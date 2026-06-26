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26 Giugno 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (26 – 28 giugno)

Articolo. Da «Impronte Festival» a «TaragnaFest», dalla «Notte Bianca dello sport» a «Casoncelli vs costoletta», passando per «Lazzaretto Estate». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

«Che caldo!» è con tutta probabilità la frase che abbiamo pronunciato, e avete sentito più spesso, questa settimana. Da giorni non si parla d’altro: temperature da record con picchi oltre 40° C, che stanno mettendo a dura prova città italiane e capitali europee. Bergamo non fa eccezione e – fintanto che per il calo delle temperature dovremo attendere la prima decade di luglio – anche questo fine settimana si preannuncia rovente. Dal nostro punto di vista anche per gli eventi da non perdere! Tuttavia il suggerimento è quello di prediligere le uscite nelle ore meno calde della giornata oppure optare per una gira fuori porta. Prendete nota!

Venerdì 26 giugno

A Mozzo il weekend incomincia all’insegna del movimento lento: fino a domenica 28, il Prato delle Associazioni accoglie la seconda edizione di « Impronte Festival ». Tre giorni dedicati a laboratori, camminate, concerti e incontri per riscoprire il valore del territorio e delle relazioni. L’intera manifestazione, si sviluppa attorno al mondo outdoor e offre un ricco calendario di appuntamenti che invitano a rallentare e immaginare. Per approfondire il tema, leggete il nostro articolo! Se cercate un po’ di refrigerio potreste optare per una gita nel cuore della Valle Imagna, al campo sportivo di Roncola San Bernardo, torna « TaragnaFest », l’annuale appuntamento estivo dedicato alla regina della nostra tradizione culinaria. Due weekend, fino al 5 luglio, per riscoprire i sapori della cucina bergamasca e godersi la montagna. Protagonista indiscussa è la polenta taragna servita fumante con brasato, funghi, salamelle e accompagnata da taglieri di salumi e formaggi a km zero, carne alla griglia, dolci della tradizione, birra e vino. Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca?

Prosegue nel cuore di Bergamo, « NXT Festival », la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali: questa sera sul palco è ospite « Tonino Carotone » con il suo stile inconfondibile, ironico e fuori dagli schemi.

Preferite altro? Ecco altri consigli

26
Ven
Giugno
h.18:30 / 22:30
Piazza XX Settembre – Sarnico Sarnico
Sagra del Pesce Fritto

Tre giornate per ricordare i sapori dimenticati del lago ridando vita alla caratteristica sagra degli anni ’50, riscoprendo il gusto della tradizione e della genuinità del Basso Sebino.

Manifestazioni / Fiere
26
Ven
Giugno
h.18:00 / 22:00
Centro storico Treviglio
Vintage Roots Festival

Rock'n'roll, swing, mercatini e auto americane d'epoca: Treviglio si veste vintage per tre giorni di festa.

Manifestazioni
26
Ven
Giugno
h.15:00 / 20:00
Fiera di Bergamo Bergamo
Comicon Bergamo

Dal 26 al 28 giugno, torna uno degli appuntamenti più attesi della cultura pop nel Nord Italia, con un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno anche la città e il territorio, all'insegna di fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.

Manifestazioni
26
Ven
Giugno
h.20:30 / 23:30
Azienda Agricola Ca' Verde Almenno San Salvatore
Luna in Vigna

Osservazione della Luna in Vigna, con degustazione di vini biologici prodotti da Ca’ Verde – Azienda Vitivinicola.

Manifestazioni
26
Ven
Giugno
h.21:30 / 23:00
Lazzaretto Bergamo
Daddy G - Dj set

Continua la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026», con il dj set del musicista britannico, tra i fondatori del gruppo Massive Attack.

Musica
26
Ven
Giugno
h.19:00 / 23:55
Area feste Castro
Festa dei Cacciatori

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, è in programma la festa dei Cacciatori di Castro dell'Alto Sebino, con tre giorni di cibo e musica dal vivo.

Manifestazioni

Sabato 27 giugno

Le vie e le piazze di Bergamo si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della « Notte Bianca dello Sport », l’iniziativa che ogni anno riunisce tutta la città nel segno dell’attività fisica e del divertimento. Una notte che si anima con esibizioni spettacolari e rivolta che non vede l’ora di mettersi in gioco provando nuove discipline dalla scherma alla danza, fino alle arti marziali. Nel cuore della città, al NXT Station, è la volta invece dell’appuntamento dedicato ai sapori del territorio con « Casoncelli vs costoletta » in programma fino a domenica 28 giugno. Il Piazzale degli Alpini ospita una sfida gastronomica tutta lombarda che mette a confronto due grandi protagonisti della tradizione culinaria regionale: i casoncelli bergamaschi e la celebre costoletta alla milanese.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

27
Sab
Giugno
h.14:00 / 23:00
piazza B. Moretto Ardesio
Ciao Ragazzi Ciao!

Un appuntamento dedicato al ciclomotore Piaggio Ciao che prevede un giro panoramico, un aperitivo e una festa della birra ad Ardesio.

