Guida agli eventi del weekend (16-18 ottobre)

Il fine settimana prende il via all’insegna del gusto con « Mercatanti in Fiera » la rassegna di prodotti tipici europei e internazionali che da oltre vent’anni porta nel cuore di Bergamo, lungo il Sentierone, una manifestazione a cielo aperto dedicata alla gastronomia e all’artigianato. L’iniziativa porterà fino a domenica 18 ottobre centinaia di espositori da tutta Europa e dal resto del mondo con bancarelle, profumi culinari e oggetti fatti a mano. Tra le specialità gastronomiche da non perdere ci sono i famosi cioccolatini belgi, i formaggi della tradizione francese, la cultura tex-mex, le birre bavaresi e i piatti più famosi della tradizione italiana. Per scoprire le due novità di questa edizione, con la presenza dello stand della Serbia e del Portogallo, e approfondire la storia di questo, la redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla manifestazione. Non solo buona cucina ma il venerdì offre anche un appuntamento per chi ama le storie e le riflessioni sul presente. In serata, Castel Rozzone ospita Maura Gancitano , filosofa e scrittrice nell’ambito della rassegna «Buon Tempo Festival». Al centro dell’incontro ci sarà «Animali narrativi», il libro in cui l’autrice approfondisce il ruolo delle storie nella costruzione della nostra identità, nella percezione della realtà e nel rapporto con gli altri. Eppen ha approfondito tutti gli appuntamenti della rassegna in questo articolo.