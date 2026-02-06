Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)

Ad Ardesio, la montagna torna a raccontarsi come progetto di vita e scelta consapevole. Oggi va infatti in scena la 26esima « Fiera delle Capre » insieme alla 24esima «Fiera dell’Asinello», un appuntamento è molto più di una semplice esposizione zootecnica. Organizzata dalla Pro Loco Ardesio con il Comune e numerosi partner, la manifestazione è nata dall’intuizione di Flaminio Beretta e di altri uomini del paese. Con il tempo è cresciuta, diventando un riferimento per tutto il settore. Tra gli allevatori presenti ci sarà anche Massimo Barbeni, giovane pastore simbolo di una generazione che ha scelto di restare in montagna, invertendo la rotta dello spopolamento. Per le famiglie, all’Auditorium comunale di Levate spazio al sorriso con « Cuoricini », spettacolo inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». Alle porte del Carnevale, Teatro del Vento propone uno spettacolo d’attore e canzoni, comico e interattivo, che rilegge la Divina Commedia in chiave giocosa. Dante, sbadato come ogni poeta, ha perso tre cuori destinati a Beatrice: tocca al pubblico aiutarlo a ritrovarli, superando prove e sfide nei gironi infernali.