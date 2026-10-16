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16 Ottobre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (16-18 ottobre)

Guida. Da «Mercatanti in fiera» a «Buon Tempo Festival», da «Sacrae Scenae» a «Illusion», passando per lo spettacolo «Insieme». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstocks.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Il termine foliage viene utilizzato per descrivere il cambiamento di colore delle foglie in autunno, quando il verde si spegne lentamente per lasciare spazio alle tonalità più calde della palette di colori: il giallo, l’arancione e il rosso. Come spiega anche uno studio dell’Università del North Carolina, il fenomeno è legato alla riduzione delle ore di luce e all’abbassamento delle temperature, che favoriscono la diminuzione della clorofilla, il pigmento responsabile del colore verde. Il venir meno del pigmento verde, lascia spazio alle altre sfumature di colere che trasformano i paesaggi. Poi, con l’avanzare della stagione autunnale, le foglie cadono e si accumulano sul terreno, diventando così anche un materiale da poter recuperare e da utilizzare in modo creativo dando vita a piccoli progetti fai-da-te: su Eppen abbiamo raccolto alcune idee per riutilizzare le foglie d’autunno in modo creativo, a costo zero. L’autunno, però, non è soltanto una stagione da osservare, ma anche un periodo ricco di occasioni per scoprire il territorio in modi diversi. In Bergamasca, questo weekend offre numerose occasioni tra cultura, spettacoli, iniziative all’aperto e sapori della stagione. Buona lettura!

Venerdì 16 ottobre

Il fine settimana prende il via all’insegna del gusto con « Mercatanti in Fiera » la rassegna di prodotti tipici europei e internazionali che da oltre vent’anni porta nel cuore di Bergamo, lungo il Sentierone, una manifestazione a cielo aperto dedicata alla gastronomia e all’artigianato. L’iniziativa porterà fino a domenica 18 ottobre centinaia di espositori da tutta Europa e dal resto del mondo con bancarelle, profumi culinari e oggetti fatti a mano. Tra le specialità gastronomiche da non perdere ci sono i famosi cioccolatini belgi, i formaggi della tradizione francese, la cultura tex-mex, le birre bavaresi e i piatti più famosi della tradizione italiana. Per scoprire le due novità di questa edizione, con la presenza dello stand della Serbia e del Portogallo, e approfondire la storia di questo, la redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla manifestazione. Non solo buona cucina ma il venerdì offre anche un appuntamento per chi ama le storie e le riflessioni sul presente. In serata, Castel Rozzone ospita Maura Gancitano , filosofa e scrittrice nell’ambito della rassegna «Buon Tempo Festival». Al centro dell’incontro ci sarà «Animali narrativi», il libro in cui l’autrice approfondisce il ruolo delle storie nella costruzione della nostra identità, nella percezione della realtà e nel rapporto con gli altri. Eppen ha approfondito tutti gli appuntamenti della rassegna in questo articolo.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

16
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Dickies to the party

Un evento musicale pop punk dedicato ai successi degli anni 1990 e 2000. La serata è strutturata come un live show che ripercorre i brani più noti di quel periodo, caratterizzati da sonorità chitarristiche e ritmi incalzanti.

Musica
16
Ven
Ottobre
h.20:30 / 22:30
Museo Ruralia Osio Sotto
Novecento

«Novecento» narra 50 anni di storia italiana attraverso l'amicizia e il conflitto tra due uomini nati lo stesso giorno. Uno spettacolo che si inserisce nella rassegna «Ruralia racconta. Il passato torna in scena», del Museo Ruralia.

Cinema
16
Ven
Ottobre
h.20:30 / 22:00
Piazza Vecchia Bergamo
Bergamo Noir: un tour nella cronaca nera del passato tra torture e condanne

Un itinerario dentro la Bergamo delle ombre, dove sentenze, processi ed esecuzioni hanno lasciato ferite profonde tra vicoli, palazzi e pietre antiche.

Visite guidate
8
Gio
Ottobre
h.18:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Sagra polenta taragna zucca & funghi

Un evento gastronomico organizzato da NXT Bergamo che celebra i sapori autunnali attraverso l'uso di polenta taragna, zucca e funghi.

Food
16
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Accademia Tadini Lovere
Proiectura

L'evento si inserisce nella rassegna «LovereArts» e presenta una performance di proiezione evoluta realizzata dall'Accademia Tadini di Lovere.

Incontri
16
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Cinema Teatro Carisma Gorlago
Mentre morivo

L'evento, parte della rassegna di teatrolettura «Fiato ai Libri», presenta uno spettacolo basato sul capolavoro letterario con voce narrante Arianna Scommegna e la colonna sonora della Banda Musicale Città di Seriate.

