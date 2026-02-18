Conto termico 3.0: dove e come applicarlo

Per saperne di più

A chi si applica

Il Conto termico 3.0, infatti, è applicabile a privati, imprese, pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, anche per edifici commerciali, industriali e del terziario, oltre a quelli privati. L’incentivo è disponibile per interventi come isolamento termico, involucro e sostituzione infissi, building automation, sistemi di controllo e illuminazione efficiente. Attivi anche contributi per l’energia termica da rinnovabili: da solare e pompe di calore, a caldaie e generatori a biomassa ad alta efficienza. Così operatori e imprese che offrono efficientamento energetico e rinnovabili possono aumentare i servizi al cliente, accelerare il recupero dell’investimento e accedere a progetti di efficienza energetica per pubblico e terziario. Il contributo copre dal 65% al 100% del totale in base all’intervento e ai massimali tecnici previsti dal Gse.