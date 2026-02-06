Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)

Siamo entrati nel cuore di febbraio e l’inverno continua a offrire buone occasioni per uscire e riempire il weekend. Tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, itinerari all’aria aperta e appuntamenti legati alle tradizioni del territorio, anche questo fine settimana sono tantissime le proposte che animano la nostra provincia. Pronti a scoprire cosa fare?
Venerdì 6 febbraio
La serata si accende al Druso di Ranica con il ritorno sul palco degli Spread , quintetto orobico tra i nomi più interessanti della scena underground locale. Proprio oggi esce il loro nuovo album, che verrà presentato dal vivo in una data carica di energia. Il sound è quello che li contraddistingue da sempre: potente, sperimentale, con influenze progressive, stoner e alternative. A completare la line up, lo speed stoner dei The Clamps e l’horror punk dei The Crimson Ghost. Cambio di registro, ma non di intensità, al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, dove va in scena « Picchiamoci », lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov. Un incontro teatrale che affronta il tema della violenza di genere con parole affilate e lucidissime, capaci di far ridere anche quando non dovrebbero. Attraverso una serie di episodi e racconti dichiaratamente aggressivi, lo spettacolo mette «tutte le carte della violenza sul tavolo», trasformando il palco in un ring simbolico che non cerca il ko, ma un punto d’incontro, ancor prima che la parità.
Sabato 7 febbraio
Ultimi giorni in gres art 671 per visitare « Fuoripista. Arte, sport e inverno », la mostra che esplora il mondo degli sport invernali attraverso lo sguardo dell’arte, dell’architettura e della ricerca. Un percorso ricco e stratificato che mette in dialogo opere contemporanee e lavori storici: dipinti, installazioni, fotografie, video e materiali d’archivio raccontano la montagna come luogo di desiderio, esplorazione e scoperta, ma anche come spazio attraversato dalla tecnologia, dalla crisi climatica e dalle trasformazioni della società. Da Pieter Bruegel ad Andreas Gursky, da Carlo Mollino a Laura Millard, passando per Walter Niedermayr, Kari Medig, Giovanni Betti e molti altri, la mostra invita a guardare all’immaginario invernale da una prospettiva decisamente fuori pista. Per chi invece ha voglia di aria aperta, ecco una proposta di itinerario fuori porta che profuma d’inverno: Sarnico. Non solo la luminosa passeggiata sul lungolago del Sebino, ma anche l’intrigo di viuzze del centro storico e, per gli escursionisti, i colli soprastanti che regalano panorami sorprendenti. In inverno i sentieri svelano scorci spettacolari e un’atmosfera intima. Provare per credere!
Domenica 8 febbraio
Ad Ardesio, la montagna torna a raccontarsi come progetto di vita e scelta consapevole. Oggi va infatti in scena la 26esima « Fiera delle Capre » insieme alla 24esima «Fiera dell’Asinello», un appuntamento è molto più di una semplice esposizione zootecnica. Organizzata dalla Pro Loco Ardesio con il Comune e numerosi partner, la manifestazione è nata dall’intuizione di Flaminio Beretta e di altri uomini del paese. Con il tempo è cresciuta, diventando un riferimento per tutto il settore. Tra gli allevatori presenti ci sarà anche Massimo Barbeni, giovane pastore simbolo di una generazione che ha scelto di restare in montagna, invertendo la rotta dello spopolamento. Per le famiglie, all’Auditorium comunale di Levate spazio al sorriso con « Cuoricini », spettacolo inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». Alle porte del Carnevale, Teatro del Vento propone uno spettacolo d’attore e canzoni, comico e interattivo, che rilegge la Divina Commedia in chiave giocosa. Dante, sbadato come ogni poeta, ha perso tre cuori destinati a Beatrice: tocca al pubblico aiutarlo a ritrovarli, superando prove e sfide nei gironi infernali.
