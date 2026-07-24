Guida agli eventi del weekend (24-26 luglio)

«Che cosa facciamo questo weekend?». È una domanda che, puntualmente, torna ogni venerdì tra amici, in famiglia o con il proprio partner. Eppen è qui anche per aiutarvi a rispondere e a selezionare le proposte migliori per il fine settimana. Anche questa volta le occasioni non mancano tra concerti, passeggiate enogastronomiche, degustazioni e cinema sotto le stelle la Bergamasca offre un calendario ricco per tutte le età. Ecco la nostra selezione.
Venerdì 24 luglio
La visita a uno dei borghi più belli d’Italia che affaccia sul Sebino - accompagnata da una degustazione di buon vino - è la dritta che vi diamo per cominciare bene il weekend. Oggi (dalle 18 alle 23) torna la terza edizione di «Borgo diVino», che fa tappa a Lovere, fino a domenica 26 luglio. Gli appassionati di vino (e non) avranno a disposizione un’ampia scelta di degustazioni enologiche accompagnate da gastronomia e musica dal vivo. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo «Senza fine. Omaggio a Ornella Vanoni» in omaggio all’artista organizzato dalla Compagnia Teatrale Filodirame. L’artista Cecilia Ottaviani guiderà il percorso attraverso la vita dell’artista accompagnata dall’Orchestra Fisarmonica Italiana. In caso di maltempo lo spettacolo si sposterà alla Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio, in piazza Dante Alighieri.
Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo il «NXT Festival» accoglie l’artista Giancane, una delle voci più riconoscibili della scena cantautorale contemporanea, noto per una scrittura diretta e ironica, arriva sul main stage con il nuovo «Non ti riconosco più Tour».
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 25 luglio
Il meteo del finesettimana prevede un sabato con temperature ancora elevate. Per godervi il fresco potreste organizzare una visita ad una mostra in uno dei musei della città. In serata invece ci sono diverse alternative. A Ponte San Pietro torna la tradizionale «Notte Bianca», che dalle 19 anima le vie del paese. Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione ci sarà il concerto dei Vipers, tra le migliori tribute band dei Queen in Europa. Nell’elegante location di Villa Scotti, a Mapello, va in scena il grande classico, «L’Elisir d’Amore», firmato dal celebre compositore bergamasco e riletto in chiave contemporanea. Per saperne di più leggete l’approfondimento che Eppen gli ha dedicato.
Al «NXT Festival» solo un nome riecheggia questa sera ed è «Zarro Night»: una serata a ingresso gratuito dedicata ai grandi successi dance degli anni Novanta e Duemila.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 26 luglio
Quale idea migliore se non un itinerario enogastronomico nella natura? «Una giornata un po’ lenta» con assaggi tipici della tradizione (tra cui quattro tipi diversi di polenta) è l’iniziativa che organizza per la mattinata la Pro Loco di Colere. La partenza è alle 9 dalla chiesetta «Cesulì», a Colere. Scoprite tutti i dettagli leggendo l’approfondimento che Eppen gli ha dedicato e che vi consigliamo. Le iscrizioni sono disponibili fino a venerdì 24 luglio. Affrettatevi! Domenica potrebbe essere anche il momento per godersi una pellicola en plein air. Un’idea potrebbe essere quella di recuperare – se ve lo siete persi – l’ultimo film di Pedro Almodovar passato a Cannes «Amarga Navidad» in programma nella rassegna di Esterno Notte nel cortile della Biblioteca Caversazzi di Bergamo, alle 21. Per saperne di più di cinema sotto le stelle e di titoli da non perdere potete leggete il nostro approfondimento.
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