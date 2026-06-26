Guida agli eventi del weekend (26 – 28 giugno)

A Mozzo il weekend incomincia all’insegna del movimento lento: fino a domenica 28, il Prato delle Associazioni accoglie la seconda edizione di « Impronte Festival ». Tre giorni dedicati a laboratori, camminate, concerti e incontri per riscoprire il valore del territorio e delle relazioni. L’intera manifestazione, si sviluppa attorno al mondo outdoor e offre un ricco calendario di appuntamenti che invitano a rallentare e immaginare. Per approfondire il tema, leggete il nostro articolo! Se cercate un po’ di refrigerio potreste optare per una gita nel cuore della Valle Imagna, al campo sportivo di Roncola San Bernardo, torna « TaragnaFest », l’annuale appuntamento estivo dedicato alla regina della nostra tradizione culinaria. Due weekend, fino al 5 luglio, per riscoprire i sapori della cucina bergamasca e godersi la montagna. Protagonista indiscussa è la polenta taragna servita fumante con brasato, funghi, salamelle e accompagnata da taglieri di salumi e formaggi a km zero, carne alla griglia, dolci della tradizione, birra e vino. Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca?