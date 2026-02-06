93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
6 Febbraio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)

Guida. Dalla «Fiere delle Capre di Ardesio» a «Fuoripista», da «Cuoricini» ai tanti concerti in programma a Bergamo, passando per lo spettacolo «Picchiamoci». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Siamo entrati nel cuore di febbraio e l’inverno continua a offrire buone occasioni per uscire e riempire il weekend. Tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, itinerari all’aria aperta e appuntamenti legati alle tradizioni del territorio, anche questo fine settimana sono tantissime le proposte che animano la nostra provincia. Pronti a scoprire cosa fare?

Venerdì 6 febbraio

La serata si accende al Druso di Ranica con il ritorno sul palco degli Spread , quintetto orobico tra i nomi più interessanti della scena underground locale. Proprio oggi esce il loro nuovo album, che verrà presentato dal vivo in una data carica di energia. Il sound è quello che li contraddistingue da sempre: potente, sperimentale, con influenze progressive, stoner e alternative. A completare la line up, lo speed stoner dei The Clamps e l’horror punk dei The Crimson Ghost. Cambio di registro, ma non di intensità, al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, dove va in scena « Picchiamoci », lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov. Un incontro teatrale che affronta il tema della violenza di genere con parole affilate e lucidissime, capaci di far ridere anche quando non dovrebbero. Attraverso una serie di episodi e racconti dichiaratamente aggressivi, lo spettacolo mette «tutte le carte della violenza sul tavolo», trasformando il palco in un ring simbolico che non cerca il ko, ma un punto d’incontro, ancor prima che la parità.

Preferito altro? Ecco altre idee!

6
Ven
Febbraio
h.22:00 / 23:55
Daste Bergamo
TRL2000

Si torna al Daste per danzare a ritmo della musica più iconica e amata degli anni Duemila, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
6
Ven
Febbraio
h.21:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Digestivi Wonder Dj Set

All'Ink Club di Bergamo, va in scena un dj set dai tratti scozzesi, con l'esibizione di Digestivi Wonder, un vero e proprio archeologo musicale scozzese.

Musica
6
Ven
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Verdi Bonate Sopra
Matrioske di polvere

Continua la rassegna al Teatro Verdi con la storia di Oleg e Maria Romanov, due fratelli e ultimi discendenti della famiglia imperiale russa, caduta in disgrazia dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917.

Spettacoli
6
Ven
Febbraio
h.10:30 / 22:00
Teatro Sociale, Città Alta Bergamo
Il fu Mattia Pascal

Per la stagione «Altri Percorsi» del Teatro Donizetti, in scena il bergamasco Giorgio Marchesi che riproporrà, con fedeltà al testo che diventa virtuosismo attoriale, uno dei classici pirandelliani. Lo spettacolo si terrà in due fasce orarie: 10.30 e 20.30

Teatro
6
Ven
Febbraio
h.15:00 / 17:00
Fondazione Dalmine Dalmine
Come sassi nello stagno

Ad aprire il ciclo di incontri «Storia delle donne 1945-2026», sarà ospite in Fondazione Dalmine Vera Gheno con un incontro sul senso di lavorare sulle parole per creare futuri più equi.

Incontri
6
Ven
Febbraio
h.18:00 / 22:30
Area Fiera Treviglio
Sud in Food

Un intero padiglione dedicato ai sapori, alle tradizioni e alla cultura del Sud Italia. Tre giornate per viaggiare tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, restando a pochi passi da casa.

Manifestazioni

Sabato 7 febbraio

Ultimi giorni in gres art 671 per visitare « Fuoripista. Arte, sport e inverno », la mostra che esplora il mondo degli sport invernali attraverso lo sguardo dell’arte, dell’architettura e della ricerca. Un percorso ricco e stratificato che mette in dialogo opere contemporanee e lavori storici: dipinti, installazioni, fotografie, video e materiali d’archivio raccontano la montagna come luogo di desiderio, esplorazione e scoperta, ma anche come spazio attraversato dalla tecnologia, dalla crisi climatica e dalle trasformazioni della società. Da Pieter Bruegel ad Andreas Gursky, da Carlo Mollino a Laura Millard, passando per Walter Niedermayr, Kari Medig, Giovanni Betti e molti altri, la mostra invita a guardare all’immaginario invernale da una prospettiva decisamente fuori pista. Per chi invece ha voglia di aria aperta, ecco una proposta di itinerario fuori porta che profuma d’inverno: Sarnico. Non solo la luminosa passeggiata sul lungolago del Sebino, ma anche l’intrigo di viuzze del centro storico e, per gli escursionisti, i colli soprastanti che regalano panorami sorprendenti. In inverno i sentieri svelano scorci spettacolari e un’atmosfera intima. Provare per credere!

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

7
Sab
Febbraio
h.17:30 / 18:00
Museo d'arte contemporanea Luzzana
Flaneur

Per la serie di appuntamenti di «Festival TONO - INTERSCAPE», è in programma una mostra realizzata dagli studenti del biennio specialistico in Pittura del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Arte / Mostra
7
Sab
Febbraio
h.21:00 / 23:00
Ink Club Bergamo
Clamore Young

Questa sera la dedichiamo ai migliori progetti giovanili del panorama orobico, in collaborazione con Clamore Festival. Sul palco vengono a trovarci: The Apes, Area Valanghe e Insert Pieces.

Musica
7
Sab
Febbraio
h.21:00 / 23:55
Daste Bergamo
Flower Punk Rock Festival

Si torna al Daste per una serata adrenalinica e intensa, con cinque band che si esibiscono in un festival esclusivamente dedicato al punk rock.

Musica
7
Sab
Febbraio
h.23:30 / 23:50
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Zarro Night - Mega Fluo Party

Uno show unico, incredibile, emozionante! Tra i più amati Party Dance Anni 90/2000, la Zarro Night torna al Live Club di Trezzo sull'Adda in versione fluo.

Musica
7
Sab
Febbraio
h.13:00 / 22:00
Monte Pora Castione della Presolana
Pora senza frontiere

Torna la nuova edizione delle Poralimpiadi di Pora Senza Frontiere sta per tornare! Un evento goliardico e divertente che unisce il gioco sulla neve alla sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna.

Manifestazioni
7
Sab
Febbraio
h.09:00 / 13:00
Piani dell'Avaro Cusio
Ciaspolata serale ai Piani dell'Avaro

Una fantastica serata sulla neve dell'Alta Val Brembana, ai Piani dell'Avaro. Un'uscita adatta a tutti per esplorare in tranquillità il Monte Avaro, accompagnati da un'esperta guida alpina.

Outdoor

Domenica 8 febbraio

Ad Ardesio, la montagna torna a raccontarsi come progetto di vita e scelta consapevole. Oggi va infatti in scena la 26esima « Fiera delle Capre » insieme alla 24esima «Fiera dell’Asinello», un appuntamento è molto più di una semplice esposizione zootecnica. Organizzata dalla Pro Loco Ardesio con il Comune e numerosi partner, la manifestazione è nata dall’intuizione di Flaminio Beretta e di altri uomini del paese. Con il tempo è cresciuta, diventando un riferimento per tutto il settore. Tra gli allevatori presenti ci sarà anche Massimo Barbeni, giovane pastore simbolo di una generazione che ha scelto di restare in montagna, invertendo la rotta dello spopolamento. Per le famiglie, all’Auditorium comunale di Levate spazio al sorriso con « Cuoricini », spettacolo inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». Alle porte del Carnevale, Teatro del Vento propone uno spettacolo d’attore e canzoni, comico e interattivo, che rilegge la Divina Commedia in chiave giocosa. Dante, sbadato come ogni poeta, ha perso tre cuori destinati a Beatrice: tocca al pubblico aiutarlo a ritrovarli, superando prove e sfide nei gironi infernali.

Non vi abbiamo convinto?

8
Dom
Febbraio
h.09:00 / 13:00
Città Bergamo
Half Marathon dei Mille

Vivi l'esperienza unica di correre nella Città dei Mille: un tracciato tecnico e panoramico disegnato per chi ama la sfida e non vuole smettere di stupirsi.

Outdoor
8
Dom
Febbraio
h.18:00 / 20:00
Druso Ranica
Jueves Tarde

Al Druso di Ranica, sei maestri dello strumento lavorano, con umiltà e passione, in funzione di un repertorio basato su arrangiamenti di creazione originale che rileggono in chiave chitarristica grandi classici della storia della musica.

Musica
8
Dom
Febbraio
h.20:00 / 22:30
ChorusLife Arena Bergamo
Taratata

Sul palco della ChorusLife Arena arriva lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione. Un’esperienza unica per tutti gli amanti della musica, diretta da Paolo Bonolis.

Musica
8
Dom
Febbraio
h.16:30 / 17:30
Palazzo Moroni Bergamo
I capolavori della collezione di Palazzo Moroni

Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d'arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita.

Visite guidate
8
Dom
Febbraio
h.16:30 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Tutti in treno

Prosegue «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro di Loreto. Sul palco Pandemonium Teatro con uno spettacolo che accompagna i bambini nel mondo della ferrovia.

Bambini / Teatro per bambini
8
Dom
Febbraio
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Papavero: la tata che non poteva più volare

Per la rassegna «Giocarteatro» di Teatro Prova, in scena la storia di una tata che perde la magia e la capacità di volare.

Bambini

