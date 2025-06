Guida agli eventi del weekend (20 – 22 giugno)

Prende il via questa sera la nuova edizione di «deSidera Bergamo Festival». In programma a Caravaggio ci sarà «La morte ovvero il pranzo della domenica», lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Mariano Dammaco che porta in scena il delicato tema della morte e dell’amore familiare. Eppen vi ha raccontato tutto in questo articolo. La storica rassegna proseguirà fino al 30 settembre con settanta repliche per quasi cinquanta titoli diversi in cartellone, tre progetti speciali, quattro debutti nazionali, un’anteprima nazionale, tre allestimenti speciali per il Giubileo «Pellegrini di Speranza» e tre nuove produzioni per «deSidera 2025». A Castro torna invece l’attesa « Sagra del Casoncello », giunta alla 23esima edizione e dedicata al piatto principe della tradizione bergamasca. La festa proseguirà fino al 24 giugno presso l’area feste sul lungolago.