Svolta: addio auto e patente per gli under 25

Costa troppo e gli stipendi sono bassi

L’Aci mostra un calo importante delle auto intestate agli under 25 in soli dieci anni: a livello nazionale sono crollate di un terzo, scendendo a quota 600mila, mentre il parco auto generale cresceva dell’8 per cento. Pare che una delle ragioni principali di questo cambio sia economica: «L’auto costa parecchio, anche per persone al di sopra dei venticinque anni», commenta Paolo Corvo, docente di sociologia del turismo all’Università Cattolica di Milano. «Oggi molti giovani non lavorano ancora. Chi lavora e percepisce il primo stipendio non è disposto a investirlo in un’auto ma preferisce farlo in viaggi e tempo libero». Oltre all’investimento iniziale, per l’auto ci sono anche spese collaterali che i giovani non sarebbero più disposti a sostenere perché hanno altre priorità. L’Osservatorio di Segugio.it calcola che nella Bergamasca il prezzo medio che un under 25 deve pagare all’anno solo per l’Rc Auto è di 773 euro, poco meno di quello lombardo che sfiora le 800 euro. Senza contare che a queste spese se ne aggiungono altre fisse, come il bollo, la revisione, il pieno di benzina, e quelle impreviste. Se si rapporta questo dato al guadagno medio lordo all’anno di un under 30 è facile comprendere perché l’acquisto di un’auto non rientri tra le priorità. Gli ultimi dati dell’Inps sul lavoro dipendente riferiti al 2023 mostrano che gli under 30 che lavorano come dipendenti nelle aziende private o nella pubblica amministrazione hanno una retribuzione media che non supera i 17mila euro lordi annui.