviani guiderà il percorso attraverso la vita dell’artista accompagnata dall’Orchestra Fisarmonica Italiana. In caso di maltempo lo spettacolo si sposterà alla Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio, in piazza Dante Alighieri.

Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo il «NXT Festival» accoglie l’artista Giancane, una delle voci più riconoscibili della scena cantautorale contemporanea, noto per una scrittura diretta e ironica, arriva sul main stage con il nuovo «Non ti riconosco più Tour».

Preferite altro? Ecco altri consigli

24
Ven
Luglio
h.19:30 / 23:30
ORATORIO CASTEL ROZZONE Castel Rozzone
Noter de Castel

In programma tre giorni di gusto, musica e divertimento nel cuore del calcio a Castel Rozzone, dal 24 al 26 luglio.

Food
24
Ven
Luglio
h.17:45 / 22:30
Diga del Gleno Vilminore di Scalve
Trekking al tramonto e yoga

Un venerdì al mese da maggio a settembre, un'occasione per concludere la settimana con un trekking sulle Orobie seguito da una pratica rigenerante di Yoga. Ogni mese una destinazione alla scoperta del nostro territorio. Appuntamento alla Diga del Gleno.

Outdoor
24
Ven
Luglio
h.18:00 / 23:00
Campo sportivo Bossico
Soap Boxxico Rally

La quarta edizione della competizione di auto a pedali si svolge presso il campo sportivo di Bossico, con un programma che include gare, musica e attività per famiglie.

Manifestazioni
24
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini Lovere
L'oro di Gioppino

L'Accademia Tadini propone un programma di appuntamenti estivi tra arte, musica e teatro, con percorsi interattivi e visite tematiche all'interno della collezione.

Spettacoli
24
Ven
Luglio
h.18:30 / 21:00
Castello Grumello del Monte
Aperitivo al Castello di Grumello

Al Castello di Grumello un percorso di degustazione dedicato al Metodo Classico, con tre bollicine selezionate in abbinamento a formaggi bergamaschi.

Food
24
Ven
Luglio
h.21:15
Basilica di Santa Giulia Bonate Sotto
Riccardo III. Il sole di York brucia

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», lo spettacolo teatrale si ispira all'opera di William Shakespeare per esplorare i temi della politica, della violenza e dell'ambizione verso il potere assoluto.

Spettacoli

Sabato 25 luglio

Il meteo del finesettimana prevede un sabato con temperature ancora elevate. Per godervi il fresco potreste organizzare una visita ad una mostra in uno dei musei della città. In serata invece ci sono diverse alternative. A Ponte San Pietro torna la tradizionale «Notte Bianca», che dalle 19 anima le vie del paese. Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione ci sarà il concerto dei Vipers, tra le migliori tribute band dei Queen in Europa. Nell’elegante location di Villa Scotti, a Mapello, va in scena il grande classico, «L’Elisir d’Amore», firmato dal celebre compositore bergamasco e riletto in chiave contemporanea. Per saperne di più leggete l’approfondimento che Eppen gli ha dedicato.

Al «NXT Festival» solo un nome riecheggia questa sera ed è «Zarro Night»: una serata a ingresso gratuito dedicata ai grandi successi dance degli anni Novanta e Duemila.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

25
Sab
Luglio
h.08:00 / 19:00
Parco Goisis Bergamo
Market del Goisis

Una giornata al Parco Goisis tra mercato agricolo, laboratori, letture, attività all'aria aperta, cucina del territorio e sapori della tradizione salentina.

Manifestazioni
25
Sab
Luglio
h.10:00 / 18:00
Piazza Orologio Clusone
Clusone Dipinta

Presso il Centro storico si terrà la quarta edizione di «Clusone Dipinta». Durante la giornata si potranno osservare diversi artisti e madonnari per le vie del centro.

Bambini
25
Sab
Luglio
h.15:00 / 18:00
Palacolere Colere
Bùrå Race

La quarta edizione della competizione di corsa con tronco a spalle si svolge a Colere, con una nuova iniziativa dedicata ai bambini delle scuole elementari.

