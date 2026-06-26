Guida agli eventi del weekend (26 – 28 giugno)

«Che caldo!» è con tutta probabilità la frase che abbiamo pronunciato, e avete sentito più spesso, questa settimana. Da giorni non si parla d’altro: temperature da record con picchi oltre 40° C, che stanno mettendo a dura prova città italiane e capitali europee. Bergamo non fa eccezione e – fintanto che per il calo delle temperature dovremo attendere la prima decade di luglio – anche questo fine settimana si preannuncia rovente. Dal nostro punto di vista anche per gli eventi da non perdere! Tuttavia il suggerimento è quello di prediligere le uscite nelle ore meno calde della giornata oppure optare per una gira fuori porta. Prendete nota!
Venerdì 26 giugno
A Mozzo il weekend incomincia all’insegna del movimento lento: fino a domenica 28, il Prato delle Associazioni accoglie la seconda edizione di « Impronte Festival ». Tre giorni dedicati a laboratori, camminate, concerti e incontri per riscoprire il valore del territorio e delle relazioni. L’intera manifestazione, si sviluppa attorno al mondo outdoor e offre un ricco calendario di appuntamenti che invitano a rallentare e immaginare. Per approfondire il tema, leggete il nostro articolo! Se cercate un po’ di refrigerio potreste optare per una gita nel cuore della Valle Imagna, al campo sportivo di Roncola San Bernardo, torna « TaragnaFest », l’annuale appuntamento estivo dedicato alla regina della nostra tradizione culinaria. Due weekend, fino al 5 luglio, per riscoprire i sapori della cucina bergamasca e godersi la montagna. Protagonista indiscussa è la polenta taragna servita fumante con brasato, funghi, salamelle e accompagnata da taglieri di salumi e formaggi a km zero, carne alla griglia, dolci della tradizione, birra e vino. Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca?
Prosegue nel cuore di Bergamo, « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali: questa sera sul palco è ospite « Tonino Carotone » con il suo stile inconfondibile, ironico e fuori dagli schemi.
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 27 giugno
Le vie e le piazze di Bergamo si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della « Notte Bianca dello Sport », l’iniziativa che ogni anno riunisce tutta la città nel segno dell’attività fisica e del divertimento. Una notte che si anima con esibizioni spettacolari e rivolta che non vede l’ora di mettersi in gioco provando nuove discipline dalla scherma alla danza, fino alle arti marziali. Nel cuore della città, al NXT Station, è la volta invece dell’appuntamento dedicato ai sapori del territorio con « Casoncelli vs costoletta » in programma fino a domenica 28 giugno. Il Piazzale degli Alpini ospita una sfida gastronomica tutta lombarda che mette a confronto due grandi protagonisti della tradizione culinaria regionale: i casoncelli bergamaschi e la celebre costoletta alla milanese.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 28 giugno
Alle volte è proprio ciò che non si vede a riservare le sorprese migliori. E in più potrebbe essere una buona opzione per sfuggire all’afa di questi giorni. La Fontana del Lantro , l’antica cisterna sotterranea situata sotto la chiesa di San Lorenzo a Bergamo, è uno di quei luoghi – poco noti – ma fondamentali per comprendere la storia e l’identità urbana della città. Nel pomeriggio di oggi aprirà le porte ai visitatori (dalle 14.30) che vogliono esplorare il sito apogeo. Con le sue grandi volte in pietra, una colonna centrale di sostegno e una capiente vasca da circa 400 metri cubi, la struttura rappresenta uno dei luoghi più significativi di architettura idraulica della città. Accompagnati dalla guida esperta del Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, è possibile visitare questo gioiello appartenente al patrimonio storico-culturale cittadino.
Per la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026» sale sul palco Loredana Bertè con la tappa bergamasca del suo tour «Ancora ribelle - Summer Tour». Un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi, da «Sei bellissima» fino a «Pazza», per celebrare i suoi cinquant’anni di straordinaria carriera.
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