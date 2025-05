Guida agli eventi del 1° maggio e del weekend (1 – 4 maggio)

Oggi in Italia e in molti Paesi al mondo si celebra la Festa dei Lavoratori. Se a Roma tutto è pronto per il grande «Concertone», anche Bergamo avrà un appuntamento tutto suo. Stiamo parlando di «Agites mia edition» , la versione made in Bergamo del concerto romano che si terrà dalle 14 alle 23 al NXT Station di Bergamo. Sui due palchi saliranno numerosi artisti: Uldjo Band, Lowinsky, Suonathan, Ettore Giuradei, Claudia Buzzetti, Alessandro Sipolo Trio, Carlo «Skizzo» Biglioli e Funky Lemonade. In occasione delle celebrazioni del 1° maggio, CMG Records, con il patrocinio del Comune di Casnigo , organizza una giornata all’insegna della musica, del buon cibo e della solidarietà. Da non perdere anche in questo caso le esibizioni musicali di Malfasia, Marco Pasinetti Trio, Cato & The Technicians, Ten Legs, Sveva Sana, Freddocane e Sos.