Manifestazioni
25
Sab
Luglio
h.18:00 / 23:45
Centro storico Villa d'Almè
Colori in villa

La seconda edizione di un viaggio tra sapori, tradizioni e scoperta del territorio di Villa d'Almè, che animerà i cittadini e il centro storico del paese.

Manifestazioni
25
Sab
Luglio
h.21:00 / 23:00
Baia delle Rose Costa Volpino
I Love Formentera Dance Party

Il format ispirato alle notti delle Baleari arriva sul Lago d'Iseo con dj set e ospiti di Radio 105. Durante l'appuntamento, il chiosco-bar e l'area relax della struttura saranno a disposizione per il servizio bar e l'aperitivo con vista lago.

Musica
25
Sab
Luglio
h.21:30 / 23:00
Lazzaretto Bergamo
Chiamamifaro + dj di Radio Number One

Termina la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026», con il concerto di Chiamamifaro, seguito dal dj set di Radio Number One.

Musica

Domenica 26 luglio

Quale idea migliore se non un itinerario enogastronomico nella natura? «Una giornata un po’ lenta» con assaggi tipici della tradizione (tra cui quattro tipi diversi di polenta) è l’iniziativa che organizza per la mattinata la Pro Loco di Colere. La partenza è alle 9 dalla chiesetta «Cesulì», a Colere. Scoprite tutti i dettagli leggendo l’approfondimento che Eppen gli ha dedicato e che vi consigliamo. Le iscrizioni sono disponibili fino a venerdì 24 luglio. Affrettatevi! Domenica potrebbe essere anche il momento per godersi una pellicola en plein air. Un’idea potrebbe essere quella di recuperare – se ve lo siete persi – l’ultimo film di Pedro Almodovar passato a Cannes «Amarga Navidad» in programma nella rassegna di Esterno Notte nel cortile della Biblioteca Caversazzi di Bergamo, alle 21. Per saperne di più di cinema sotto le stelle e di titoli da non perdere potete leggete il nostro approfondimento.

Non vi abbiamo convinto?

26
Dom
Luglio
h.15:00 / 16:30
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Trame d'argento

Un’unica visita per ammirare in un’unica occasione i tesori della Cattedrale di Sant’Alessandro e della Basilica di Santa Maria Maggiore, due tra le chiese più antiche e prestigiose di Bergamo.

Visite guidate
26
Dom
Luglio
h.19:00 / 21:55
NXT Station Bergamo
Certe Notti Magiche

Un evento musicale dedicato ai successi degli anni 90 si terrà presso il locale NXT di Bergamo.

Musica
26
Dom
Luglio
h.21:15 / 23:00
Azienda Agricola Martinì di Lucche… Scanzorosciate
Lo sciopero delle bambine – l’eroicomica impresa del 1902

Il «Terre del Vescovado Teatro Festival» fa tappa a Scanzorosciate, ospite della suggestiva cornice dell'Azienda Agricola “Martinì”, con lo spettacolo incentrato sulla rivolta della sartine di Milano.

Spettacoli
26
Dom
Luglio
h.18:00 / 20:00
Palazzo Terzi Bergamo
Violoncello romano

A Palazzo Terzi, in programma il concerto di Ensemble Terra Mater: dalle prime tracce musicali consegnateci dall’antichità, la ricerca dell’Ensemble si volge al vasto repertorio del medioevo europeo fino alle soglie della modernità.

Musica
26
Dom
Luglio
h.17:30 / 22:30
Palazzo Moroni Bergamo
Paesaggi sonori

In collaborazione con INK CLUB, un'occasione per vivere l'atmosfera magica dei paesaggi di Palazzo Moroni immersi nella musica dal Consorzio Ambient Italiano.

Musica
26
Dom
Luglio
h.14:30 / 18:30
Fontana del Lantro Bergamo
Visita guidata alla Fontana del Lantro

Tornano le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, uno dei luoghi più suggestivi di Città Alta. Con il Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, una visita guidata alla storica Fontana del Lantro.

Visite guidate

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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