Guida agli eventi del weekend (24-26 luglio)

Quale idea migliore se non un itinerario enogastronomico nella natura? «Una giornata un po’ lenta» con assaggi tipici della tradizione (tra cui quattro tipi diversi di polenta) è l’iniziativa che organizza per la mattinata la Pro Loco di Colere. La partenza è alle 9 dalla chiesetta «Cesulì», a Colere. Scoprite tutti i dettagli leggendo l’approfondimento che Eppen gli ha dedicato e che vi consigliamo. Le iscrizioni sono disponibili fino a venerdì 24 luglio. Affrettatevi! Domenica potrebbe essere anche il momento per godersi una pellicola en plein air. Un’idea potrebbe essere quella di recuperare – se ve lo siete persi – l’ultimo film di Pedro Almodovar passato a Cannes «Amarga Navidad» in programma nella rassegna di Esterno Notte nel cortile della Biblioteca Caversazzi di Bergamo, alle 21. Per saperne di più di cinema sotto le stelle e di titoli da non perdere potete leggete il nostro approfondimento.