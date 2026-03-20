Gas e luce: nel 2026 tariffe più vantaggiose per le imprese

Tariffe più vantaggiose per le utenze di gas e luce rispetto al 2025 per i clienti di CEnPI - Confartigianato Energia per le imprese . Grazie a un accordo con i fornitori, nel 2026, per le imprese clienti consolidate del servizio è stato possibile ottenere una riduzione degli spread pari al 7,2% per l’energia e al 6,5% per il gas naturale.

L’impatto della guerra

Le recenti tensioni geopolitiche nel Golfo stanno spingendo al rialzo i prezzi dell’energia, con possibili aumenti del 10–15% in bolletta e impatti su inflazione e credito. L’entità e la durata del fenomeno restano incerte, ma si prevede una possibile normalizzazione nel medio termine. I contratti a prezzo variabile, come quelli chiusi da CEnPI, seguono l’andamento del mercato, risultando storicamente più convenienti rispetto ai prezzi fissi. Questi ultimi riconducono a condizioni economiche meno favorevoli, per il naturale incorporamento in esse dei rischi da tensioni di mercato senza poi poter beneficiare delle successive e certe riduzioni. CEnPI continuerà a monitorare i mercati, tutelando i clienti da rischi e offerte speculative.

Attenzione alle truffe telefoniche

Il servizio offerto da CEnPI Confartigianato Energia non avviene mai via telefono, un dato importante per proteggersi dalle frodi. Si raccomanda quindi di non fornire mai dati relativi alla propria utenza a operatori che si presentano come incaricati del Consorzio o del fornitore energetico attuale o precedente. Spesso il pretesto citato da chi chiama è un’ipotetica scadenza del contratto o un aumento delle tariffe, a cui segue una proposta di sottoscrizione di nuovo accordo: in realtà si tratta di una truffa commerciale. Se si ricevessero telefonate di questo tipo è possibile segnalare il numero chiamante a [email protected]; sempre a questa mail si possono inviare anche le proprie bollette per verificare la convenienza delle attuali condizioni.

Fotovoltaico «facile»

In un’ottica di semplificare la gestione dell’energia per le imprese che investono nel fotovoltaico,che producono o autoconsumano, Confartigianato può gestire la pratica di dichiarazione di consumo di energia elettrica (Modello AD-1) obbligatoria per gli impianti sopra i 20kw o, in altri casi, occupandosi della verifica dell’obbligo, della gestione completa della pratica, della compilazione e dell’invio del modello. Inoltre, per gli impianti di potenza superiore a 100 kWp, il servizio gestisce anche gli adempimenti previsti da Arera, tra cui iscrizione al portale, compilazione e trasmissione dell’indagine annuale su produttori e autoproduttori di energia elettrica, calcolo del contributo per il funzionamento Arera e relativa comunicazione dei dati di unbundling ossia di separazione tra produzione, distribuzione e vendita.

Per avere maggiori informazioni o ricevere una prima valutazione del proprio caso è possibile contattare CEnPI scrivendo alla mail [email protected] o chiamare il numero 035.274-217-337.

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