Letteratura

Sabato 17 ottobre

Il cinema torna protagonista ad Ardesio con « Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival », la rassegna internazionale dedicata alle devozioni popolari e alle tradizioni delle comunità di tutto il mondo. La settima edizione, in programma dal 15 al 18 ottobre, propone 15 film provenienti da diversi Paesi, con cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi e film d’animazione provenienti da Italia, Austria, Brasile, Indonesia, Libano, Russia e Vietnam. Per conoscere meglio il festival e le storie che racconta, su Eppen trovate un articolo dedicato. A Bergamo, la serata prosegue nel segno della meraviglia e della beneficenza con «Illusion – The Greatest Show», il gran gala della magia promosso dalla Marco Berry APS Magic for Children e in programma all’Auditorium del Seminario Vescovile. Lo spettacolo, presentato da Marco Berry con la partecipazione di Raul Cremona, riunisce prestigiatori, illusionisti e artisti internazionali, tra cui Kai, vincitore di «Tu sì que vales», e il trio The Phobias, che fonde illusionismo, atmosfere gotiche e suggestioni circensi. Il ricavato sosterrà «Iron Mind», il progetto che promuove la pratica sportiva tra i minori con disabilità. Abbiamo presentato l’iniziativa in questo articolo.

Non vi abbiamo convinto?

17
Sab
Ottobre
h.15:00 / 18:00
- Albino
Il centro, il maglio e il museo della torre

Sabato 17 ottobre «Trame Vive» proseguirà ad Albino, antico centro di produzione laniera, la cui ricchezza è ancora leggibile nelle architetture dei numerosi palazzi del centro storico e nel portichetto cinquecentesco che fu cuore commerciale del borgo.

Visite guidate
17
Sab
Ottobre
h.14:00 / 18:00
Cittadella dello Sport Bergamo
Bergamo brick city

La terza edizione della manifestazione dedicata ai mattoncini LEGO e non solo si svolge alla Cittadella dello Sport, con l'obiettivo di promuovere la creatività e la socialità attraverso il gioco.

Manifestazioni
17
Sab
Ottobre
h.15:00 / 18:00
Villa Carrara Villa di Serio
Emozioni di Valcalepio

Un appuntamento dedicato ai produttori della DOC Valcalepio in occasione del cinquantesimo anniversario della denominazione.

Incontri
17
Sab
Ottobre
h.18:00 / 19:00
Libreria Palomar Bergamo
Jane Austen

Una lezione di letteratura dedicata alla scrittrice britannica Jane Austen, all'interno del ciclo di incontri che esplora il ruolo della scrittura come strumento di libertà.

Letteratura
17
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Bonate Sopra - Cine teatro Verdi Bonate Sopra
Un tuffo all’insù

L'evento si inserisce nella rassegna «Terra di Mezzo» e affronta con delicatezza e ironia il tema delle vite spezzate in mare, con la partecipazione di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti.

Spettacoli
17
Sab
Ottobre
h.10:00 / 20:00
Cascina Pezzoli Treviglio
Halloween in Fattoria

Una giornata in fattoria dedicata alle famiglie, con un percorso guidato tra animali, giochi all'aperto e laboratori creativi a tema Halloween.

Bambini

Domenica 18 ottobre

La domenica offre l’occasione per immergersi nei paesaggi autunnali della Val Brembana con il « Trekking tra larici e laghetti alpini », un’escursione guidata di 16 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo tra le bellezze naturali del nostro territorio. L’itinerario guidato si allontana dai sentieri più frequentati e attraversa vallate e passi alpini, offrendo scorci sui larici dalle sfumature autunnali e sui laghetti d’alta quota. Per chi preferisce trascorrere la giornata a teatro, invece, l’appuntamento è con « Insieme », lo spettacolo scritto e diretto da Fabio Marra con Laura Morante e che inaugura la nuova stagione teatrale al TNT – Teatro Nuovo Treviglio. Al centro della storia ci sono i legami familiari e il rapporto tra protezione e autonomia: Isabella ha dedicato la propria vita al figlio Michele, mentre la figlia Sandra si sente ai margini della famiglia. Una narrazione che affronta i temi della fragilità, dell’accettazione e della diversità nelle relazioni umane.

Volete altre idee?

18
Dom
Ottobre
h.09:00 / 18:00
Castello di Marne Filago
Open Day al Castello di Marne

Una giornata per scoprire il fascino del Castello di Marne e conoscere la sua proposta per matrimoni, tra allestimenti floreali, musica dal vivo e piccoli assaggi.

Manifestazioni
18
Dom
Ottobre
h.16:00 / 18:00
Cineteatro Qoelet Bergamo
Robin Hood

La nuova produzione de La Gilda delle Arti rilegge la leggenda del celebre fuorilegge attraverso un racconto che unisce avventura e comicità per un pubblico di tutte le età.

Spettacoli
18
Dom
Ottobre
h.12:00 / 14:00
Palazzo Moroni Bergamo
Picnic nell'Ortaglia di Palazzo Moroni

Palazzo Moroni invita a trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Bergamo Alta.

Outdoor
18
Dom
Ottobre
h.15:30 / 17:30
Daste Bergamo
Vegâteau 2026

La quarta edizione del contest nazionale di pasticceria 100% vegetale promosso da LAV presenta i finalisti selezionati tra professionisti di tutta Italia.

Food
18
Dom
Ottobre
h.18:00 / 20:00
gres art 671 Bergamo
Paolo Gentiloni

Presentazione del libro «Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea» di Paolo Gentiloni, che analizza la necessità di una nuova integrazione federale per l'Unione Europea. Un'anteprima della terza edizione di «Librai per un anno».

Incontri
18
Dom
Ottobre
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Mopoke

Il trio elettrico italiano Mopoke si esibisce a NXT Platz in collaborazione con Bergamo Jazz Festival, proponendo un percorso sonoro tra post-rock e jazz europeo.

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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