Manifestazioni
27
Sab
Giugno
h.17:30 / 21:00
Palazzo Moroni Bergamo
Al calar del sole

Nell'ambito delle Sere FAI d'Estate, Palazzo Moroni apre le sale del piano nobile e i giardini con visite libere o guidate e un approfondimento sul vitigno Moscato di Scanzo.

Visite guidate
27
Sab
Giugno
h.18:00 / 23:30
Skate Park Villa di Serio
Water Melon Party

Una serata estiva allo skatepark dedicata alla musica, al food e alla socialità, con un’atmosfera informale pensata per vivere gli spazi all’aperto tra divertimento e aggregazione.

Manifestazioni
27
Sab
Giugno
h.21:00 / 22:00
Rocca Bergamo
Rocca by night

Un percorso di visita notturna presso la Rocca di Bergamo che permette di esplorare il Museo dell'Ottocento e il camminamento di ronda.

Visite guidate
27
Sab
Giugno
h.21:30 / 23:30
NXT Station Bergamo
We love 2000

Una serata a ingresso gratuito dedicata ai grandi successi musicali e ai fenomeni pop che hanno segnato gli anni Duemila, tra dance, nostalgia e divertimento.

Musica
27
Sab
Giugno
h.21:30 / 23:00
Lazzaretto Bergamo
Davide Van De Sfroos

Continua la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026», con la tappa bergamasca del tour «Folkedelic Tour» del cantante brianzolo, tra i più importanti esponenti del nuovo folk rock italiano.

Musica

Domenica 28 giugno

Alle volte è proprio ciò che non si vede a riservare le sorprese migliori. E in più potrebbe essere una buona opzione per sfuggire all’afa di questi giorni. La Fontana del Lantro , l’antica cisterna sotterranea situata sotto la chiesa di San Lorenzo a Bergamo, è uno di quei luoghi – poco noti – ma fondamentali per comprendere la storia e l’identità urbana della città. Nel pomeriggio di oggi aprirà le porte ai visitatori (dalle 14.30) che vogliono esplorare il sito apogeo. Con le sue grandi volte in pietra, una colonna centrale di sostegno e una capiente vasca da circa 400 metri cubi, la struttura rappresenta uno dei luoghi più significativi di architettura idraulica della città. Accompagnati dalla guida esperta del Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, è possibile visitare questo gioiello appartenente al patrimonio storico-culturale cittadino.

Per la rassegna di eventi di «Lazzaretto Estate 2026» sale sul palco Loredana Bertè con la tappa bergamasca del suo tour «Ancora ribelle - Summer Tour». Un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi, da «Sei bellissima» fino a «Pazza», per celebrare i suoi cinquant’anni di straordinaria carriera.

Non vi abbiamo convinto?

20
Sab
Giugno
h.18:00 / 23:50
Varie sedi Bergamo
Clamore Festival 2026

Bergamo si prepara ad accogliere la nona edizione di «Clamore Festival» con un calendario diffuso che porterà musica dal vivo, talk, laboratori ed eventi in tutta la città e provincia.

Musica
28
Dom
Giugno
h.08:00 / 18:00
Sede Proloco Fuipiano Valle Imagna
Strafuipiano

Una giornata di sport, natura e allegria, per correre, passeggiare e divertirsi insieme in un contesto unico tra boschi e contrade.

Outdoor
18
Gio
Giugno
h.18:00 / 22:00
Spritz & Burger Albino Albino
Festival del polpo alla brace e fritto misto

Dieci giorni di griglia, fritto misto, musica dal vivo e festa all’aperto: il sapore del mare incontra l’estate bergamasca, tra polpo alla brace, birre artigianali e serate sotto le stelle.

Food
28
Dom
Giugno
h.15:00 / 17:00
Carobbio degli Angeli Carobbio degli Angeli
Quattro Passi di Cultura

Il Comune di Carobbio degli Angeli, in collaborazione con Terre del Vescovado e la guida turistica Tosca Rossi di Terre di Bergamo, organizza le visite guidate «Carobbio degli Angeli – tra storia e sapori».

Visite guidate
28
Dom
Giugno
h.17:00 / 22:00
Laghetto Corrado di Gandino Gandino
Gotto Esplosivo live

Rustico duo acustico al Laghetto Corrado. Il concerto si inserisce nelle iniziative per l’80° anniversario della Repubblica Italiana e propone un pomeriggio di musica dal vivo in un’atmosfera informale e conviviale.

Musica
18
Gio
Giugno
h.09:00 / 23:00
Gerundium Casirate d'Adda
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni

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