Guida agli eventi del weekend (13 – 15 giugno)

Il mitico Ciao torna a ruggire oggi tra le vie di Ardesio. Il motorino per eccellenza, nato nel 1957 e diventato negli anni un simbolo di indipendenza, sarà infatti protagonista del raduno che, per la prima volta, sarà aperto a tutti i motocicli Piaggio. Le iscrizioni si riceveranno in piazza Bonvicino Moretto alle 13.30. Dopo il raduno, alle 18, inizierà la festa della birra in piazza con punto ristoro (pà e strinù e birra) e musica con Flaviano Botta dj. La New Pop Orchestra di Comun Nuovo, fondata da Alfredo Conti, festeggia quest’anno i suoi primi vent’anni di attività. Per ascoltarla basterà andare questa sera al Parco di Montecchio di Alzano Lombardo, dove alle 21 si celebreranno i 170 anni del Corpo musicale municipale di Alzano in occasione della «Festa della Musica». Da non perdere!