Conto termico 3.0: dove e come applicarlo

Sono in arrivo nuovi contributi a fondo perduto per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da rinnovabili grazie al nuovo Conto termico 3.0 erogato dal Gestore dei servizi energetici (Gse).
Per saperne di più
Se ne parla domani 19 febbraio nel convegno «Conto Termico 3.0 - principali novità e regole applicative», un aggiornamento di Confartigianato imprese Bergamo in programma alle 18.30 nella sede di via Torretta 12 a Bergamo. Molte le novità rispetto alla versione precedente: dall’aumento dei beneficiari, all’introduzione di nuove tipologie di interventi possibili, a una semplificazione dell’incentivo.
A chi si applica
Il Conto termico 3.0, infatti, è applicabile a privati, imprese, pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, anche per edifici commerciali, industriali e del terziario, oltre a quelli privati. L’incentivo è disponibile per interventi come isolamento termico, involucro e sostituzione infissi, building automation, sistemi di controllo e illuminazione efficiente. Attivi anche contributi per l’energia termica da rinnovabili: da solare e pompe di calore, a caldaie e generatori a biomassa ad alta efficienza. Così operatori e imprese che offrono efficientamento energetico e rinnovabili possono aumentare i servizi al cliente, accelerare il recupero dell’investimento e accedere a progetti di efficienza energetica per pubblico e terziario. Il contributo copre dal 65% al 100% del totale in base all’intervento e ai massimali tecnici previsti dal Gse.
Quando presentare la domanda
La domanda va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Confartigianato ha attivato il punto informativo Conto termico 3.0 (ufficio aree di mestiere tel. 035.274.355/ 200/296; [email protected]) e un servizio di consulenza per il caricamento delle domande online (ufficio innovazione 035.274.244/ 217/337; [email protected]).
Adempimenti: impianti fotovoltaici sopra i 20 kw
C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per inviare la Dichiarazione di Consumo 2025 per chi possiede o gestisce un impianto fotovoltaico con potenza sopra i 20 kW. Da segnare in agenda anche le nuove scadenze previste dal Decreto Legislativo 43/2025 che ha aggiornato il Testo Unico delle Accise, per l’invio delle dichiarazioni di consumo: il 30 settembre 2026 per il primo semestre dell’anno e il 31 marzo 2027 per il secondo semestre. Ogni comunicazione andrà fatta tramite modello AD-1. É stata inoltre prevista l’eliminazione dell’obbligo della vidimazione dei registri di consumo, pur restando l’obbligo di tenuta e compilazione secondo modello conforme. Confartigianato Imprese Bergamo offre assistenza e predisposizione delle dichiarazioni e loro trasmissione tramite applicativo sia alle imprese titolari di impianti fotovoltaici, sia agli impiantisti che operano per conto dei loro clienti.
Nel servizio anche la consulenza e la gestione amministrativa periodica degli adempimenti legati ai fotovoltaici. Per informazioni: 035.274.217/337; [email protected].