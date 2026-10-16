Guida agli eventi del weekend (16-18 ottobre)

Il termine foliage viene utilizzato per descrivere il cambiamento di colore delle foglie in autunno, quando il verde si spegne lentamente per lasciare spazio alle tonalità più calde della palette di colori: il giallo, l’arancione e il rosso. Come spiega anche uno studio dell’Università del North Carolina, il fenomeno è legato alla riduzione delle ore di luce e all’abbassamento delle temperature, che favoriscono la diminuzione della clorofilla, il pigmento responsabile del colore verde. Il venir meno del pigmento verde, lascia spazio alle altre sfumature di colere che trasformano i paesaggi. Poi, con l’avanzare della stagione autunnale, le foglie cadono e si accumulano sul terreno, diventando così anche un materiale da poter recuperare e da utilizzare in modo creativo dando vita a piccoli progetti fai-da-te: su Eppen abbiamo raccolto alcune idee per riutilizzare le foglie d’autunno in modo creativo, a costo zero. L’autunno, però, non è soltanto una stagione da osservare, ma anche un periodo ricco di occasioni per scoprire il territorio in modi diversi. In Bergamasca, questo weekend offre numerose occasioni tra cultura, spettacoli, iniziative all’aperto e sapori della stagione. Buona lettura!
Venerdì 16 ottobre
Il fine settimana prende il via all’insegna del gusto con « Mercatanti in Fiera » la rassegna di prodotti tipici europei e internazionali che da oltre vent’anni porta nel cuore di Bergamo, lungo il Sentierone, una manifestazione a cielo aperto dedicata alla gastronomia e all’artigianato. L’iniziativa porterà fino a domenica 18 ottobre centinaia di espositori da tutta Europa e dal resto del mondo con bancarelle, profumi culinari e oggetti fatti a mano. Tra le specialità gastronomiche da non perdere ci sono i famosi cioccolatini belgi, i formaggi della tradizione francese, la cultura tex-mex, le birre bavaresi e i piatti più famosi della tradizione italiana. Per scoprire le due novità di questa edizione, con la presenza dello stand della Serbia e del Portogallo, e approfondire la storia di questo, la redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla manifestazione. Non solo buona cucina ma il venerdì offre anche un appuntamento per chi ama le storie e le riflessioni sul presente. In serata, Castel Rozzone ospita Maura Gancitano , filosofa e scrittrice nell’ambito della rassegna «Buon Tempo Festival». Al centro dell’incontro ci sarà «Animali narrativi», il libro in cui l’autrice approfondisce il ruolo delle storie nella costruzione della nostra identità, nella percezione della realtà e nel rapporto con gli altri. Eppen ha approfondito tutti gli appuntamenti della rassegna in questo articolo.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 17 ottobre
Il cinema torna protagonista ad Ardesio con « Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival », la rassegna internazionale dedicata alle devozioni popolari e alle tradizioni delle comunità di tutto il mondo. La settima edizione, in programma dal 15 al 18 ottobre, propone 15 film provenienti da diversi Paesi, con cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi e film d’animazione provenienti da Italia, Austria, Brasile, Indonesia, Libano, Russia e Vietnam. Per conoscere meglio il festival e le storie che racconta, su Eppen trovate un articolo dedicato. A Bergamo, la serata prosegue nel segno della meraviglia e della beneficenza con «Illusion – The Greatest Show», il gran gala della magia promosso dalla Marco Berry APS Magic for Children e in programma all’Auditorium del Seminario Vescovile. Lo spettacolo, presentato da Marco Berry con la partecipazione di Raul Cremona, riunisce prestigiatori, illusionisti e artisti internazionali, tra cui Kai, vincitore di «Tu sì que vales», e il trio The Phobias, che fonde illusionismo, atmosfere gotiche e suggestioni circensi. Il ricavato sosterrà «Iron Mind», il progetto che promuove la pratica sportiva tra i minori con disabilità. Abbiamo presentato l’iniziativa in questo articolo.
Non vi abbiamo convinto?
Domenica 18 ottobre
La domenica offre l’occasione per immergersi nei paesaggi autunnali della Val Brembana con il « Trekking tra larici e laghetti alpini », un’escursione guidata di 16 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo tra le bellezze naturali del nostro territorio. L’itinerario guidato si allontana dai sentieri più frequentati e attraversa vallate e passi alpini, offrendo scorci sui larici dalle sfumature autunnali e sui laghetti d’alta quota. Per chi preferisce trascorrere la giornata a teatro, invece, l’appuntamento è con « Insieme », lo spettacolo scritto e diretto da Fabio Marra con Laura Morante e che inaugura la nuova stagione teatrale al TNT – Teatro Nuovo Treviglio. Al centro della storia ci sono i legami familiari e il rapporto tra protezione e autonomia: Isabella ha dedicato la propria vita al figlio Michele, mentre la figlia Sandra si sente ai margini della famiglia. Una narrazione che affronta i temi della fragilità, dell’accettazione e della diversità nelle relazioni umane.
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