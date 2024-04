Guida agli eventi del weekend (19-21 aprile)

Qualche attività all’aria aperta? Il Parco Oglio Nord ospita «La Festa di Primavera al Molino di Basso»: in programma attività con i cavalli e laboratori creativi dove, utilizzando abiti usati, i bambini costruiranno uno spaventapasseri. Non perdetevi il delizioso aperitivo con i prodotti locali, esposti negli stand dei produttori. Se invece preferite restare in città, potete fare un salto alla « Corri Dog ». La decima edizione della camminata non competitiva aperta a cani di tutte le taglie e razze in buona salute e ai loro padroni comincerà alle 10 in Piazza Dante.