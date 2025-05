Guida agli eventi del weekend (16 – 18 maggio)

Da oggi fino al 25 maggio, la rassegna «Up To You» si snoderà tra Bergamo, Brusaporto e Scanzorosciate insegnandoci come il teatro può essere ancora luogo di incontro e cambiamento. Il tema che attraversa gli otto giorni di è la domanda: «Sconfiniamo?». Un invito, una sfida, ma anche un appello. Perché in un’epoca che alza muri fisici, simbolici e linguistici, il teatro può ancora essere luogo di attraversamento, incontro, cambiamento. Preferite un appuntamento dedicato alla scoperta di una dimora storia? Con la «Festa della Seta», Palazzo Moroni si vestirà di bellezza. Questo fine settimana sono infatti in programma laboratori, visite guidate speciali, esposizioni, mercatini vintage e dialoghi culturali dedicati al prezioso tessuto e alla sua importanza per la storia di Bergamo.