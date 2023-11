Guida agli eventi del weekend (3 – 5 novembre)

La comunità messicana di Bergamo propone oggi la sesta edizione del Festival «In Messico la morte è cultura viva» portando nella nostra città – presso la Chiesa e il Teatro di Sant’Andrea in Città Alta – le tradizioni del «Dia De Los Muertos», una delle feste più sentite dal popolo messicano, dal 2003 Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Sempre in Città Alta, in Sala Piatti lo scrittore Jan Brokken presenta in prima nazionale il suo romanzo «La suite di Giava», edito da Iperborea, con letture di Diego Bonifaccio e musiche del duo pianistico Daniele e Davide Trivella.